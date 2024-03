Microsoft présente la version de Février 2024 de Microsoft Visual Studio Code 1.87 avec Code Speech et Copilot Extensibility

Dictée vocale dans l'éditeur - Utilisez votre voix pour dicter directement dans l'éditeur.

Gérer l'accès aux modèles linguistiques comme vous gérez l'accès à l'authentification



Lorsqu'une extension souhaite accéder aux modèles de langue d'une autre extension, elle recevra une demande d'accès unique qui sera conservée :



Une fois l'accès accordé, vous pourrez gérer cet accès au même endroit que vous gérez l'accès à vos comptes, dans le menu du compte. "Gérer les extensions de confiance" vous conduira à une sélection rapide où vous pourrez gérer l'accès si vous le souhaitez :





Une fois le travail initial effectué, Microsoft continuera à affiner l'expérience pour qu'elle soit aussi fluide et claire que possible.





Vous pouvez suivre l'utilisation du modèle de langue d'une extension dans l'éditeur d'extensions et l'éditeur d'extensions Runtime. L'image suivante montrent le nombre de requêtes faites par l'extension Copilot Chat Sample Extension au modèle de langue GitHub Copilot Chat.





editor.stickyScroll.enabled

editor.stickyScroll.maxLineCount

Terminal : Augmenter la taille de la police ( workbench.action.terminal.fontZoomIn )

( ) Terminal : Diminuer la taille de la police ( workbench.action.terminal.fontZoomOut )

( ) Terminal : Réinitialiser la taille de la police ( workbench.action.terminal.fontZoomReset )

window.title

$ { activeRepositoryName }

$ { activeRepositoryBranchName }

git.inputValidationSubjectLength

git.inputValidationLength

git.inputValidation

scm.showIncomingChanges

scm.showOutgoingChanges

scm.showChangesSummary

...

notebook.editorOptionsCustomizations

editor.tabSize

editor.indentSize

editor.insertSpaces

Suggestions de renommage



Le chat en ligne dispose maintenant d'une vue d'accessibilité qui montre les changements de code comme le fait le visualiseur de diff accessible. La vue d'accessibilité est activée lorsque vous utilisez le mode lecteur d'écran. Vous pouvez également la configurer pour qu'elle soit toujours activée ou désactivée en utilisant le paramètre inlineChat.accessibleDiffView .



De plus, les change-hunks peuvent maintenant être navigués avec le clavier grâce aux raccourcis F7 et Shift+F7 .





L'icône du microphone pour lancer la reconnaissance vocale dans Copilot Chat est maintenant toujours visible. Lorsque l'extension VS Code Speech n'est pas encore installée, la sélection de l'icône demande d'abord l'installation de l'extension pour activer les capacités de synthèse vocale.



Si vous n'êtes pas intéressé par cette fonctionnalité, ou si vous ne voulez l'utiliser que via des raccourcis clavier, vous pouvez cacher la fonctionnalité dans le menu contextuel :







Lorsque vous utilisez l'extension VS Code Speech, la commande Voice : Start Voice Chat ( Ctrl+I ) fonctionne désormais partout et affiche un chat vocal, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez (chat en ligne dans l'éditeur, chat dans le panneau dans les autres cas).



Pour activer le mode "walky-talky", appuyez sur le raccourci clavier et maintenez-le enfoncé. La reconnaissance vocale est active jusqu'à ce que vous relâchiez les touches, après quoi la demande est soumise automatiquement.





Avec cette itération, dans la pré-version de GitHub Copilot Chat, Microsoft a introduit une nouvelle variable de chat appelée #codebase . Cette variable peut être utilisée pour fournir un contexte d'espace de travail, basé sur votre requête, à Copilot ou à un participant au chat avec lequel vous parlez.



Il s'agit d'une fonctionnalité de prévisualisation, donc #codebase ne sera peut-être pas le nom final de cette variable, mais l'intention est de fournir un moyen d'inclure le contexte de l'espace de travail aux participants au chat.



Encore une fois, ceci n'est que dans la version préliminaire de GitHub Copilot Chat.





Il y a un nouveau paramètre github.copilot.chat.terminalChatLocation , qui contrôle l'expérience de chat du terminal. La valeur par défaut est chatView , et peut être configurée à quickChat si vous préférez le comportement précédent.

