Visual Studio Code 1.38 permet de préserver la casse dans "Rechercher et remplacer" Et est livré avec TypeScript 3.6.2 0PARTAGES 9 0 Microsoft a annoncé la disponibilité de Visual Studio Code version 1.38. Passons en revue quelques fonctionnalités.



Workbench



Préserver la casse dans Rechercher et remplacer



Dans la version 1.37, Microsoft a ajouté une option Préserver la casse au contrôle Rechercher / Remplacer de l'éditeur. La même option est désormais disponible sous forme d’icône AB dans la recherche globale et le remplacement.



Il existe également un nouveau mode de conservation de la casse pour les mots séparés par un trait d'union :





Mise à jour de l'icône Annuler la recherche



Microsoft a mis à jour l'icône utilisée pour annuler une recherche afin de mieux représenter l'action. Une action qui peut se montrer très utile par exemple lorsque les recherches prennent trop de temps.





Validation des paramètres du tableau de chaînes



L'éditeur de paramètres affiche désormais des erreurs pour les éléments de type tableau de chaînes si la valeur actuelle ne correspond pas au schéma minItems , maxItems , item. enum ou item.pattern spécifié.





Améliorations de l'explorateur



Création de ressources de niveau supérieur



Microsoft a amélioré le processus de création de fichiers et de dossiers de niveau supérieur dans l'explorateur. Il existe maintenant trois façons de créer un fichier ou un dossier à la racine de l’explorateur de fichiers :

faire défiler au-delà du dernier élément afin d'appeler le menu contextuel sur l'espace vide ;

appuyer sur Echap efface le focus et la sélection dans l'Explorateur, ce qui permet aux actions de la zone de titre d'être exécutées à la racine de l'Explorateur ;

efface le focus et la sélection dans l'Explorateur, ce qui permet aux actions de la zone de titre d'être exécutées à la racine de l'Explorateur ; utiliser un menu contextuel sur la barre de défilement.

Ouvrir le fichier et préserver le focus



Il est maintenant possible d'ouvrir un fichier en aperçu à partir de l'explorateur tout en gardant le focus dans l'explorateur. La nouvelle commande est filesExplorer.openFilePreserveFocus et, par défaut, elle peut être déclenchée via la touche Espace.



Nom du fichier de l'explorateur



Il existe un nouveau paramètre, explorer.incrementalNaming , permettant de contrôler le nommage des fichiers en double, qui peut avoir les valeurs simple ou smart .

simple - Ajoute le mot « copie » à la fin du nom dupliqué éventuellement suivi d'un numéro. Il s’agit du comportement stable actuel du code VS.

- Ajoute le mot « copie » à la fin du nom dupliqué éventuellement suivi d'un numéro. Il s’agit du comportement stable actuel du code VS. smart - Ajoute un numéro à la fin du nom dupliqué. Si un numéro fait déjà partie du nom, alors il se verra incrémenté.

Maximiser la commande bascule éditeur



Une nouvelle commande Basculer les tailles de groupe d'éditeurs ( workbench.action.toggleEditorWidths ) permet d'alterner entre la maximisation du groupe d'éditeurs actif et la correction de la largeur des groupes d'éditeurs.



Mise en grille du plan de travail



Le moteur de présentation du plan de travail a été réécrit pour utiliser le même widget de grille que la zone d'édition elle-même. Ce travail est en cours depuis un certain temps et il a été activé par défaut pour les versions Insiders au cours des dernières itérations. Le paramètre est workbench.useExperimentalGridLayout et sera désormais activé par défaut.



Éditeur



Curseur entourant les lignes (scrollOff)



Vous pouvez maintenant personnaliser le nombre de lignes visibles à afficher autour du curseur lorsque vous déplacez le curseur vers le début ou la fin d'un fichier en définissant editor.cursorSurroundingLines . Dans l'éditeur Vim, cette fonctionnalité s'appelle scrollOff .



Recherche multiligne dans Recherche



Le contrôle Recherche de l'éditeur prend désormais en charge la recherche et le remplacement de texte sur plusieurs lignes. En appuyant sur Ctrl + Entrée, vous pouvez insérer de nouvelles lignes dans la zone de saisie.



Copier / rétablir le contenu supprimé



De nouvelles actions permettent de copier ou de rétablir le contenu supprimé lors de l'utilisation de l'éditeur de différences en ligne. Survolez le contenu supprimé dans l'éditeur de diff en ligne et vous pouvez maintenant :

copier tout le contenu supprimé ;

copier une ligne spécifique ;

annuler le changement.

