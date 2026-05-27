Microsoft présente la mise à jour de mai de Visual Studio 2026, avec un nouvel agent de planification, une interface de comparaison des différences multi-fichiers et une nouvelle version de MSVC Build Tools

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Préparez votre projet avant de vous lancer grâce à l'agent Plan

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Visualiser et gérer les compétences des agents

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Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) développé par Microsoft. Il sert à développer des programmes informatiques, notamment des sites web, des applications web, des services web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel de Microsoft, notamment l'API Windows, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il permet de générer à la fois du code natif et du code géré.La mise à jour de mai 2026 de Visual Studio introduit plusieurs fonctionnalités de développement assisté par l'IA. Un nouvel agent, « Plan », permet désormais aux développeurs de collaborer avec Copilot pour rédiger des plans de mise en uvre sous forme de fichiers Markdown, et ce, avant même d'écrire la moindre ligne de code. Cette version ajoute également un nouveau panneau de compétences qui centralise la gestion des compétences des agents, ainsi qu'un indicateur d'utilisation de la fenêtre de contexte qui montre la part de la limite de contexte de Copilot qui a été consommée.Visual Studio 2026 inclut désormais une vue récapitulative des différences entre plusieurs fichiers qui permet aux développeurs de passer en revue toutes les modifications générées par Copilot en un seul endroit, avec des commandes d'acceptation/d'annulation au niveau des fichiers et des blocs. De plus, MSVC Build Tools v14.51 inclut des améliorations de conformité C++23, des corrections pouret les coroutines, la prise en charge d'ARM SVE, ainsi qu'un aperçu d'Intel APX et de nouveaux conteneurs de la bibliothèque standard, commeetVous est-il déjà arrivé de commencer à écrire du code, puis de vous rendre compte, au bout de trois fichiers, que vous auriez dû réfléchir à la conception au préalable ? Le nouvel agent « Plan » (intitulé « Plan » dans le sélecteur d'agents) a été conçu pour répondre à ce genre de situation. Au lieu de vous lancer directement dans les modifications, vous élaborez avec Copilot un plan de mise en uvre, sans apporter la moindre modification à votre base de code.Lorsque vous sélectionnez l'agent « Plan », Copilot procède en deux étapes. Il commence par analyser et clarifier votre code, en utilisant des outils en lecture seule pour comprendre votre base de code et en posant des questions si nécessaire. Il élabore ensuite un plan détaillé que vous pouvez examiner, discuter et peaufiner ensemble. Pour les tâches simples, il propose souvent un plan immédiatement.Chaque plan est enregistré sous forme de fichier Markdown dans le répertoire. Ce fichier constitue la source unique de référence : il peut être modifié directement dans l'éditeur, peaufiné via le chat ou partagé avec votre équipe pour révision. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Mettre en uvre le plan » pour le transférer vers le mode Agent en vue de son exécution.L'outil « Plan » est particulièrement utile pour les fonctionnalités complexes, les bases de code peu connues et le travail en équipe. Le plan devient ainsi un véritable échange plutôt qu'une simple supposition.À mesure que votre liste de compétences d'agent s'allonge, il peut devenir difficile de les retrouver et de les modifier. Le nouveau panneau des compétences permet de visualiser et...