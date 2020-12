C++ dans Visual Studio 2019 v16.9 Preview 2

/fsanitize=address



Nouvelle utilisation de la clé privée dans Visual Studio 2019 v16.9 Preview 2

Productivité .NET dans Visual Studio 2019 v16.9 Preview 2

using



Complétion IntelliSense dans Visual Studio 2019 v16.9 Preview 2



Coloration sémantique dans Visual Studio 2019 v16.9 Preview 2

Outils XAML (WPF, WinUI, UWP et Xamarin.Forms) dans Visual Studio 2019 v16.9 Preview 2

Microsoft a annoncé la disponibilité de la Preview 2 de Visual Studio 2019 v16.9. Dans un billet de blog, Jacqueline de Microsoft a annoncé la nouvelle en ces termes : « Alors que nous nous dirigeons rapidement vers la fin de cette année imprévisible, notre équipe fournit au moins un autre ensemble de fonctionnalités à votre manière dans Visual Studio 2019 v16.9 Preview 2! Nos équipes C++, .NET et Xamarin Forms ont travaillé d'arrache-pied pour fournir de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Si vous utilisez Visual Studio 2019 et qu'une nouvelle idée vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à proposer des suggestions sur notre communauté de développeurs. Bon nombre de nos meilleures améliorations proviennent de vos suggestions ».Passons en revue quelques nouveautés et améliorations.Au début de l'année, Microsoft a annoncé la prise en charge de AddressSanitizer (ASan) pour l'ensemble d'outils MSVC. ASan est un détecteur rapide d'erreurs de mémoire qui peut détecter les problèmes de mémoire d'exécution. Dans Preview 2, Microsoft a continué d'apporter des améliorations à ASan mais a décidé de mettre l'accent sur l'ergonomie. Microsoft Visual Studio C++ (MSVC) peut décider des exécutions correctes de l'assainisseur d'adresses nécessaires pour vos binaires. Cela signifie que vous n'avez pas à effectuer de travail supplémentaire en les fournissant vous-même. Votre projet Visual Studio aura automatiquement les dernières modifications appliquées. De plus, lors de l'utilisation de l'assainisseur d'adresses sur la ligne de commande, il vous suffit désormais de transmettreau compilateur.Ensuite dans la ligne des améliorations, Visual Studio peut désormais configurer IntelliSense dans les projets CMake en fonction de la valeur des variables CMake définies par les fichiers de la chaîne d'outils. Cela améliore considérablement IntelliSense pour Android et les scénarios intégrés. Le fichier CMakeSetttings.json est l'endroit où vous pouvez spécifier vos options IntelliSense personnalisées.Microsoft a mis à jour les versions des binaires Clang et LLVM livrées avec le programme d'installation vers la v11. L'équipe a mis à jour les notes de publication de LLVM et Clang pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ces modifications. Une amélioration particulièrement intéressante est la prise en charge étendue de la représentation du code cassé dans l'Abstract Syntax Tree (AST). Cela permet un meilleur rapport d'erreur.Dans le Gestionnaire de connexion de Visual Studio, des fonctionnalités supplémentaires prennent en charge les clés privées. Auparavant, seule l'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe était prise en charge. Vous pouvez désormais utiliser d'autres mesures de sécurité, telles que des clés privées, à l'aide de l'algorithme de clé publique ECDsa (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm).L'équipe .NET propose des fonctionnalités supplémentaires à essayer. Tout d'abord, lorsque vous copiez et collez des types dans un nouveau fichier, Visual Studio 2019 ajoutera désormais automatiquement les directivesau fichier pour gagner du temps. Pour essayer cette option, activez-la sous les menus Outils> Options> Éditeur de texte> C# ou Basic> Avancé. Ensuite, sélectionnezEnsuite, IntelliSense de Visual Studio 2019 insère automatiquement un point-virgule en tant que caractère de validation pour la création d'objet et la complétion de la méthode.Si vous aimez personnaliser les couleurs, la fonctionnalité suivante vous donnera quelque chose de plus à explorer. L'équipe .NET vous propose désormais une coloration sémantique pour les Records C# 9.0. Pour modifier votre expérience avec ces couleurs personnalisées, recherchez l'option sous Outils> Options> Environnement> Polices et couleurs. Dans les éléments d'affichage, faites défiler jusqu'à Types d'utilisateurs - Records. De là, vous pouvez sélectionner la couleur que vous souhaitez appliquer.Cette version apporte une nouvelle icône sous forme d'ampoule pour vous aider à créer rapidement une propriété dans le modèle de vue à partir d'une liaison dans le XAML.Source : Microsoft