Langages



Référence MDN pour HTML et CSS



VS Code affiche désormais une URL pointant vers la référence MDN appropriée en complétant et survolant les entités HTML et CSS:



TypeScript 3.6



VS Code est maintenant livré avec TypeScript 3.6.2. Cette mise à jour majeure apporte certaines améliorations au langage TypeScript, notamment des générateurs plus stricts et la prise en charge de import.meta , ainsi que de nouvelles fonctionnalités d’outillage pour JavaScript et TypeScript. Comme toujours, cette version inclut également un certain nombre de corrections importantes de bogues.



Édition sensible au point-virgule pour JavaScript et TypeScript



Lorsque vous ajoutez une importation ou appliquez une refactorisation dans le code source JavaScript ou Typescript, VS Code essaie maintenant de déterminer s'il faut inclure des points-virgules à partir du code existant dans le fichier.



Source :



Voir aussi :



Sortie de Qt Visual Studio Tools 2.4 RC, la fenêtre de configuration Qt est remplacée par une page de paramètres

Microsoft annonce la disponibilité de la Preview 2 de Visual Studio 2019 version 16.3, ainsi que la Preview 2 de la version 8.3 de Visual Studio pour Mac

Microsoft annonce la disponibilité générale de Visual Studio 2019 version 16.2 ainsi que la Preview 1 de la version 16.3 Microsoft a annoncé la disponibilité de Visual Studio Code version 1.38. Passons en revue quelques fonctionnalités.Dans la version 1.37, Microsoft a ajouté une optionau contrôlede l'éditeur. La même option est désormais disponible sous forme d’icône AB dans la recherche globale et le remplacement.Il existe également un nouveau mode de conservation de la casse pour les mots séparés par un trait d'union :Microsoft a mis à jour l'icône utilisée pour annuler une recherche afin de mieux représenter l'action. Une action qui peut se montrer très utile par exemple lorsque les recherches prennent trop de temps.L'éditeur de paramètres affiche désormais des erreurs pour les éléments de type tableau de chaînes si la valeur actuelle ne correspond pas au schémaouspécifié.Microsoft a amélioré le processus de création de fichiers et de dossiers de niveau supérieur dans l'explorateur. Il existe maintenant trois façons de créer un fichier ou un dossier à la racine de l’explorateur de fichiers :Il est maintenant possible d'ouvrir un fichier en aperçu à partir de l'explorateur tout en gardant le focus dans l'explorateur. La nouvelle commande estet, par défaut, elle peut être déclenchée via la touche Espace.Il existe un nouveau paramètre,, permettant de contrôler le nommage des fichiers en double, qui peut avoir les valeursouUne nouvelle commande) permet d'alterner entre la maximisation du groupe d'éditeurs actif et la correction de la largeur des groupes d'éditeurs.Le moteur de présentation du plan de travail a été réécrit pour utiliser le même widget de grille que la zone d'édition elle-même. Ce travail est en cours depuis un certain temps et il a été activé par défaut pour les versions Insiders au cours des dernières itérations. Le paramètre estet sera désormais activé par défaut.Vous pouvez maintenant personnaliser le nombre de lignes visibles à afficher autour du curseur lorsque vous déplacez le curseur vers le début ou la fin d'un fichier en définissant. Dans l'éditeur Vim, cette fonctionnalité s'appelleLe contrôlede l'éditeur prend désormais en charge la recherche et le remplacement de texte sur plusieurs lignes. En appuyant sur Ctrl + Entrée, vous pouvez insérer de nouvelles lignes dans la zone de saisie.De nouvelles actions permettent de copier ou de rétablir le contenu supprimé lors de l'utilisation de l'éditeur de différences en ligne. Survolez le contenu supprimé dans l'éditeur de diff en ligne et vous pouvez maintenant :VS Code affiche désormais une URL pointant vers la référence MDN appropriée en complétant et survolant les entités HTML et CSS:VS Code est maintenant livré avec TypeScript 3.6.2. Cette mise à jour majeure apporte certaines améliorations au langage TypeScript, notamment des générateurs plus stricts et la prise en charge de, ainsi que de nouvelles fonctionnalités d’outillage pour JavaScript et TypeScript. Comme toujours, cette version inclut également un certain nombre de corrections importantes de bogues.Lorsque vous ajoutez une importation ou appliquez une refactorisation dans le code source JavaScript ou Typescript, VS Code essaie maintenant de déterminer s'il faut inclure des points-virgules à partir du code existant dans le fichier.Source : Microsoft