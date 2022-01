cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet ou de la solution dans l'explorateur de solutions ;

ensuite, sélectionnez Ajouter un nouvel élément ;

dans la boîte de dialogue Ajouter un nouvel élément, recherchez EditorConfig ;

enfin, sélectionnez le modèle EditorConfig .NET pour ajouter un fichier EditorConfig pré-rempli avec des options par défaut.

Plus de productivité avec C++

C++

C3

C++/CLI

C#

F#

Visual Basic

Python, via un add-on

Q#, via un add-on

JavaScript

TypeScript

Microsoft Visual Studio est une suite de logiciels de développement pour Windows et mac OS conçue par Microsoft. Il s’agit d'un ensemble complet d'outils de développement permettant de générer des applications web ASP.NET, des services web XML, des applications bureautiques et des applications mobiles. Visual Basic, Visual C++, Visual C# utilisent tous le même environnement de développement intégré (IDE), qui leur permet de partager des outils et facilite la création de solutions faisant appel à plusieurs langages. Par ailleurs, ces langages permettent de mieux tirer parti des fonctionnalités du framework .NET, qui fournit un accès à des technologies clés simplifiant le développement d'applications web ASP et de services web XML grâce à Visual Web Developer. Voici, ci-dessous, quelques nouveautés et amélioration qu’apporte Visual Studio 17.1 Preview 2 :La version 17.1 Preview 2 est livrée avec des fonctionnalités Git très attendues pour améliorer la productivité et faciliter le travail au quotidien. Désormais, il est facile de comparer la branche en cours avec d'autres branches dans le dépôt, ce qui peut être très utile lorsque l’on prépare une pull request ou même avant de supprimer une branche.Ce Preview est livré avec un support amélioré et introduit la possibilité d'extraire un commit et le bout de n'importe quelle branche distante. Il est désormais possible d’extraire n'importe quel commit et revenir à un point précédent de l'historique du dépôt pour exécuter ou tester le code. Il est également possible d’examiner rapidement les demandes de retrait et évaluer les mises à jour de son équipe en vérifiant l'extrémité de n'importe quelle branche distante.Avec Visual Studio 17.1 Preview 2, il est désormais possible de configurer des profils de nettoyage de code personnalisés qui s'exécuteront automatiquement chaque fois qu’un fichier est enregistré. Cela contribuera à minimiser les violations stylistiques dans les RP et plus encore, elle permet de passer moins de temps à corriger le code qui ne répond pas à des normes spécifiques et plus de temps à se concentrer et à être productif. Pour configurer un profil personnalisé de nettoyage de code, allez dansPour appliquer un profil de nettoyage de code automatiquement lors de l'enregistrement, accédez à Outils > Options > Éditeur de texte > cochez la case "Exécuter le profil de nettoyage de code lors de l'enregistrement". Ainsi, le profil sélectionné sera utilisé chaque fois que vous enregistrez explicitement votre document. Cela inclut des commandes comme Enregistrer, Enregistrer tout, et l'enregistrement qui se produit lorsque vous lancez une construction. Le nettoyage de code ne sera pas exécuté pour les sauvegardes automatiques.Étant donné que la plupart des utilisateurs préfèrent utiliser Ctrl+S pour enregistrer constamment leurs documents et qu'enregistrer souvent est un mantra durable dans le développement de logiciels, Visual Studio permet désormais d'enregistrer automatiquement les documents dès que l'application Visual Studio perd le focus. Lorsque l’utilisateur passe à n'importe quelle autre application sous Windows, il est possible de demander à Visual Studio de valider automatiquement los modifications sur le disque à votre place.« Nous affichons maintenant la source intégrée et le lien source dans le cadre de l'option Aller à la définition si une assemblée référencée possède une source intégrée ou un lien source », indique Microsoft. Cela permet de naviguer vers les fichiers sources originaux qui déclarent le symbole cible.Une nouvelle fenêtre de l'explorateur de traces de pile affiche les traces de pile, ce qui permet de cliquer et de naviguer directement vers le code correspondant. Il est possible de copier une trace de pile d’une solution et la coller dans la fenêtre de l'explorateur de traces de pile pour commencer. Pour ouvrir la fenêtre de l'Explorateur de traces de pile :Dans Visual Studio 2019, Microsoft a introduit une nouvelle interface utilisateur pour EditorConfig. Les fichiersaident à garder le code cohérent en définissant des styles et des formats de code. Ces fichiers peuvent vivre avec votre code dans son référentiel et utiliser le même contrôle de source. De cette façon, l'orientation du style est la même pour tous les membres de l’équipe qui clonent à partir de ce dépôt.Dans cette version, Microsoft ajoute des styles de dénomination à l'interface utilisateur. Avec l'ajout des styles de dénomination, il est possible d’imposer des conventions de dénomination dans le code. Par exemple, il est possible d’imposer que toutes les interfaces commencent par la lettre "I". Afin d'ajouter un fichierà un projet ou une solution : pour le faire, Microsoft recommande de :Microsoft a ajouté un support pour aider les développeurs embarqués dans Visual Studio. L’équipe introduit des vues supplémentaires qui permettent d'inspecter et d'interagir avec les registres périphériques des microcontrôleurs et les objets des systèmes d'exploitation en temps réel.Dans les versions précédentes de Visual Studio, Microsoft a ajouté des fonctionnalités permettant de cibler macOS pour le développement à distance. Ces capacités font partie de l'ensemble des fonctionnalités que l’équipe du projet Visual Studio appelle « développement Linux avec C++ ». L'une de ces fonctionnalités publiées dans la version 17.0 Preview 3,, est améliorée dans la version preview d'aujourd'hui.L’équipe du projet Visual Studio a ajouté plus de capacités pour le débogage du noyau avec LLDB et une configuration par défaut pour cibler macOS dans l’expérience. Elle a également rendu l'expérience plus facile en détectant automatiquement le système cible ; s'il s'agit de macOS, LLDB sera automatiquement utilisé dans les expériences de débogage de base et de débogage attaché.La première version de Visual Studio a été publiée en 1997 par Microsoft, afin de rassembler au sein d'un même environnement de développement plusieurs de ses outils de programmation. Voici, ci-dessous, quelques langages supportés par Visual Studio :Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Quel est votre IDE préféré ?Quelle amélioration vous intéresse le plus sur Visual Studio 17.1 Preview 2