Prise en charge du serveur de langue pour les serveurs Jupyter fonctionnant localement



Lors de la connexion à des serveurs Jupyter locaux, l'extension Jupyter traitait auparavant ces serveurs Jupyter comme des serveurs distants. Par conséquent, l'extension Pylance n'était pas en mesure de détecter les paquets installés.



Cette itération, l'extension Jupyter détecte si le serveur Jupyter connecté est local ou distant. Cela permet à l'extension Pylance de fournir des fonctionnalités linguistiques plus riches, basées sur les paquets installés (dans un environnement Python local).





Intégration du shell pour le Python REPL



L'intégration du shell pour la Python REPL est désormais activée sur Mac, Linux et Windows via l'extension WSL. Lorsque vous exécutez des commandes dans la REPL Python, des décorateurs de cercles colorés indiquent si les commandes ont réussi ou échoué. En outre, cette itération prend également en charge la commande Terminal : Run Recent Command... pour la Python REPL, qui vous permet d'afficher et d'utiliser l'historique des commandes de la REPL.



Cette itération prend également en charge l'historique des fichiers de l'interpréteur de commandes de Python pour tous les systèmes d'exploitation, accessible via Terminal : Exécuter une commande récente.





L'intégration du shell pour la Python REPL est désormais activée sur Mac, Linux et Windows via l'extension WSL. Lorsque vous exécutez des commandes dans la REPL Python, des décorateurs de cercles colorés indiquent si les commandes ont réussi ou échoué. En outre, cette itération prend également en charge la commande pour la Python REPL, qui vous permet d'afficher et d'utiliser l'historique des commandes de la REPL. Cette itération prend également en charge l'historique des fichiers de l'interpréteur de commandes de Python pour tous les systèmes d'exploitation, accessible via Réduction du risque de première commande ignorée



Auparavant, un certain nombre d'utilisateurs de la Python REPL ont remarqué des problèmes avec leur première commande à la Python REPL (par exemple, en utilisant Shift+Enter ). Soit leur commande Python était ignorée et n'était pas envoyée au Python REPL, soit la commande était collée plusieurs fois dans le shell qui lance le Python REPL au lieu du Python REPL lui-même. Ce comportement se produisait surtout pour les utilisateurs sous Windows, ou les utilisateurs travaillant sur des machines plus anciennes.



Dans cette itération, Microsoft a fait des efforts pour atténuer et réduire le risque que ce comportement se produise. Les utilisateurs constatent désormais moins souvent que leur première commande est perdue lorsqu'ils envoient leur commande Python à la première instance REPL dans VS Code.





Auparavant, un certain nombre d'utilisateurs de la Python REPL ont remarqué des problèmes avec leur première commande à la Python REPL (par exemple, en utilisant ). Soit leur commande Python était ignorée et n'était pas envoyée au Python REPL, soit la commande était collée plusieurs fois dans le shell qui lance le Python REPL au lieu du Python REPL lui-même. Ce comportement se produisait surtout pour les utilisateurs sous Windows, ou les utilisateurs travaillant sur des machines plus anciennes. Dans cette itération, Microsoft a fait des efforts pour atténuer et réduire le risque que ce comportement se produise. Les utilisateurs constatent désormais moins souvent que leur première commande est perdue lorsqu'ils envoient leur commande Python à la première instance REPL dans VS Code. Amélioration de l'ajout d'importations manquantes



L'extension Pylance fournit une action de code Add Imports pour ajouter les importations manquantes. Dans la version préliminaire de Pylance, Microsoft a amélioré cette action de code. Pylance utilise désormais des heuristiques pour n'afficher que les trois options d'importation les plus fiables, classées par ordre de priorité en fonction des critères suivants : importations les plus récemment utilisées, symboles du même module, symboles de la bibliothèque standard, symboles des modules utilisateur, symboles des paquets tiers, et enfin tri par nom de module et de symbole.



En outre, deux nouvelles actions de code sont introduites : Rechercher des correspondances d'importation supplémentaires , qui affiche un menu de sélection rapide vous permettant de rechercher des options d'importation dont le préfixe correspond au symbole d'importation manquant, et Modifier l'orthographe , qui propose des suggestions d'importation pour les importations manquantes dues à des fautes de frappe.



Vous pouvez activer ce comportement dès maintenant avec le paramètre python.analysis.addImport.heuristics . Microsoft prévoit d'en faire bientôt le nouveau comportement par défaut, et de rendre ce paramètre obsolète dans une prochaine version.





