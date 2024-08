Bibliothèque standard

std::ranges::to

std::get ( std::tuple )

Débogueur CMake

Prise en charge d'Unreal Engine

Une barre d'outils Unreal Engine qui fournit un accès rapide aux actions Unreal Engine telles que l'attachement aux processus UE et l'accès au journal UE

Une boîte de dialogue Ajouter une classe permettant d'ajouter des modèles de classe UE courants à votre projet.

Une boîte de dialogue « Ajouter un module » pour ajouter des modules UE à votre projet.

Build Insights

Performance des points d'arrêt

Les trois principaux domaines d'amélioration de cette version sont la sortie formatée, la vectorisation et les diagnostics. Pour la sortie formatée, Microsoft a implémenté des parties du formatage des plages et la totalité de l'impression des lignes vierges avec println. Les améliorations apportées à la vectorisation concernent plus d'une douzaine d'algorithmes standard, et les diagnostics des abus courants deetont été améliorés.Microsoft a ajouté la prise en charge du débogueur CMake dans les projets CMake ciblant Linux via WSL ou SSH. Le débogueur CMake vous permet de déboguer vos scripts CMake et vos fichiers CMakeLists.txt via le débogueur Visual Studio.Pour démarrer une session de débogage CMake, placez un point d'arrêt dans votre fichier CMakeLists.txt et naviguez ensuite versMicrosoft a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités pour les développeurs Unreal Engine :Dans cette mise à jour, Microsoft a ajouté des changements de qualité de vie à l'intégration de C++ Build Insights. Vous pouvez désormais filtrer les résultats de la trace Build Insights par projet. Pour les résultats de chaque ligne, vous verrez maintenant le chemin relatif et le nom du fichier au lieu du chemin complet. Microsoft a également amélioré le regroupement des résultats dans la vue Included Files.Microsoft a considérablement amélioré les performances des points d'arrêt conditionnels en C++ grâce à une implémentation retravaillée.À partir de la version 17.11, l'évaluation initiale de Microsoft montre que le temps d'exécution est presque quatre fois plus rapide, passant de 80 secondes à 21 secondes sur 80 000 itérations.Pour plus de détails sur ces nouvelles fonctionnalités C++, vous pouvez consulter la rubrique Nouveautés pour les développeurs C++ dans Visual Studio 2022 17.11 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette version 17.11 de Visual Studio et des fonctionnalités C++ qu'elle propose ?