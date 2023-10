Améliorations de l'accessibilité : Prise en charge du lecteur d'écran pour les commentaires des demandes d'extraction.

Amélioration de la recherche dans la palette de commandes : Nouvelle liste de " commandes similaires " pour faciliter la découverte des commandes.

" pour faciliter la découverte des commandes. Ajout d'icônes personnalisées aux profils : Affichage d'une icône pour identifier facilement le profil actif.

Réduction de la hauteur des onglets de l'éditeur : Réduit la hauteur des onglets de l'éditeur pour une zone d'édition plus large.

Mises à jour du débogueur Python : Permet de configurer l'accès au système/à la bibliothèque ou uniquement au code.

Amélioration des commentaires GitHub Pull Requests and Issues

editor.action.accessibilityHelp

Ctrl+K Ctrl+Alt+Down

Ctrl+K Ctrl+Alt+Haut

Résultats de commandes similaires dans la palette de commandes

Correspondance des commandes basée sur la description non visible de la commande.

Meilleure gestion des synonymes ("toggle" et "turn on/off", "show" et "reveal", etc.)

Icônes pour les profils

Hauteur compacte de l'onglet de l'éditeur

window.density.editorTabHeight

Python

debugpy.debugJustMyCode

Ctrl+,

pylint.lintOnChange

true

mypy-type-checker.reportingScope

file

workspace

mypy-type-checker.preferDaemon

dmypy

mypy

python.analysis.inlayHints.callArgumentNames

partial

all

off

L'extension GitHub Pull Requests and Issues, qui vous permet de travailler, de créer et de gérer des pull requests et des issues, a bénéficié de nombreuses améliorations d'accessibilité dans cette version pour l'expérience de commentaire et de révision.Un lecteur d'écran est informé lorsqu'il ouvre un éditeur s'il contient des plages de commentaires. Une nouvelle boîte de dialogue d'aide à l'accessibilité () fournit des informations sur les commandes permettant de naviguer entre les fils de discussion et les plages de commentaires.En outre, le contrôle des commentaires est désormais accessible. Une boîte de dialogue d'aide () est également disponible dans ce contexte pour informer l'utilisateur de ce qui l'attend et de la manière d'utiliser la fonctionnalité. Il existe également de nouvelles commandes) et) pour la navigation entre les plages de commentaires.Trouver la commande que vous recherchez peut s'avérer difficile. Rien que dans VS Code, il y a plus de 2000 commandes... et avec vos extensions préférées, ce nombre peut monter en flèche. Ils ont voulu introduire un moyen de vous aider à trouver ce que vous cherchez tout en conservant la rapidité qu'offre aujourd'hui la palette de commandes. Pour ce faire, ils ont ajouté une nouvelle section dans les résultats de la palette de commandes, intitulée "".Voici quelques exemples :Il n'est plus nécessaire qu'une requête corresponde de manière "" pour apparaître dans les résultats. Comme "" :S'il y a des résultats flous, ils apparaissent toujours en haut et les commandes similaires suivent :Les commandes contribuant à l'extension sont également prises en compte :Ils pensent que cela aidera vraiment ceux qui ont du mal à se souvenir du nom exact de la commande... soyons honnêtes, c'est le cas de chacun d'entre nous à un moment ou à un autre.Il ne s'agit que de la première version de cette nouvelle fonctionnalité, qui nécessite encore de trouver des mots exacts dans les noms de commande. À l'avenir, vous pouvez vous attendre à des améliorations telles que :Vous pouvez désormais associer une icône à un profil. Cette icône s'affichera dans la barre d'activité à la place de l'icône de l'engrenage de. Cette fonction est utile si vous avez plusieurs profils et que vous souhaitez identifier rapidement le profil actif.L'image suivante montre la boîte de dialogue de sélection de l'icône lors de la création d'un nouveau profil.Le paramètrepermet aux utilisateurs de réduire la hauteur des onglets à une taille plus compacte.Hauteur par défaut des onglets de l'éditeurHauteur compacte de l'onglet de l'éditeurL'extension Debugpy, annoncée il y a quelques mois, a été renommée en Python Debugger pour une meilleure visibilité sur le Marketplace.Cette extension inclut désormais un nouveau paramètre utilisateurqui, lorsqu'il est désactivé, vous permet d'accéder au code du système ou de bibliothèques tierces pour toutes vos applications (par défaut, le débogueur n'accède qu'au code défini dans votre propre code Python). Il s'agissait d'une demande de fonctionnalité populaire pour ceux qui voulaient désactiverde manière plus pratique pour tous leurs projets, au lieu d'avoir à le configurer manuellement dans toutes les configurations de débogagede leurs projets.Pour l'essayer, assurez-vous que l'extension Python Debugger est installée. Ensuite, ouvrez l'éditeur de paramètres (), recherchez "debugJustMyCode", et désactivez la case à cocher :Maintenant, lorsque vous créez un fichier, l'extension utilise la valeur depar défaut, tant quen'est pas spécifié dans le fichier. Notez que lorsqueest spécifié dans, sa valeur est prioritaire sur le paramètrePar défaut, l'extension Pylint ne signale que les erreurs et les avertissements lorsqu'un fichier est enregistré. Il y a maintenant un nouveau paramètre appeléqui, s'il est défini à, indique à l'extension de signaler les erreurs et les avertissements au fur et à mesure que vous tapez, sans avoir à enregistrer le fichier.L'extensiondispose désormais de deux nouveaux paramètres qui vous permettent de spécifier l'étendue du rapport de Mypy et l'utilisation ou non de daemon de Mypy.Le premier est, qui peut être réglé sur(la valeur par défaut) pour permettre aux problèmes d'être rapportés uniquement pour les fichiers ouverts dans l'espace de travail, oupour activer le rapport pour tous les fichiers dans l'espace de travail.La seconde est, qui, lorsqu'elle vaut true, utilise le démon de Mypy () au lieu de Mypy lui-même () pour effectuer la vérification des types, ce qui peut s'avérer beaucoup plus rapide dans certains scénarios.Auparavant, le paramètre de Pylance permettant d'activer les indices d'incrustation pour les arguments d'appel partiels () ne pouvait être réglé que sur true ou false pour activer ou désactiver les indices de type pour les arguments d'appel. Ce paramètre a été modifié pour permettre un contrôle plus granulaire sur les indices de type qui sont affichés pour les arguments d'appel.Il peut maintenant être réglé surpour désactiver les indices pour les paramètres positionnels uniquement et les paramètres par mot-clé uniquement, surpour les activer, ou surpour les désactiver complètement.Cette version contient d'autres nouveautés et mises à jour que vous pouvez voir dans le lien source.Source : Visual Studio Code Quel est votre avis sur ces mises à jour ?