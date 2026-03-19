Microsoft publie Visual Studio Code 1.112 avec des fonctionnalités de débogage dans le navigateur intégré, des niveaux d'autorisation dans Copilot CLI et l'exécution des serveurs MCP en mode bac à sable

Microsoft publie Visual Studio Code 1.112 avec des fonctionnalités de débogage dans le navigateur intégré, des niveaux d'autorisation dans Copilot CLI et l'exécution des serveurs MCP en mode sandbox

Débogage dans le navigateur intégré : déboguer des applications web de bout en bout sans quitter VS Code.

Autorisations Copilot CLI : offrir davantage d'autonomie aux sessions Copilot CLI afin qu'elles puissent accomplir leurs tâches avec moins d'interruptions.

Sandboxing des serveurs MCP : exécuter les serveurs MCP locaux dans un environnement sandbox afin de limiter leur accès aux ressources de la machine.

Prise en charge des images par les agents : utiliser des captures d'écran, des schémas et des fichiers binaires directement dans les conversations avec les agents.

Personnalisations monorepo : partager les instructions et les compétences des agents entre tous les paquets d'un monorepo.

Débogage des applications web à l'aide du navigateur intégré

editor-browser

msedge

chrome

launch.json

Niveaux d'autorisation dans Copilot CLI

Default Permissions : utilise les paramètres d'approbation configurés par l'utilisateur. Les outils nécessitant une approbation affichent une boîte de dialogue de confirmation avant leur exécution.

: utilise les paramètres d'approbation configurés par l'utilisateur. Les outils nécessitant une approbation affichent une boîte de dialogue de confirmation avant leur exécution. Bypass Approvals : approuve automatiquement tous les appels d'outils sans afficher de boîte de dialogue de confirmation et effectue automatiquement une nouvelle tentative en cas d'erreur.

: approuve automatiquement tous les appels d'outils sans afficher de boîte de dialogue de confirmation et effectue automatiquement une nouvelle tentative en cas d'erreur. Autopilot : (activé par défaut dans Insiders) approuve automatiquement tous les appels d'outils, répond automatiquement aux questions et continue de fonctionner de manière autonome jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Autopilot peut être activé avec le paramètre chat.autopilot.enabled .

Prise en charge des fichiers images et binaires par les agents

chat.imageSupport.enabled

Exécution des serveurs MCP en local en mode sandbox

true

mcp.json

mcp.json

mcp.json

Détection des personnalisations dans les référentiels parents

chat.useCustomizationsInParentRepositories

copilot-instructions.md

AGENTS.md

CLAUDE.md

Le dossier de l'espace de travail ouvert n'est pas lui-même un dépôt Git

Un dossier parent contient le dossier .git

Le dépôt parent est considéré comme fiable dans le cadre de la confiance de l'espace de travail



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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de coloration syntaxique, de complétion intelligente de code, de snippets, de refactorisation de code et de gestion de version intégrée avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités et lui permettre de servir d'EDI pour d'autres langages.Visual Studio Code 1.112 comprend diverses améliorations concernant les agents et l'expérience développeur, dont :Cette version permet de déboguer des applications web sans quitter VS Code, grâce à un navigateur intégré plus performant et à des flux de travail simplifiés dans l'éditeur.Le navigateur intégré permet à l'utilisateur d'ouvrir des applications web directement dans VS Code, et il peut désormais également lancer des sessions de débogage à partir de ce navigateur. Cela lui permet d'interagir avec l'application web, de définir des points d'arrêt, d'exécuter le code pas à pas et d'inspecter les variables sans jamais quitter VS Code.Microsoft a ajouté un nouveau type de débogagequi permet de déboguer les onglets du navigateur intégré à l'aide des configurations « Launch » (Lancer) et « Attach » (Attacher).La plupart des options des configurations de débogage existantes deetsont prises en charge, ce qui rend la migration souvent aussi simple que de modifier le type d'une configuration existante dansLes utilisateurs peuvent configurer les autorisations pour les sessions d'agents locaux dans le chat, afin de donner aux agents davantage d'autonomie dans leurs actions et de réduire le nombre de demandes d'approbation. Cette version étend également cette fonctionnalité aux sessions Copilot CLI.Pour les sessions Copilot CLI, les utilisateurs peuvent choisir parmi les niveaux d'autorisation suivants :Les agents peuvent désormais lire nativement les fichiers image et les fichiers binaires à partir du disque, ce qui permet de les utiliser pour un plus large éventail de tâches, telles que l'analyse de captures d'écran, la lecture de données à partir de fichiers binaires, etc. Les fichiers binaires sont présentés à l'agent sous forme de sortie hexadécimale.Lorsqu'un agent ou un outil génère une image en sortie, comme une capture d'écran à partir du navigateur intégré, ces images peuvent désormais être sélectionnées dans les réponses du chat et ouvertes dans un carrousel dédié. Cette fonctionnalité peut être activée à l'aide du paramètre(expérimental).Lorsque l'option imageCarousel.explorerContextMenu.enabled (expérimentale) est activée, l'utilisateur peut cliquer avec le bouton droit de la souris sur des fichiers image ou des dossiers dans la vue Explorateur et sélectionner « Ouvrir les images dans le carrousel » pour parcourir les images dans la vue carrousel.Remarque : le carrousel d'images est actuellement en phase expérimentale.L'exécution de serveurs MCP en local peut présenter des risques de sécurité, car ceux-ci disposent des mêmes droits que l'utilisateur exécutant VS Code, ce qui leur permet d'accéder à des fichiers ou à des ressources réseau dont ils n'ont pas besoin pour fonctionner.Pour réduire ce risque, l'utilisateur peut désormais exécuter des serveurs MCP stdio configurés localement dans un environnement sandbox sur macOS et Linux. Les serveurs en mode sandbox ont un accès restreint au système de fichiers et au réseau.Pour activer le sandboxing, l'utilisateur peut définir "sandboxEnabled" :pour un serveur dans son fichier. Lorsqu'un serveur en sandbox a besoin d'accéder à un dossier ou un domaine supplémentaire, VS Code invite l'utilisateur à accorder cette autorisation et met à jour la configuration de la sandbox pour ce fichier. Tous les serveurs définis dans le même fichierpartagent cette configuration de sandbox.Remarque : la fonctionnalité de sandboxing pour les serveurs MCP exécutés localement n'est actuellement pas disponible sous Windows. Les scénarios à distance, tels que WSL et SSH, continuent de fonctionner.Dans les configurations monorepo, il est fréquent d'ouvrir un paquet ou un sous-dossier dans VS Code plutôt que la racine du référentiel. Auparavant, les personnalisations du chat n'étaient détectées qu'à partir du dossier de l'espace de travail actuel. Grâce au nouveau paramètre, VS Code peut désormais également détecter les fichiers de personnalisation dans les dossiers parents, jusqu'à la racine du référentiel.Cette amélioration de la fonctionnalité de découverte facilite le partage des directives et des outils à l'échelle du référentiel entre les différents paquets d'un monorepo, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir l'intégralité du référentiel comme espace de travail.Lorsque la fonctionnalité de découverte est activée, elle s'applique à tous les types de personnalisation du chat, y compris les instructions permanentes telles queet, ainsi qu'aux fichiers d'instructions, aux fichiers de prompt, aux agents personnalisés, aux compétences et aux hooks.La détection du dépôt parent ne s'applique que lorsque :Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?