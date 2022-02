Recherche de code plus rapide avec la recherche indexée dans les fichiers







Microsoft Visual Studio est une suite de logiciels de développement pour Windows et mac OS conçue par Microsoft. Il s’agit d'un ensemble complet d'outils de développement permettant de générer des applications web ASP.NET, des services web XML, des applications bureautiques et des applications mobiles. Visual Basic, Visual C++, Visual C# utilisent tous le même environnement de développement intégré (IDE), qui leur permet de partager des outils et facilite la création de solutions faisant appel à plusieurs langages. Par ailleurs, ces langages permettent de mieux tirer parti des fonctionnalités du framework .NET, qui fournit un accès à des technologies clés simplifiant le développement d'applications web ASP et de services web XML grâce à Visual Web Developer.Dans le dernier billet de blog pour Visual Studio 2022 17.1 Preview 2, Dominic Nahous a partagé des détails sur les ajouts à Visual Studio qui comprenaient des améliorations dans Git, Recherche et Navigation, des améliorations de la productivité en C# et C++, et des capacités ajoutées pour personnaliser les onglets colorés. Voici, ci-dessous, quelques nouveautés et amélioration qu’apporte Visual Studio 2022 17.1 :Avec Visual Studio 2022 17.1, Microsoft a activé par défaut la recherche indexée dans les fichiers afin de garantir à chaque développeur une expérience de recherche plus rapide et plus productive. Lorsque la recherche dans les fichiers est activée, Visual Studio lance un processus satellite `ServiceHub.IndexingService.exe` au chargement de la solution ou à l'ouverture du dossier, puis lui envoie une liste de fichiers à indexer. L'indexeur va alors parcourir les fichiers et construire un index qui est ensuite utilisé pour accélérer les résultats de la recherche lorsque l’utilisateur effectue une action de recherche.Bien que la recherche indexée dans les fichiers soit activée par défaut pour tous les utilisateurs, il est possible de choisir de la désactiver en accédant àd'aperçu et en décochant l'option "Activer l'indexation pour une recherche plus rapide". Il existe également une nouvelle fonctionnalité permettant d'enregistrer automatiquement les fichiers lorsque Visual Studio perd le focus sur la pageEn sélectionnantsur cette page, chaque fois que Visual Studio perd le focus, il essaiera d'enregistrer chaque document sale dans l'IDE, y compris le projet, la solution, et même d'autres fichiers divers.Comme mentionné dans l'article sur la Preview 2, Visual Studio 2022 17.1 est livré avec quelques fonctionnalités Git très attendues pour aider à stimuler la productivité. Il est maintenant possible de comparer la branche en cours avec d'autres branches dans un dépôt, ce qui permet de suivre plus facilement les branches en préparant les demandes de pull ou la suppression de branches.Il existe également une prise en charge améliorée des têtes détachées avec la possibilité d'extraire un commit et d'extraire l'extrémité de n'importe quelle branche distante. Il est désormais possible d’extraire n'importe quel commit et revenir à un point précédent de l'historique du dépôt pour exécuter ou tester le code. Il est également possible d’examiner rapidement les demandes de retrait et évaluer les mises à jour d’une équipe en vérifiant l'extrémité de n'importe quelle branche distante.Les améliorations de C++ pour Embedded et RTOS permettent d'être plus productifIl est possible d’accéder à la vue des registres via, qui donne une vue de tous les registres disponibles, leurs emplacements mémoire mappés et leurs valeurs.L'ouverture de la fenêtre RTOS Objects viaObjects vous donne une vue des threads en cours d'exécution dans le système ainsi que leur contexte.Les filtres de solutions permettent de choisir les projets à charger afin d'éviter de charger des solutions massives à chaque fois. Microsoft offre la possibilité de charger des projets individuels ou un projet avec son arbre de dépendances complet. Nos utilisateurs ont remarqué que l'arbre de dépendances (et le filtre de solutions) peut devenir obsolète lorsque de nouveaux projets sont ajoutés ou que le graphique de dépendances change.Visual Studio 2022 version 17.1 a ajouté un moyen plus facile de charger l'arbre de dépendances complet pour tous les projets dans le filtre de solutions. Cela permet d'intégrer toutes les nouvelles dépendances qui ont été ajoutées afin de s'assurer que vous disposez de tous les projets dont vous avez besoin. Il est possible de vérifier l'existence de nouvelles dépendances en cliquant sur Mettre à jour les dépendances du projet dans le menu contextuel du nœud de la solution dans l'explorateur de solutions.Maintenant que la version 17.1 de Visual Studio 2022 a été publiée, nos clients professionnels et entreprises ont la possibilité de gérer le calendrier d'adoption des nouvelles fonctionnalités de la version 17.1. Pour rester sur le canal 17.0 LTSC (long term servicing channel) et recevoir les correctifs de sécurité et de qualité - mais pas les mises à jour des fonctionnalités - pendant 18 mois, suivez les instructions de la boîte de dialogue Update Settings. Notez que cette fonctionnalité n'est pas disponible pour l'édition Community.Par défaut, toutes les installations de Visual Studio sont configurées pour utiliser le canal Current, qui recevra immédiatement les fonctionnalités de la version 17.1. Alternativement, les utilisateurs et les administrateurs informatiques peuvent configurer les installations pour différer la mise à jour des fonctionnalités de manière sécurisée jusqu'à ce que vous soyez prêt à aller de l'avant.La version 17.0 LTSC ne recevra pas de mises à jour de fonctionnalités supplémentaires mais bénéficiera de correctifs de sécurité et de qualité jusqu'en juillet 2023. Pour mieux comprendre comment Visual Studio est entretenu et pris en charge, consultez la politique de cycle de vie de Visual Studio. Pour configurer le canal de mise à jour, utilisez la boîte de dialogue Update Settings (paramètres de mise à jour) ou effectuez une opération programmatique via un script ou une ligne de commande.Microsoft publie également la premiere Preview de la deuxième mise à jour de Visual Studio 2022, 17.2. La dernière version préliminaire de Visual Studio 2022 comprend : des corrections de bogues et des améliorations pour le développement .NET MAUI.Prise en charge des nouvelles refactorisations de C# 11, telles qu'une nouvelle fonctionnalité de langage appelée " raw string literals ".Nouvelles fonctionnalités pour le développement local de vos données à l'aide de sources de données SQLite, Postgres et MongoDB.Avec Git, vous verrez le support pour la mise en scène de chunks d'étapes dans vos fichiers directement depuis l'éditeur. Pour activer la prise en charge de la mise en scène par ligne, allez danset cochez ALa nouvelle fonctionnalité C#11, les littéraux de chaîne bruts, vous permettra de convertir un littéral de chaîne normal ou verbatim en un littéral de chaîne brut. Pour utiliser les littéraux de chaîne bruts, définissez d'abord la version de langue dans votre fichier de projet à l'aperçu en utilisant `. Ensuite, placez votre curseur sur une chaîne normale ou verbatim dans l'éditeur. Enfin, appuyez sur CTRL+. Pour déclencher le menu Actions rapides et Refactorisations, puis sélectionnez