L'extension Pylance fournit une action de code pour ajouter les importations manquantes. Dans la version préliminaire de Pylance, Microsoft a amélioré cette action de code. Pylance utilise désormais des heuristiques pour n'afficher que les trois options d'importation les plus fiables, classées par ordre de priorité en fonction des critères suivants : importations les plus récemment utilisées, symboles du même module, symboles de la bibliothèque standard, symboles des modules utilisateur, symboles des paquets tiers, et enfin tri par nom de module et de symbole. En outre, deux nouvelles actions de code sont introduites : , qui affiche un menu de sélection rapide vous permettant de rechercher des options d'importation dont le préfixe correspond au symbole d'importation manquant, et , qui propose des suggestions d'importation pour les importations manquantes dues à des fautes de frappe. Vous pouvez activer ce comportement dès maintenant avec le paramètre . Microsoft prévoit d'en faire bientôt le nouveau comportement par défaut, et de rendre ce paramètre obsolète dans une prochaine version. Ouvrir automatiquement le navigateur lors du débogage des applications Django ou Flask



Développer et tester vos applications web Python est désormais plus pratique grâce à l'extension Python Debugger ! Vous pouvez maintenant faire en sorte que le navigateur s'ouvre automatiquement lorsque vous démarrez le débogueur avec des applications Django ou Flask, en définissant autoStartBrowser : true dans votre configuration launch.json :



Développer et tester vos applications web Python est désormais plus pratique grâce à l'extension Python Debugger ! Vous pouvez maintenant faire en sorte que le navigateur s'ouvre automatiquement lorsque vous démarrez le débogueur avec des applications Django ou Flask, en définissant dans votre configuration launch.json : Correction de bug pour Pytest dans les espaces de travail liés par des liens symboliques



Microsoft a implémenté une correction de bug qui permet aux tests pytest de fonctionner correctement pour les espaces de travail qui ont des liens symboliques. Lors de la réécriture des tests, les tests provenant de liens symboliques sont référencés et exécutés correctement par leur chemin d'accès.

Renommé de "GitHub Pull Requests and Issues" à "GitHub Pull Requests"

L'email associé à un commit merge ou squash peut être choisi au moment du merge/squash.

Le paramètre githubPullRequests.labelCreated peut être utilisé pour configurer les étiquettes qui sont automatiquement ajoutées aux PR créés.

peut être utilisé pour configurer les étiquettes qui sont automatiquement ajoutées aux PR créés. "Les modèles de PR au niveau du propriétaire sont désormais pris en charge.

Les projets peuvent être ajoutés au moment de la création du PR et de l'issue.

