Les versions 16.8 et 16.9 Preview 1 de Visual Studio 2019 sont sorties mardi, Avec des améliorations de la productivité Git, C++, IntelliCode, .NET et plus encore 0PARTAGES 3 0 L'équipe de Visual Studio a annoncé mardi la sortie de Visual Studio 2019 v16.8 et v16.9 Preview 1. Les deux versions de la suite de logiciels de développement de Microsoft viennent avec d’importantes fonctionnalités des équipes qui ont amélioré la productivité Git, C++, IntelliCode, .NET, XAML et les outils Web, a déclaré Jacqueline Widdis, responsable de l'équipe de publication de Visual Studio dans un article de blog.



Visual Studio 2019 v16.8 livré avec Git activé par défaut



En plus de .NET 5 qui est également sorti le mardi, Microsoft a livré Visual Studio 2019 v16.8, qui voit Git activé par défaut comme l'expérience de contrôle de version dans la dernière mise à jour de l'IDE phare de la société. Visual Studio et Git sont devenus encore plus étroitement intégrés depuis l'acquisition de GitHub par Microsoft il y a quelques années, et Visual Studio 2019 v16.8 poursuit cette tendance.



« Git est maintenant l'expérience de contrôle de version par défaut dans Visual Studio 2019 », a déclaré Widdis dans son article du 10 novembre. « Nous avons passé les deux dernières versions à développer l'ensemble des fonctionnalités et à itérer en fonction de vos commentaires. L'expérience est maintenant activée par défaut pour tout le monde. Dans le nouveau menu Git, vous pouvez cloner, créer ou ouvrir des dépôts. Utilisez les fenêtres intégrées de l'outil Git pour valider et envoyer les changements apportés à votre code, gérer les branches, rester à jour avec vos dépôts distants et résoudre les conflits de fusion ».





D’autres domaines qui ont fait l’objet des mises à jour et améliorations dans Visual Studio 2019 v16.8 sont :



C++ :



En termes de conformité C++, Widdis a déclaré : « Dans cette version, nous avons amélioré le support des principales fonctionnalités C++20 dans notre compilateur, notre bibliothèque standard et notre IDE. Vous pouvez utiliser des Modules, des Coroutines et certaines "Ranges" dans le même projet ».



En termes de productivité, l'équipe de Visual Studio a considérablement réduit le temps de liaison lors de la construction avec des informations de débogage complètes en multi-threadant la génération du fichier PDB. Selon Widdis, plusieurs grandes applications et jeux AAA ont des liaisons deux à quatre fois plus rapides. « Ces améliorations rapprochent le mode /debug:full des temps de liaison rapide du mode /debug:fastlink », a-t-elle écrit.



L’équipe a mis à jour la version de CMake shipping dans Visual Studio vers CMake 3.18. Cela vous permettra d'utiliser la nouvelle fonction de profilage Cmake. Un autre changement concerne le débogage des vidages du noyau de Linux. « Vous pouvez maintenant déboguer les dumps du noyau Linux sur un système Linux ou WSL distant directement depuis Visual Studio », lit-on.



Vous aurez dorénavant de nouveaux avertissements et correctifs rapides basés sur un codeur IntelliSense dans l'éditeur. Vous pouvez le configurer dans Outils->Options->Éditeur de texte->C/C++->CodeStyle->Linter + Fixups. L’équipe a aussi ajouté au compilateur la prise en charge des AMX intrinsics d’Intel.





Productivité du .NET :



En qui concerne la productivité du .Net dans la version 16.8 de Visual Studio 2019, Widdis a déclaré : « Sur la plateforme du compilateur .NET, les analyseurs Roslyn inspectent votre code C# ou Visual Basic pour vérifier la sécurité, les performances, la conception et d'autres aspects. À partir de .NET 5.0, ces analyseurs sont inclus dans le SDK .NET. Ils sont activés par défaut pour les projets qui ciblent .NET 5.0 ou plus ». Les domaines d’amélioration sont notamment les suivants :



Les Indications sur le nom des paramètres en ligne

Le refactoring dans .NET

Le débogage

L’analyse automatique du .NET

XAML :



