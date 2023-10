Microsoft Visual Studio Code : Exiger le consentement de l'utilisateur avant d'envoyer des données télémétriques

L'API TelemetryLogger est un grand pas en avant pour permettre à l'utilisateur de voir ce qui est envoyé.



Je propose :

Informer l'utilisateur qu'il y a de la télémétrie et ce qui est envoyé sur cette télémétrie. Informer que les extensions peuvent également envoyer de la télémétrie.

Il y a une page de documentation qui explique cela, mais plus de gens le verraient si c'était dans l'interface graphique de VSCode, au démarrage, éventuellement simplifié.

Demander le consentement avant d'envoyer toute télémétrie.





Quand Atom a ajouté la télémétrie, ils n'ont pas demandé le consentement ou même donné un avis, et c'était un scandale à l'époque. Pourquoi le VSCode devrait-il être différent ? Surtout avec le GDPR que vous dites respecter, mais que vous ne respectez pas vraiment.



Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que pour le consentement de l'utilisateur avant d'envoyer des données télémétriques, cela devrais être un opt-in et non un opt-out ?