@vscode/l10n-dev

AZURE_TRANSLATOR_KEY

AZURE_TRANSLATOR_REGION

@vscode/test-cli

--coverage

launch.json

Chat participant - vscode.proposed.chatParticipant.d.ts

Utilisation du modèle de langue - vscode.proposed.languageModels.d.ts

workspace.FindFiles

workspace.FindFiles2

Respecter les paramètres files.exclude et search.exclude

et Respecter les fichiers ignorés

Effectuer une recherche floue

Suivre les liens symboliques

FindFiles2

FindFiles

Parmi les mises à jour, on peut noter :Vous pouvez désormais utiliser votre voix pour dicter directement dans l'éditeur, à condition d'avoir installé l'extensionMicrosoft a ajouté de nouvelles commandes pour démarrer et arrêter la dictée dans l'éditeur :) et).Vous pouvez maintenir enfoncé le raccourci clavier de la commande de démarrage () pour activer le mode "walky-talky", dans lequel la reconnaissance vocale s'arrête dès que vous relâchez les touches.: la dictée fonctionne également dans d'autres endroits où un éditeur riche est utilisé, comme la zone de saisie des livraisons du SCM et le champ de saisie des commentaires lors de l'examen des demandes d'extraction.Lorsque vous utilisez l'extension VS Code Speech, vous pouvez désormais sélectionner l'une des 26 langues supportées en utilisant le paramètreChaque langue de l'extension Speech est une extension à part entière. Lorsque vous lancez la reconnaissance vocale pour la première fois, vous verrez l'installation d'une extension pour chaque langue sélectionnée.Les signaux d'accessibilité englobent à la fois les sons, anciennement appelés signaux audio, et les annonces, anciennement appelées alertes.Les commandesetpermettent aux utilisateurs de visualiser les signaux disponibles et de les configurer. La migration vers cette nouvelle configuration se fait automatiquement.Avant :Après :Pour faciliter la prise en main d'une nouvelle fonctionnalité, vous pouvez désormais activer ou afficher un paramètre directement à partir des notes de version. Lorsque vous consultez les notes de version à partir de VS Code (commande), vous remarquez que certains paramètres sont accompagnés d'une icône en forme d'engrenage. Sélectionnez le paramètre ou l'icône de l'engrenage pour interagir immédiatement avec le paramètre.Avec cette itération, Microsoft a introduit une API proposée qui donne aux extensions la possibilité d'utiliser les modèles de langage de GitHub Copilot Chat. Afin de garantir une transparence et un contrôle optimaux de l'accès aux modèles, ils ont ajouté les fonctionnalités suivantes.Cette itération permet d'activer par défaut le Sticky Scroll dans l'éditeur. Vous pouvez changer cela en utilisant le paramètreMicrosoft a également augmenté le nombre maximum de lignes pouvant être affichées dans le widget collant de l'éditeur de 10 à 20. Vous pouvez configurer le nombre maximum de lignes avec le paramètreCette itération a ajouté la prise en charge des complétions en ligne pour les curseurs multiples. Désormais, les compléments en ligne sont prévisualisés et appliqués à la fois à la position du curseur principal et à celle du curseur secondaire.Avec la prévisualisation de Refactor, vous pouvez revoir les changements qui seront appliqués par un refactoring de code. Les modifications de la prévisualisation du refactor sont désormais affichées dans un éditeur de diff multiples, ce qui permet de voir toutes les modifications d'un coup d'œil et de les comparer à la version précédente.La durée de la commande du terminal est maintenant suivie et les détails sont affichés dans le survol de la commande lorsque l'intégration de l'interpréteur de commandes est activée :De nouvelles commandes permettent d'effectuer un zoom avant, un zoom arrière et de réinitialiser la taille de la police du terminal. Ces commandes ne sont pas liées par défaut, mais vous pouvez les lier à vos raccourcis clavier préférés.Les utilisateurs peuvent personnaliser le titre de la fenêtre en utilisant le paramètre. Dans cette itération, Microsoft a ajouté deux nouvelles variables qui peuvent être utilisées avec ce paramètre :, et. Ces variables sont remplacées par le nom du dépôt actif et de la branche active, respectivement.Avec cette itération, Microsoft a exploré l'utilisation des diagnostics de langage pour fournir une meilleure validation d'entrée pour l'auteur des messages de validation. L'utilisation des diagnostics de langage permet de mettre en évidence les actions de code qui peuvent être invoquées pour résoudre les avertissements de validation d'entrée. Microsoft a ajouté des actions de code pour supprimer les caractères d'espacement, les lignes en dur basées sur les paramètres, et, et envisage d'ajouter d'autres actions de code à l'avenir.Pour l'activer, il suffit d'activer le paramètre. Microsoft a quelques problèmes à résoudre avant de pouvoir l'activer par défaut.Microsoft continue à peaufiner la sectionde la vue Source Control. Dans cette itération, Microsoft a ajouté une action de paramétrage au séparateur "Entrant/Sortant" qui permet aux utilisateurs de basculer les paramètres, etplus facilement. Ces actions sont également disponibles dans le menudu menude la barre de titre de la vue Source Control.Pour faciliter la gestion des éditeurs, Microsoft a ajouté à la palette de commandes la commande, qui fermera tous les éditeurs dont les fichiers n'ont pas été modifiés. Cette commande ne ferme pas les éditeurs dont les modifications n'ont pas été