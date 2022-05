la possibilité de réduire les régions pour faciliter la lisibilité et l'organisation ;

le nouvel éditeur Razor prend désormais en charge la fonctionnalité de snippet ;

le raccourci 'wrap div' est activé et entendu utilisez Shift + Alt + W pour l'exécuter.

lorsqu'un utilisateur double-clique sur un objet RTOS dans la fenêtre d'outils, cela ajoute une surveillance pour cet objet ;

lorsqu'un utilisateur sélectionne les valeurs de début/fin du pointeur de pile dans la fenêtre d'outil RTOS, il est ouvert dans la fenêtre de mémoire ;

la conscience des threads a été ajoutée pour les cibles de périphériques dans la fenêtre de la pile d'appels.

support de la couleur de la marge qui permet de visualiser les changements de Git sur la marge et la barre de défilement de l'éditeur ;

support de l'éditeur de différence Peek avec la possibilité de naviguer entre les différences ;

possibilité de mettre en scène des morceaux de code directement depuis l'éditeur.

Rappelons que Microsoft Visual Studio est une suite de logiciels de développement pour Windows et mac OS conçue par Microsoft. Il s’agit d'un ensemble complet d'outils de développement permettant de générer des applications web ASP.NET, des services web XML, des applications bureautiques et des applications mobiles. Visual Basic, Visual C++, Visual C# utilisent tous le même environnement de développement intégré (IDE), qui leur permet de partager des outils et facilite la création de solutions faisant appel à plusieurs langages.Par ailleurs, ces langages permettent de mieux tirer parti des fonctionnalités du framework .NET, qui fournit un accès à des technologies clés simplifiant le développement d'applications web ASP et de services web XML grâce à Visual Web Developer. Dans le dernier billet de blog pour Visual Studio 2022 17.1, Dominic Nahous a partagé des détails sur les ajouts à Visual Studio qui comprenaient des améliorations dans Git, des améliorations de la productivité en C# et C++. Voici, ci-dessous, quelques nouveautés et amélioration qu’apporte Visual Studio 2022 17.2 :Microsoft fait maintenant apparaître la source incorporée et le lien source dans le cadre de l'optionsi une assemblée référencée a fourni ces informations. Cela permet de naviguer vers les fichiers source originaux qui implémentent le symbole cible. Il suffit de placer le curseur sur un symbole et d'appuyer sur CTRL + F12 pour accéder au fichier source original.En C# 11, Microsoft a ajouté une nouvelle fonctionnalité de langage appelée chaîne littérale brute. Microsoft dispose désormais d'un remaniement permettant de convertir un littéral de chaîne normal ou verbatim en un littéral de chaîne brut. Pour utiliser les littéraux de chaîne bruts, il faut définir la version du langage dans le fichier de projet sur la Preview (en utilisant Preview). Placez le curseur sur une chaîne normale ou verbatim, puis appuyez surpour déclencher le menu Actions rapides et remaniements et sélectionnerMicrosoft a récemment mis en évidence cette fonctionnalité dans un Visual Studio 17.2 Preview 2, mais selon l’entreprise, elle mérite d'être répétée. Si l’utilisateur débogue régulièrement son code .NET et qu’il souhaite inspecter des collections importantes et peut-être complexes, Microsoft a introduit un nouveau visualiseur dans l'expérience de débogage pour les types d'objets IEnumerable. Il offre une vue beaucoup plus facile de ce type de données afin de voir rapidement les informations recherchées et de pouvoir naviguer rapidement.Depuis la version 17.1, Microsoft a amélioré la fiabilité de la nouvelle expérience d'édition Razor. Dans la version 17.2, Microsoft a ajouté la prise en charge des éléments suivants dans l'éditeur :Dans la version initiale de Visual Studio 2022, Microsoft a introduit une nouvelle fonctionnalité pour ceux qui travaillent avec des applications Web Forms et le concepteur. Web Live Preview permet à l’application en cours d'exécution d'être la surface de conception et fournit une synchronisation du code entre la source et la surface Web pour aider à naviguer directement vers le fichier de code de l'élément que modifié.Après des études continues des développeurs avec des applications de formulaires Web, Microsoft a amélioré encore plus les expériences dans cette version. Elle a également travaillé avec plusieurs fournisseurs de contrôles ASP.NET pour assurer leur prise en