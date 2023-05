Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio 2022 version 17.6 pour les développeurs C++

#included

Vous avez l'habitude de déboguer votre code C++ avec beaucoup d'aide de l'EDI, mais qu'en est-il de votre système de construction ? Vous pouvez utiliser le nouveau débogueur CMake pour déboguer vos scripts CMake au moment de la configuration.Vous pouvez définir des points d'arrêt basés sur les noms de fichiers, les numéros de lignes et lorsque des erreurs CMake sont déclenchées, et vous pouvez visualiser les piles d'appels des noms de fichiers et surveiller les variables définies. De plus, la fenêtre locale suit les variables, les cibles et les tests CMake.Une nouvelle fonction d'explorateur de fichiers à distance a été ajoutée. Grâce à elle, vous pouvez parcourir, charger et télécharger des fichiers sur votre machine distante répertoriée dans le gestionnaire de connexion, directement à partir de Visual Studio.Vous pouvez désormais utiliser la fonctionpour ajouter rapidement des constructeurs et des opérateurs d'égalité à vos classes. Lorsque vous avez une classe avec des données membres, trois points apparaissent sous le nom de la classe et une icône de tournevis apparaît lorsque vous les survolez. La liste déroulante de l'icône du tournevis affiche les nouvelles suggestions de fonctions membres. Vous pouvez ainsi ajouter un constructeur par défaut, un constructeur avec tous les champs, un opérateur d'égalité et un opérateur d'égalité avec tous les champs.Des améliorations ont été apportées au scénario Solution - Close, qui permet de fermer plus rapidement une solution contenant des projets C++. Les améliorations globales de la performance peuvent accélérer la clôture d'une solution de 20 % pour les petites bases de code, à 50 % dans certains cas pour les grandes solutions (plus de 1 000 projets). Les gains devraient être plus visibles dans les grands projets. Pour Chromium, les améliorations sont généralement 50 % plus rapides, ce qui représente un gain de temps de 20 secondes.Le programme d'installation de Visual Studio vous permet désormais d'installer Incredibuild 10, qui comporte un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment une nouvelle technologie de cache de construction, un système de gestion des licences amélioré et l'optimisation du cloud. Vous pouvez en savoir plus sur ces fonctionnalités et sur la façon dont vous pouvez les utiliser dans notre article de blog intitulé Des constructions encore plus rapides avec Incredibuild 10 et Visual Studio 17.6 Preview 3.Le mode C++20 est désormais pris en charge dans les projets C++/CLI. Tous les en-têtes C++20 peuvent êtredans une compilationsans restrictions. Vous pouvez trouver plus de détails dans notre article de blog sur le support C++20 pour C++/CLI.L'intégration du C++23 dans notre bibliothèque standard se poursuit, de même que l'amélioration du support des standards existants. Beaucoup de ces fonctionnalités ont été apportées par la communauté : merci ! Vous pouvez trouver la liste complète des modifications sur la page GitHub de Microsoft STL. Voici quelques points forts :La version 17.6 de Visual Studio 2022 intègre la prise en charge de HLSL et un nouvel outil permettant de consulter les journaux de l'Unreal Engine.HLSL (High Level Shading Language) est un langage de programmation spécifique à DirectX utilisé pour créer des shaders dans les applications de développement et de rendu de jeux. La célèbre extension HLSL Tools de Tim Jones est désormais disponible dans Visual Studio. Elle permet la mise en évidence de la syntaxe, l'achèvement des instructions, la définition de l'objet et bien d'autres choses encore ! Pour utiliser HLSL Tools, veuillez activer le composant dans la charge de travail "Game development with C++" ou "Game development with Unity" dans le programme d'installation de Visual Studio.La visionneuse Unreal Engine Log est disponible sous View > Other Windows > Unreal Engine Log. Pour filtrer vos logs, cliquez sur les menus déroulants "Catégories" ou "Verbosity".Notez que les intégrations Unreal Engine n'apparaissent que lorsque vous travaillez sur un projet Unreal Engine. Pour vous assurer que ces fonctionnalités sont actives, vérifiez que le composant "IDE support for Unreal Engine" est activé dans la charge de travail "Game development for C++" dans le VS Installer.Si vous utilisez des projets STM32CubeIDE, vous pouvez maintenant les importer directement dans Visual Studio ! En sélectionnant Fichier > Ouvrir > Importer un projet STM32CubeIDE, vous générez un projet CMake avec les paramètres de flashage et de débogage pour STLink.Pour utiliser cette fonction, le STM32CubeIDE doit être installé avec le package de support de la carte pour votre appareil.Si votre projet a un fichier .ioc, vous pouvez ouvrir le menu contextuel et ouvrir STM32CubeMX pour votre projet.Depuis Visual Studio 2022 version 17.6, vcpkg est désormais ajouté par défaut pour les installations de l'IDE qui incluent des charges de travail C++. Vous pouvez exécuter des commandes vcpkg à partir d'un Developer Command Prompt pour Visual Studio ciblant une nouvelle version de l'IDE - à la fois ceux intégrés dans l'IDE et les terminaux externes. Les consoles Developer Command Prompt et Developer PowerShell sont toutes deux prises en charge. Vous devez exécuter pour configurer la copie intégrée de vcpkg comme celle à utiliser par l'IDE et afin d'activer l'intégration de MSBuild et CMake.vcpkg supporte maintenant le ciblage de la Xbox avec quatre nouveaux triplets communautaires. Le triplet approprié est automatiquement choisi lors de l'utilisation des plateformes personnalisées Gaming.Xbox.*.x64 dans le Microsoft GDK avec Xbox Extensions via la fonctionnalité vcpkg integrate. Cela permet aux développeurs de créer facilement des dépendances open-source pour cette plateforme.Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?