Examiner les pull requests (PR) sans quitter Visual Studio, l'une des fonctionnalités Git les plus demandées : ouvrez une PR, examinez les modifications, échangez vos commentaires et terminez la révision

Rechercher et ouvrir des pull requests

Parcourir les modifications

Commenter et discuter

Approuver, finaliser et fusionner



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Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) développé par Microsoft. Il sert à développer des programmes informatiques, notamment des sites web, des applications web, des services web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel de Microsoft, notamment l'API Windows, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il permet de générer à la fois du code natif et du code géré.L'intégration des pull requests dans Visual Studio a été l'une des fonctionnalités Git les plus demandées. Les développeurs souhaitaient pouvoir ouvrir une pull request, examiner les modifications, échanger des commentaires et mener à bien la révision sans avoir à passer par le navigateur. Selon Microsoft, les retours sur cette demande ont joué un rôle déterminant dans l'évolution de cette expérience au fil du temps.« Depuis 2024, vous pouvez créer des pull requests dans Visual Studio. Désormais, vous pouvez également examiner, commenter et approuver des pull requests provenant à la fois de GitHub et d'Azure DevOps, le tout sans quitter l'IDE », a déclaré Microsoft sur son blog. « La fonctionnalité de révision des pull requests est désormais disponible dans la version stable 18.7 de juin. »Les développeurs peuvent consulter la liste des pull requests du dépôt ouvert depuis la fenêtre « Dépôt Git », la fenêtre « Modifications Git » ou le menu Git. Si une branche comporte déjà une pull request active, il est également possible de l'ouvrir directement depuis la fenêtre « Modifications Git ».Lorsque vous ouvrez une pull request, vous pouvez consulter d'un seul coup d'il la vue d'ensemble, les modifications, les commits et les réviseurs. Si un collègue vous demande une révision rapide, vous pouvez ouvrir Visual Studio, trouver la PR et accéder directement à ce dont vous avez besoin.À partir de là, vous pouvez choisir le niveau de détail souhaité. Vous pouvez examiner la pull request sans extraire la branche, ce qui vous permet d'inspecter les modifications tout en conservant intacts votre branche actuelle, vos modifications non validées et votre état de travail.Si vous souhaitez examiner le code de plus près, vous pouvez également consulter la branche PR et utiliser les outils de navigation, de compilation et de débogage de Visual Studio pour l'étudier en détail. La révision sans extraction est idéale pour un premier coup d'il rapide, tandis que l'extraction de la branche est préférable lorsque vous souhaitez approfondir votre analyse.Lorsque vous jonglez entre plusieurs révisions, vous pouvez passer d'une pull request active à l'autre sans avoir à toutes les extraire. Cela vous permet de vous plonger plus facilement dans les révisions au cours de la journée, puis de revenir à votre propre travail.La vue « Pull request » est conçue pour aider les développeurs à parcourir rapidement une pull request. Ouvrez n'importe quel fichier modifié pour afficher le diff en ligne ou en mode side-by-side, ou utilisez la vue récapitulative multi-fichiers pour visualiser toutes les modifications d'un seul coup d'il.Si vous souhaitez disposer d'une vue plus large du diff, réduisez le panneau de gauche et concentrez-vous sur le code.Vous pouvez également passer en revue chaque commit, ce qui est utile lorsqu'une pull request couvre plusieurs étapes logiques et que vous souhaitez comprendre comment la modification a évolué.Les développeurs peuvent laisser des commentaires sur des lignes spécifiques, répondre à des fils de discussion et clore les conversations une fois la discussion terminée. Les fichiers comportant des commentaires actifs sont signalés dans la liste des modifications, ce qui permet de repérer facilement les discussions en cours. Tout se synchronise entre Visual Studio et le navigateur.Lorsque vous examinez une pull request dans du code extrait, vous pouvez appliquer une suggestion de code directement à votre copie de travail en un seul clic. S'il n'y en a pas, Copilot peut générer une correction en fonction du commentaire et du code environnant, ce qui vous permet de l'évaluer et de la tester immédiatement.Lorsque vous êtes prêt à prendre une décision, vous pouvez consulter les informations dont vous avez besoin et agir sans quitter la page de révision. Dans l'onglet « Aperçu », vous pouvez voir les vérifications de statut, les conflits de fusion et si des approbations obligatoires sont encore en attente. Vous pouvez approuver la pull request depuis la vue diff, avec des options de vote supplémentaires pour les pull requests Azure DevOps.Vous pouvez également finaliser ou fusionner la pull request directement dans l'EDI. Si vos projets changent, vous pouvez la convertir en brouillon ou la fermer. Une fois la pull request ouverte, vous pouvez suivre l'ensemble du processus de révision en un seul et même endroit.« C'est un grand pas en avant pour la révision des pull requests dans Visual Studio, mais nous n'en avons pas encore fini. Nous continuons à travailler sur des fonctionnalités telles que le filtrage des commentaires, un historique des activités liées aux pull requests et un processus de checkout plus fluide pour une révision plus approfondie. Nous suivons également de près les retours d'expérience afin de déterminer les prochaines étapes », a déclaré Microsoft.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité de Visual Studio 18.7 ? La trouvez-vous utile et intéressante ?