charge dans ce nouveau concepteur. Si le travail est effectué dans des formulaires Web, il est recommandé de passer à cette fonctionnalité en utilisant le menu d'options Outils > Options > Concepteur de formulaires Web.Azure continue de se développer, et Visual Studio est là pour permettre de configurer, déboguer et déployer rapidement les services. Dans Visual Studio 2022, Microsoft a étendu ses capacités dans les services connectés pour permettre d'utiliser des conteneurs pour certains services Azure qui auraient été configurés, en s’offrant une expérience de débogage locale. Cette prise en charge a été étendue pour permettre de configurer des domaines tels que Redis Cache, MongoDB, RabbitMQ, Storage, SQL et Cosmos DB en utilisant des images de conteneurs. L’utilisateur Configure la dépendance et F5 et Microsoft se charge de lancer les conteneurs.En outre, Microsoft prend en charge le tout nouveau service de conteneur Azure, Azure Container Apps, dans Visual Studio pour le déployer directement ou le configurer avec les actions GitHub. Si l’utisateur déploye son application Web ASP.NET Core ou son API à l'aide de conteneurs, il peut désormais choisir Azure Container Apps comme cible de déploiement dans les fonctionnalités de publication :Et Microsoft aidera soit à provisionner, soit à sélectionner le bon environnement de conteneur, le registre et les autres options de déploiement, y compris la génération d'un flux de travail GitHub Actions pour le déploiement à l'aide de CI/CD : cette option aidera à supprimer certaines des complexités initiales de la mise en place de CI/CD en s'assurant que le repo a les bons secrets pour le déploiement, y compris en aidant à générer les bons Azure Service Principals et profils de publication.Le support des modules C++20 arrive dans CMake dans Visual Studio ! Il est possible d’essayer le support expérimental dès maintenant en s’assurant de fournir les commutateursoulatest au compilateur et en utilisant le générateur MSBuild (Visual Studio) pourplutôt que Ninja. D'autres nouvelles fonctionnalités incluent les indices en ligne, qui donnent des indicateurs dans l'éditeur pour les noms des paramètres de fonction et les types déduits. Il est possible d’activer cette fonction en appuyant deux fois sur Ctrl ou Alt + F1.Dans Visual Studio 17.1, Microsoft a introduit des vues de registres de périphériques et de RTOS pour les développeurs embarqués. Elle continue d’améliorer les capacités de ces vues avec des améliorations de la convivialité dans la version 17.2. La fenêtre d'outil RTOS est désormais masquée par défaut, ce qui évite d'afficher une fenêtre d'outil avec des messages d'erreur qui ne sont pas pertinents lorsqu'un RTOS n'est pas utilisé.Microsotf continue à travailler sur l'amélioration de l'expérience Git dans Visual Studio. La prise en charge du Line-staging a été introduite dans Visual Studio 17.2 Preview et maintenant, il est possible également d’activer dans 17.2 GA en allant dans le panneau des fonctionnalités du Preview et en cochant la case. La liste suivante résume les principaux éléments de mise en ligne qui ont été traités au cours de cette version :Au cours de cette version, Microsoft a intégré une fonctionnalité Git appelée le graphique de commit qui permet d'améliorer les performances des opérations Git et d'améliorer significativement les performances dans Visual Studio. L’équipe a observé une amélioration moyenne de 70 % de la performance dans le chargement de l'historique des branches dans la fenêtre du dépôt Git pour un dépôt avec 332k commits en activant le graphique de commit dans Visual Studio.Microsoft a également amélioré l'expérience du HEAD détaché en offrant l'option de conserver ou d'écarter les commits lors du passage à une branche et amélioré l'expérience du checkout de branche, c'est-à-dire le passage d'une branche à une autre, en ajoutant plus d'options et de contexte pour les modifications non commises.La version 17.2 est le deuxième canal de service à long terme (LTSC) pour Visual Studio 2022. Les canaux de service offrent aux grandes entreprises une plus grande flexibilité quant au moment où elles choisissent d'adopter les nouvelles fonctionnalités qui sont publiées avec les mises à jour mineures des éditions Enterprise, Professional et Build Tools. La version 17.2 LTSC sera prise en charge pendant 18 mois, jusqu'au 9 janvier 2024.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Quelle amélioration attendez-vous à avoir ?