sélectionnez Debug > Attach to Process (ou appuyez sur Ctrl+Alt+P) pour ouvrir la boîte de dialogue Attach to Process. vérifiez le type de connexion. Il doit s'agir de "Microsoft Azure app Service" définissez la cible de la connexion sur le nom de votre machine Linux. sélectionnez le bon processus disponible et cliquez sur "Attacher"

Utilisez l'éditeur Markdown avec vos descriptions de demandes d'extraction pour afficher les en-têtes, les listes à puces et d'autres syntaxes Markdown en cliquant sur le bouton "Aperçu". Activez cette fonctionnalité via Preview Features > Git Pull Request - Markdown.Sur la base de l'aperçu 1, l'interface utilisateur du résumé du différend a été amélioré, permettant d'étendre et de réduire des régions spécifiques dans la vue du résumé. Cela vous permet d'obtenir un peu plus de contexte sur les lignes cachées lorsque c'est nécessaire. Essayez-le en cliquant sur le bouton Résumé dans le coin supérieur droit lorsque vous comparez des fichiers ou que vous comparez des versions antérieures de votre code.Microsoft a maintenant implémenté le support de la bibliothèque optionnelle C11 threads.Contrairement aux atomiques C11, il n'y a pas de compatibilité entre les threads C11 et les threads C++, mais les programmes C++ peuvent inclure l'en-tête C11 threads et appeler les fonctions comme n'importe quel programme C. Les implémentations sont distinctes.Le C11 prend en charge les threads et une variété de primitives de concurrence, notamment les mutex, les variables de condition et le stockage statique des threads. Tous ces éléments sont implémentésMaintenant, vous pouvez simplement naviguer vers la vue des cibles CMake en faisant un clic droit n'importe où dans votre explorateur de solutions et en sélectionnant "Switch to CMake Targets View". Vous pouvez également accéder à la vue CMake Targets en la sélectionnant dans le menu déroulant View.En outre, la vue des cibles CMake a été simplifiée afin que les utilisateurs n'aient pas à cliquer dans des dossiers sans exécutables constructibles pour atteindre la cible souhaitée.Lors du développement d'API Web, il est souvent nécessaire d'utiliser une valeur secrète. La prise en charge de l'utilisation en toute sécurité des secrets avec les fichiers HTTP a été ajoutée dans Visual Studio. Cette prise en charge inclut le stockage des secrets dans trois fournisseurs de secrets différents.Lorsque vous choisissez d'ouvrir un dossier sur votre espace de travail avec launch.json dans le répertoire .vscode pour stocker vos paramètres de lancement et de débogage, il sera reconnu par Visual Studio et inclus dans le menu déroulant des cibles de débogage juste à côté du bouton vert.Microsoft a introduit une correction de code qui remplace les égalités (`=`) par des deux-points (`:`) dans les définitions des champs d'enregistrement. Cette erreur est particulièrement fréquente chez les nouveaux venus en F#.L'autocomplétion en F# est maintenant améliorée dans plusieurs scénarios.Champs d'enregistrement anonymes :Champs de cas d'union :Champs de cas d'union discriminés :Expressions de valeur de cas d'énumération :Ajout de la prise en charge des scénarios Edit and Continue pour F5 (avec débogueur) et Ctrl-F5 (sans débogueur) lors du diagnostic et du débogage d'applications hébergées dans des conteneurs Linux ou dans Windows Subsystem for Linux (WSL). Veuillez noter que le scénario de débogage F5 repose sur .NET 8 RC1 et plus.Cette version dévoile une nouvelle fonctionnalité puissante qui permet le débogage des processus .NET dans Linux App Services - via "Attach to Process".Cette fonctionnalité permet aux développeurs de déboguer et de diagnostiquer sans effort les problèmes au sein de leurs instances Linux Azure App Services en cours d'exécution.Pour s'attacher à un processusVous trouvez les autres fonctionnalités de cette mise à jour dans la source.Source : Microsoft Quel est votre avis sur ces nouvelles fonctionnalités ?