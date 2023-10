Productivité

Mise à niveau de MDS 3.0 à MDS 5.0 dans SQL Server Data Tools

Vous avez remarqué quelque chose de nouveau ? Pour Visual Studio 2022, une superposition à l'icône de la barre des tâches VS a été ajoutée pour vous aider à savoir quand VS sera mis à jour. Lorsqu'une mise à jour est disponible et que vous avez activé l'option "", l'icône apparaît. Lorsque vous fermez VS, la mise à jour commence immédiatement et l'icône disparaît.Les spécificateurs de macros Unreal Engine sont désormais suggérés dans la liste des membres, ce qui facilite leur compréhension et leur utilisation dans votre code. Cette fonctionnalité vous permettra d'économiser du temps et des efforts en fournissant un accès rapide à des informations importantes sur les spécificateurs de macros, sans avoir à quitter l'IDE.Les erreurs du compilateur C++ peuvent être longues et difficiles à gérer. Pour y remédier, ils ont créé une nouvelle fenêtre "Détails du problème" qui vous permet de naviguer dans les erreurs du compilateur de manière structurée. La fenêtre "Détails du problème" peut être ouverte en cliquant sur l'icône "Détails" pour une entrée dans la liste d'erreurs.Les entrées de la fenêtre Détails du problème peuvent être développées pour afficher des informations imbriquées sur l'erreur provenant du compilateur.SQL Server Data Tools (SSDT) est passé de (Microsoft.Data.SQLClient)MDS 3.0 à MDS 5.0. MDS 5.0 présente des avantages significatifs par rapport à MDS 3.0. Il a ajouté la prise en charge de TDS 8.0, la prise en charge de la spécification du SPN du serveur et du SPN du serveur de basculement sur la connexion, etc.Pour les utilisateurs de SSDT, le changement majeur qui peut être remarqué est lors de la connexion à une base de données. Deux nouveaux champs, à savoir :etont été ajoutés à la page de connexion. Ils spécifient le type de cryptage et la nécessité d'un certificat de serveur de confiance. Par défaut, le champ Encrypt est défini comme true ou Mandatory.Source : Microsoft Quel est votre avis sur cette mise à jour ?