La détection et le diagnostic des défaillances de liaison de données ont été améliorés pour les projets WPF, UWP, WinUI et Xamarin.Forms dans lesquels les développeurs détectent et résolvent souvent les défaillances de liaison de données XAML, grâce à une nouvelle icône d'indicateur de défaillance de liaison XAML qui affiche un indicateur rouge si au moins une défaillance de liaison est détectée. En cliquant sur cette icône, les développeurs accèdent à la nouvelle fenêtre XAML Binding Failures disponible pour les projets WPF, UWP, WinUI et Xamarin.Forms. « Cette nouvelle expérience dédiée fournit une interface utilisateur riche sur les informations relatives aux défaillances de liaison qui n'étaient auparavant disponibles que dans la fenêtre de sortie».





En outre, l'équipe a consolidé les paramètres XAML Hot Reload pour le bureau et Xamarin en un seul endroit et a commencé à activer XAML Hot Reload pour le framework Xamarin.Forms ciblant UWP. Enfin, selon Widdis, l'équipe a ajouté le support IntelliSense pour d: DataContext pour les scénarios MVVM et plus encore.



Visual Studio 2019 v16.9 Preview 1 débarque



Microsoft continue d'améliorer la productivité de Git dans la première Preview de Visual Studio 2019 v16.9, qui a également été annoncé mardi. « Nous avons amélioré les boutons d'action "Fetch", "Pull" et "Push" dans la fenêtre "Git Changes" », a déclaré Widdis. « Avec les dropdowns, vous pouvez choisir quel "remote" vous visez dans le cas où vous avez plusieurs "remotes" pour votre dépôt. Dans la liste déroulante Push, vous pouvez également appuyer sur toutes les balises que vous avez créées localement », a déclaré Widdis.



D’autres domaines d’améliorations dans Visual Studio 2019 v16.9 Preview 1 sont :



Débogage du noyau .NET avec WSL 2 :



L’équipe de Visual Studio a ajouté une nouvelle fonction de débogage du .NET Core dans WSL 2 pour les développeurs .NET Core qui préfèrent travailler sous Windows et Visual Studio, mais qui ont besoin de tester leur application sous Linux. Après avoir installé WSL 2 et la distribution de votre choix et ouvert une application Web ASP.NET Core ou une application console .NET Core dans Visual Studio, vous verrez un nouveau profil de lancement appelé WSL 2.





« En sélectionnant ce profil, vous l'ajouterez à votre fichier launchSettings.json. Une fois le nouveau profil sélectionné, Visual Studio vérifie que votre distribution WSL 2 est configurée pour exécuter les applications .NET Core et vous aide à installer les dépendances manquantes. Dès que toutes les dépendances sont installées, vous êtes prêt à déboguer WSL 2 », a expliqué Widdis.



Productivité de .NET



Selon Widdis, il existe maintenant un refactoring qui suggère d'utiliser "new(…)" dans les scénarios non litigieux dans le menu "Quick Actions And Refactorings". De plus, dans le même menu, il y a un correctif de code qui supprime les expressions d'égalité redondantes pour le C# et Visual Basic. Ce correctif se trouve sous l’option "Remove redundant equality" du menu.





« Les analyseurs de style de code .NET (IDE) peuvent maintenant être appliqués à la construction. Vous pouvez soit installer les analyseurs de style de code .NET en tant que paquet NuGet pour C# et Visual Basic, soit les activer dans les "Propriétés du projet". L'option "Propriétés du projet" peut être trouvée en faisant un clic droit sur un projet dans l'explorateur de solutions sous "Propriétés". De là, l'onglet Analyse de code vous donne la possibilité de sélectionner "Appliquer le style de code à la construction (expérimental)" », lit-on.



C++ :



A ce niveau, l’équipe de Visual Studio a mis en œuvre la proposition "More Constexpr Containers", qui permet aux Destructeurs et aux nouvelles expressions d'être constexpr. Cela ouvre la voie à des utilitaires comme "constexpr std::vector" et "std::string". L’implémentation comprend des diagnostics du compilateur pour les utilisations qui déclenchent un comportement indéfini. Plusieurs autres améliorations ont été apportées au C++ dans Visual Studio 2019 v 16.9 Preview 1.



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Quelles sont les mises à jour qui vous intéressent le plus ?



