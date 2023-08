Éditeur de base

Le retour en arrière préserve désormais tous les paramètres de l'utilisateur

Vous pouvez utiliser les nouvelles options de filtrage Parallel Stack qui vous permettent d'afficher ou de masquer sélectivement des threads ou des cadres spécifiques. Cela signifie que vous pouvez facilement vous concentrer sur les threads et les cadres qui sont importants pour vous, ce qui vous donne une image plus claire. En outre, vous pouvez désormais faire glisser les cadres sélectionnés dans la fenêtre Parallel Stack, ce qui vous permet d'effectuer des opérations telles que copier/coller, marquer/démasquer ou geler/dégeler pour tous les cadres sélectionnés en même temps.Les fichiers PDB (Program Database) ont été optimisés, ce qui permet d'améliorer les sessions de débogage et de réduire le temps de chargement de l'écran de sélection du projet pour les projets Unreal par exemple de 21% (~4 sec de gain). En outre, le chemin F5 est optimisé, ce qui permet d'améliorer de 5 à 10 % le temps de démarrage du débogueur et le lancement du processus.Visual Studio vous donne désormais des indications lorsque vos symboles ne sont pas conformes au style de codage d'Unreal Engine. Après avoir ajouté un fichier .editorconfig à votre projet Unreal Engine, Visual Studio affichera des avertissements sur les conventions de nommage dans la liste d'erreurs et proposera une option de correction rapide en cliquant avec le bouton droit de la souris.Visual Studio vous permet désormais d'observer l'expansion pas à pas des macros. Lorsque vous survolez une macro, une info-bulle contenant une nouvelle option "" s'affiche. En cliquant sur "", vous ouvrez une nouvelle fenêtre affichant l'expansion initiale de la macro. À l'aide de flèches, vous pouvez naviguer à travers chaque étape de l'expansion. En cliquant sur le bouton de la fenêtre, les étapes de l'expansion s'affichent dans une autre fenêtre.Avec Linux et la charge de travail embarquée, Visual Studio facilite plus que jamais le téléchargement de WSL en un seul clic. Lorsque vous ouvrez un projet CMake qui peut cibler Linux, une barre dorée s'ouvre pour que les utilisateurs puissent cliquer et lancer un processus d'installation de WSL. Par défaut, l'installation se fera sur une machine Ubuntu. En outre, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue en naviguant versNous avons ajouté une fonction de recherche à l'explorateur de fichiers à distance. Vous pouvez désormais rechercher des fichiers en fonction de l'endroit où vous vous trouvez sur votre machine distante dans la barre supérieure, puis cliquer avec le bouton droit de la souris pour accéder à l'emplacement d'un fichier trouvé. Pour ouvrir l'explorateur de fichiers à distance, naviguez versaprès l'avoir téléchargé avec le flux de travail Linux et embarqué dans Visual Studio.Microsoft continue d'apporter des améliorations à la fonction récemment lancée qui vous donne la possibilité de "". Si vous revenez maintenant à la version 17.7 ou à une version plus récente, toutes vos personnalisations locales telles que les paramètres utilisateur seront préservées.Source : Microsoft Quel est votre avis sur cette mise à jour ?