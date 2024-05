Un gestionnaire d'extensions moderne arrive avec Visual Studio 17.10 : pour vous aider à découvrir de nouvelles extensions et à gérer celles que vous avez installées

Nous mettons notre gestionnaire d'extensions actualisé à la disposition de tous les utilisateurs ! Au cours de l'année écoulée, nous avons mis à disposition notre gestionnaire d'extensions actualisé en tant que fonctionnalité de prévisualisation facultative et vous avons demandé de nous faire part de vos commentaires. Grâce à votre incroyable retour d'information, nous sommes désormais prêts à proposer le nouveau gestionnaire d'extensions en tant que fonctionnalité de prévisualisation par défaut à partir de Visual Studio 17.10. Nous avons rationalisé les fonctionnalités essentielles dans une interface utilisateur moderne pour vous aider à découvrir de nouvelles extensions et à gérer celles que vous avez installées.Avec cette version, nous souhaitons toujours avoir votre avis ! Lorsque vous utiliserez l'Extension Manager au cours de cette dernière phase de prévisualisation, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience possible lors de la prochaine version officielle.