enregistrées.Cette itération prend désormais en charge les paramètres d'indentation spécifiques aux blocs-notes via le paramètre. Ce paramètre permet aux utilisateurs de définir un style d'indentation spécifique pour les bloc-notes, via les paramètresetLes utilisateurs remarqueront également une entrée dans la barre d'état nommée Indentation du carnet qui montre les paramètres d'indentation actuels pour l'éditeur de carnet. Cette entrée dispose d'un menu de sélection rapide qui permet de gérer les paramètres d'indentation sans avoir à ouvrir l'éditeur de paramètres. Il s'agit du même menu de sélection rapide que celui disponible dans l'éditeur.VS Code supporte un nouvel ajout au Debug Adapter Protocol (DAP) qui vous permet de définir différents "modes" de points d'arrêt. Cette fonctionnalité est couramment utilisée par les débogueurs de code natif, par exemple, pour définir des points d'arrêt matériels ou logiciels. Le mode d'un point d'arrêt peut être modifié à l'aide de l'actiondans son menu contextuel.Les extensions de développement à distance vous permettent d'utiliser un conteneur de développement, une machine distante via SSH ou des tunnels distants, ou le sous-système Windows pour Linux (WSL) comme environnement de développement complet.Le point fort est le suivant : GitHub Copilot Chat suggère des modèles et des fonctionnalités lors de l'ajout de fichiers de configuration d'un conteneur de développement à un espace de travail.Il y a eu plus de progrès sur l'extension GitHub Pull Requests, qui vous permet de travailler, de créer et de gérer des pull requests et des issues. Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes :Consultez le journal des modifications de la version 0.82.0 de l'extension pour en savoir plus sur les autres nouveautés.Dans cette itération, Microsoft introduit une nouvelle commande, une sous-commande de, qui vous permet de traduire vos chaînes en utilisant Azure AI Translator.Après avoir exporté vos chaînes et créé une instance d'Azure AI Translator, vous pouvez définir les variables d'environnementet, puis exécuter la commande suivante pour générer des traductions à l'aide d'Azure AI Translator :Azure AI Translator propose une version gratuite. Microsoft pense qu'il s'agissait d'une bonne occasion d'offrir un outil aux auteurs d'extensions afin qu'ils puissent plus facilement prendre en charge les nombreux utilisateurs qui parlent différentes langues. N'oubliez pas qu'il s'agit de traductions automatiques et qu'elles ne sont donc pas toujours parfaites. Elles peuvent constituer un bon point de départ pour des traductions plus raffinées réalisées par des personnes parlant la langue, si vous avez la possibilité de le faire.Les auteurs d'extensions qui utilisent le CLI de test pour leurs extensions peuvent générer une couverture de test en mettant à jour la dernière version du paquetLa couverture peut être générée sur la ligne de commande en passant le drapeaulors de l'exécution des tests, et dans l'interface utilisateur VS Code en utilisant les actionsVous pouvez désormais référencer les fichiers de configuration des tests dans votre configurationLes différentsqui étaient auparavant requis sont générés pour vous, mais tout argument supplémentaire sera ajouté à la ligne de commande de VS Code.Lors de la dernière itération, Microsoft a ajouté des champs pouretdans la commande. Cela a permis aux extensions d'ouvrir directement le rapporteur de problèmes natif avec plus d'informations pré-remplies.Pour permettre aux extensions d'en bénéficier dans le cas séparé de la navigation dans le flux normal du rapporteur de questions via, les extensions peuvent contribuer à une commande personnalisée (qui invoquera) et un point de contribution de menu àUn exemple de commande et de menu pourdansMicrosoft travaille sur la prise en charge des extensions pour contribuer à la vue Chat et à l'utilisation générale des modèles de langue. Ils sont maintenant en train de finaliser les API suivantes :Ils ont ajouté une nouvelle API d'extension proposée qui est une version améliorée de l'API existante. La nouvelle APIintroduit de nouvelles options qui permettent à une recherche de fichiers dans l'espace de travail de travail :Notez queest un nom provisoire et que cette fonctionnalité pourrait être fournie en tant que surcharge alternative deà l'avenir.Dans cette itération, l'API de couverture des tests et l'expérience dans l'éditeur sont dans un état de fonctionnalité complète.L'Extension Pack pour Java a déjà adopté l'API de couverture des tests. Les développeurs peuvent déjà voir les résultats de la couverture des tests Java en cours d'exécution. Désormais, vous pouvez accéder à la couverture des tests en sélectionnant le bouton, et afficher le panneaudans la vue Explorateur de tests. Pour en savoir plus sur la couverture des tests avec le pack d'extension pour Java, consultez les mises à jour de décembre et janvier.Microsoft a une nouvelle API qui permet aux extensions de fournir des visualiseurs pour une variable. Ces visualiseurs peuvent être des actions qui exécutent une commande, comme l'ouverture d'un nouvel éditeur, ou des arbres intégrés en ligne dans les vues de débogage et qui prennent la place de la représentation par défaut des données.Cette API permet aux extensions de fournir des suggestions de noms lorsque l'utilisateur souhaite renommer un symbole.Quel est votre avis sur cette nouvelle version de VS Code ?