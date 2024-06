Les points de douleur qui ont été surmontés

Quelles sont les nouveautés de la mise à jour ?

Avertissements en cas de traduction manquante : La localisation est devenue plus intelligente. Si votre application prend en charge plusieurs langues, les traductions manquantes peuvent être un véritable casse-tête. L'explorateur de ressources remanié détecte désormais ces lacunes et émet des avertissements ciblés. Qu'il s'agisse d'une étiquette, d'un bouton ou d'une bulle d'aide, vous pouvez compter dessus.

Accessibilité et technologies d'assistance : Chaque pixel a été peaufiné pour assurer la compatibilité avec les lecteurs d'écran et les technologies d'assistance. Tout le monde mérite une expérience de codage inclusive !

Mode sombre : Dites adieu à la fatigue oculaire ! L'explorateur de ressources remanié est désormais doté d'un mode sombre élégant et agréable à l'œil. Que vous soyez habitué aux sessions de codage nocturnes ou que vous préfériez simplement une interface plus élégante, le thème sombre vous permettra de vous concentrer sur votre productivité. Plongez dans vos tâches de gestion des ressources en toute confiance, en sachant que vos yeux sont bien protégés.

Ce que cette version ne comporte pas

Où trouver l'explorateur de ressources ?

Les développeurs qui gèrent des ressources dans Visual Studio seront ravis d'apprendre que Microsoft a finalement mis à jour son expérience de gestion des ressources prête à l'emploi afin de mieux répondre aux besoins du développeur .NET moderne. Cette mise à jour permettra aux développeurs de gérer plus facilement et plus rapidement les ressources dans leurs applications .NET. Voici ce qu'il faut savoir :Revenons en arrière. L'ancien éditeur de ressources avait ses particularités : pas de recherche, pas de filtres et une grille de données qui ressemblait à un labyrinthe. Si vous gérez des solutions tentaculaires avec des millions de ressources, vous connaissez le problème. Et ne parlons pas de la limitation à un seul fichier à la fois - un vrai casse-tête pour les applications multilingues. Et cette fenêtre ? Elle n'est pas zoomable. Elle n'est pas adaptée aux thèmes. Pas cool.Dans la nouvelle conception de l'explorateur de ressources, Microsoft s'est attaqué à ces problèmes courants et a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités qui rendront vos flux de travail de gestion des ressources dans Visual Studio beaucoup plus productifs. Comme vous pouvez le constater en comparant les deux expériences, les lacunes de l'ancienne expérience ont été comblées et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées afin d'améliorer la productivité. Préparez-vous à un parcours de gestion des ressources plus moderne et plus pratique.La pierre angulaire de cette mise à jour est la possibilité de charger plusieurs fichiers et d'afficher toutes les localisations en même temps dans la même vue. Lorsque vous ouvrez le nouvel Explorateur de ressources, vous trouverez une vue d'ensemble de toutes les ressources que vous avez stockées ainsi que les localisations de chaque fichier. Vous pouvez même configurer les localisations visibles dans la grille de données. Cette interface simplifiée vous permet de comparer les traductions côte à côte et même de les modifier sur place. Plus besoin de passer d'un écran à l'autre ou de chercher des fichiers spécifiques : le nouveau design rassemble tous les éléments et fait de la gestion de la localisation un jeu d'enfant.L'une des fonctions les plus demandées par les utilisateurs est la recherche. Celle-ci ne se limite plus à un seul fichier. Elle danse à travers différents fichiers .resx, en mettant en évidence chaque occurrence du terme recherché. Vous avez besoin d'une chaîne de traduction insaisissable ? Elle est trouvée ! Vous voulez retrouver une localité spécifique ? C'est fait ! C'est comme si vous disposiez d'un détective de ressources à votre service.Vous avez également la possibilité de sélectionner un sous-ensemble de fichiers à rechercher. Qu'il s'agisse de locaux spécifiques, de groupes de ressources ou simplement d'une partie de votre projet, vous pouvez garantir la précision de votre recherche.Chaque traduction d'une ressource dispose désormais de son propre commentaire, visible simultanément dans la grille de données. Imaginez ceci : vous travaillez sur une application qui prend en charge plusieurs langues et vous tombez sur une phrase bizarre qui doit être corrigée. Grâce aux commentaires de traduction individuels, vous pouvez fournir le contexte, l'historique ou même un rappel amical à votre futur collaborateur.Il est également fréquent que le traducteur ne soit pas la même personne que celle qui gère les ressources de l'application. Il peut s'agir d'un service tiers ou d'un collègue d'une autre équipe. Plus besoin de s'inquiéter des malentendus sur le contexte de la traduction, car les commentaires comblent le fossé. Le traducteur peut laisser des notes, des explications ou des mises en garde à côté des traductions. C'est comme si une note adhésive virtuelle était attachée à chaque chaîne de caractères, ce qui rend la collaboration transparente. Microsoft a emprunté une feuille à l'interface utilisateur d'autres applications bien-aimées (bonjour Excel !). Lorsque vous explorerez les traductions, soyez attentif à la petite icône située dans le coin de chaque cellule.Le nouvel explorateur de ressources vous avertit désormais s'il vous manque des traductions ou si vous avez des problèmes avec vos valeurs de remplacement.Microsoft comprend la technologie - c'est pourquoi elle continue d'innover, de créer et de concevoir de manière à donner à chacun la possibilité d'en faire plus. Dans le cadre de cette refonte, Microsoft a apporté un certain nombre de modifications en matière d'accessibilité et d'interface utilisateur qui seront appréciées par les développeurs de tous niveaux.Cette première version de l'explorateur de ressources remanié n'inclut pas la fonctionnalité d'importation et d'exportation CSV, les traductions automatiques ou un moyen d'intégrer vos propres moteurs de traduction directement dans le concepteur. Pour ces fonctionnalités, et bien d'autres encore, il est recommandé d'utiliser ResXResourceManager. Cette extension Visual Studio, créée et gérée par un contributeur clé de la communauté des développeurs, sera toujours la meilleure expérience de gestion des ressources de sa catégorie et comprend de nombreuses fonctionnalités de pointe qui dépassent le cadre de ce qui est offert en standard dans Visual Studio. Si vous utilisez déjà cette extension pour la gestion de vos ressources dans Visual Studio, il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit - elle fonctionnera toujours comme d'habitude avec la nouvelle mise à jour.L'explorateur de ressources remanié est désormais activé par défaut dans la version 17.11 Preview 2 et les versions ultérieures de Visual Studio. Vous pouvez ouvrir le concepteur en double-cliquant sur votre dossier Resources dans l'explorateur de solutions, ou en naviguant vers Affichage > Autres fenêtres > Explorateur de ressources.Que pensez-vous de cette version remaniée de l'explorateur de ressources de Microsoft Visual Studio ?