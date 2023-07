La version Juin 2023 de Visual Studio Code version 1.80 est disponible avec une amélioration de l'accessibilité et la prise en charge des images dans le terminal

Accessibilité

Table de travail

Éditeur

Terminal

Python

Développement à distance

Contributions aux extensions

Perte de texte lors de la maximisation du terminal intégré

Support de l'injection automatique de l'intégration de fish shell

Une nouvelle commande Ouvrir la vue accessible () permet aux utilisateurs de lecteurs d'écran d'inspecter le contenu caractère par caractère, ligne par ligne. Cette commande peut être invoquée lorsqu'une réponse au survol ou au panneau de discussion est mise en évidence.Une nouvelle commande Ouvrir l'aide accessible () ouvre un menu d'aide basé sur le contexte actuel. Elle s'applique actuellement à l'éditeur, au terminal, au bloc-notes, au panneau de discussion et aux fonctions de discussion en ligne.Il y a maintenant des signaux audio pour l'expérience de Chat du GitHub Copilote et ils peuvent être activés via, etUn nouveau paramètrecontrôle la taille minimale d'un onglet lorsqueest réglé surUne nouvelle valeur pour le paramètreappeléeest la nouvelle valeur par défaut. Dans ce mode, la division d'un groupe d'éditeurs distribue la taille disponible de manière égale à tous les groupes d'éditeurs uniquement si aucun des groupes d'éditeurs n'a été redimensionné. Sinon, l'espace du groupe d'éditeurs divisé est divisé en deux et placé dans le nouveau groupe d'éditeurs.L'objectif de ce changement est de ne pas casser les mises en page que vous avez créées lorsque vous divisez, mais de conserver le comportement par défaut précédent qui consiste à distribuer la taille de manière égale dans le cas contraire.Les commandesetpeuvent désormais être configurées pour ignorer les sous-mots. Cela se fait via le paramètre. Par défaut, les sous-mots sont sélectionnés, mais cette option peut désormais être désactivée.Ce paramètre s'avère très utile lorsque vous utilisez fréquemment les fonctions d'expansion et de réduction de la sélection avec plusieurs curseurs et sur des mots hétérogènes.Les images dans le terminal, qui ont été présentées en avant-première lors de la dernière version, sont désormais activées par défaut. Les images dans un terminal fonctionnent généralement en encodant les données des pixels de l'image sous forme de texte, qui est écrit dans le terminal par le biais d'une séquence d'échappement spéciale. Les protocoles actuellement supportés sont sixel et le protocole d'images en ligne développé par iTerm.Il y a maintenant une extension Mypy Type Checker qui fournit un support de vérification de type pour Python en utilisant mypy, disponible en avant-première comme une version pré-version. Cette nouvelle extension propose des erreurs et des avertissements sur l'ensemble de votre base de code, au lieu du seul fichier courant. Elle utilise également dmypy pour une vérification plus rapide des types.Lorsque le support de Python 2.7 et Python 3.6 a été supprimé de l'extension Python, ils avaient rçu de nombreux commentaires d'utilisateurs qui ne pouvaient pas mettre à jour leur base de code vers les dernières versions de Python et qui perdaient la possibilité de déboguer leurs applications avec les dernières versions de l'extension Python. Afin de trouver une solution à ce problème, ils ont créé une extension distincte pour le débogueur Python, appelée Debugpy. En séparant le débogueur de l'extension Python, vous pourrez éventuellement utiliser la dernière version de l'extension Python tout en utilisant une version plus ancienne du débogueur (en désactivant la mise à jour automatique des extensions). Cette extension est disponible en avant-première en tant que version pre-release utilisant la dernière version de debugpy. Ils prévoient de supporter les anciennes versions de debugpy dans un futur proche.Les extensions de développement à distance vous permettent d'utiliser un conteneur de développement, une machine distante via SSH ou des tunnels distants, ou le sous-système Windows pour Linux (WSL) comme environnement de développement complet.Lors de la dernière version, nous avons présenté en avant-première la connexion au WSL via des tunnels distants. Cette fonctionnalité est désormais stable dans cette version. Si vous exécutez un tunnel à distance sur une machine Windows avec WSL installé, vous avez la possibilité de vous connecter à WSL directement à partir de l'explorateur à distance.On a introduit des commandes de prévisualisation dans la vue Chat pour vous aider à créer des projets et des carnets de notes et à rechercher du texte dans votre espace de travail.Vous pouvez demander à Copilot de créer des espaces de travail pour les types de projets les plus courants à l'aide de la commandeslash. Copilot va d'abord générer une structure de répertoire pour votre demande.Vous pouvez ensuite utiliser le boutonpour créer et ouvrir le répertoire du projet en tant que nouvel espace de travail.Vous pouvez vous familiariser avec le développement C# dans VS Code avec l'extension C# Dev Kit grâce à une nouvelle série d'articles C#. Vous y trouverez des sujets expliquant comment démarrer, décrivant les fonctionnalités du langage de l'extension (navigation dans le code, refactorisation, débogage), et facilitant le cycle de vie du développement, comme la gestion des projets et des paquets.Source : Visual Studio Code Que pensez-vous de ces nouveautés et améliorations ?