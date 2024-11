Nous apprécions grandement vos commentaires et vos demandes de fonctionnalités, qui ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration de ces mises à jour. Vos idées ont un impact profond sur notre processus de développement, et nous nous engageons à améliorer continuellement votre expérience avec Visual Studio. Nous vous encourageons à continuer à nous faire part de vos réflexions et de vos suggestions, car elles sont essentielles pour nous aider à faire de Visual Studio le meilleur possible. Nous vous remercions de votre soutien et de votre collaboration. Nous apprécions grandement vos commentaires et vos demandes de fonctionnalités, qui ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration de ces mises à jour. Vos idées ont un impact profond sur notre processus de développement, et nous nous engageons à améliorer continuellement votre expérience avec Visual Studio. Nous vous encourageons à continuer à nous faire part de vos réflexions et de vos suggestions, car elles sont essentielles pour nous aider à faire de Visual Studio le meilleur possible. Nous vous remercions de votre soutien et de votre collaboration.

Depuis la disponibilité de Visual Studio v17.12, Microsoft a présenté peu à peu les nouvelles fonctionnalités réclamées par les utilisateurs. Microsoft avait notamment montré les nouveautés de Visual Studio Build Insights 17.12 , qui offrirait aux développeurs un meilleur contrôle et une plus grande précision lors du diagnostic et de l'optimisation des builds C++. Voici quelques-unes des nouveautés de cette version pour une meilleure productivité.Vous voyez une erreur dans la liste des erreurs que vous ne savez pas comment corriger. Vous la sélectionnez et appuyez sur Ctrl+C pour copier la description afin d'effectuer une recherche sur le web. Après l'avoir collée dans le moteur de re cherche, vous vous rendez compte qu'elle a copié tous les en-têtes de colonne et toutes les valeurs de ligne au lieu de la seule description. Vous devez maintenant tout supprimer, sauf la description de l'erreur, avant de pouvoir effectuer la recherche sur le web. C'est fastidieux, mais cette version apporte maintenant une solution !Lorsque vous copiez une erreur de la liste d'erreurs en utilisant, seule la description est copiée dans le presse-papiers. Il est ainsi plus facile de rechercher l'erreur en ligne ou de la partager avec d'autres personnes.Vous pouvez toujours copier la ligne entière en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'erreur et en sélectionnantdans le menu contextuel ou en appuyant surSi vous souhaitez utiliser la description de l'erreur pour effectuer une recherche sur le web, il vous suffit d'appuyer surpour rechercher des informations sur l'erreur en ligne.Parfois, vous savez qu'il y a un problème sur une certaine ligne de votre code et vous voulez y accéder rapidement. On vous a peut-être parlé d'une erreur à la ligne 43 d'un fichier, ou vous voulez aller au fond d'un fichier spécifique.permet désormais de naviguer rapidement vers une ligne spécifique de votre code.Ouvrezet accédez à une ligne du document actuel en utilisant les. Par exemple, :39 permet de naviguer jusqu'à la ligne 39 du fichier actif.Vous pouvez également aller à une ligne dans un autre document en utilisant le. Par exemple, Order:43 permet d'accéder à la ligne 43 du fichier Order.cs. Si vous ne spécifiez pas le nom de fichier exact, la recherche tentera de trouver la meilleure correspondance.Si vous souhaitez que la recherche de code ou de fonctionnalité ne vous gêne pas, vous avez désormais davantage de contrôle sur le comportement de la fenêtre de recherche.Vous pouvez désormais ancrer la fenêtre de recherche et effectuer des actions dans la fenêtre d'outils, comme l'Explorateur de solutions et d'autres.Après avoir ouverou, cliquez sur l'icône de la boîte en haut à droite pour la convertir en fenêtre d'outils. Vous pouvez choisir de l'ancrer ailleurs, de la faire sortir, de la masquer automatiquement, etc. Vous pouvez revenir à la fenêtre invisible en fermant la fenêtre d'outils et en rouvrant la recherche.Microsoft a également simplifié et nettoyé l'expérience de prévisualisation dans la recherche. Il n'y a plus qu'un seul bouton, indiqué par une icône en forme d'œil, pour activer ou désactiver la prévisualisation.La position du panneau de prévisualisation s'adapte également aux dimensions de la fenêtre de recherche.Il peut être frustrant d'avoir à rouvrir la fenêtre de recherche et à refaire une recherche pour obtenir des résultats actualisés. Vous venez peut-être de remanier du code et vous voulez confirmer que tout a été modifié comme prévu, ou vous avez apporté des modifications récentes et vous avez besoin que votre dernière opération de recherche reflète ces mises à jour.Après avoir effectué une recherche dans, vous avez la possibilité d'actualiser les résultats de la recherche dans la fenêtre. Vous obtiendrez ainsi les résultats actualisés sans avoir à recommencer la recherche.Microsoft a également modifié l'ancienne option Répéter la recherche pour la distinguer de l'option Actualiser. Elle est désormais représentée par le bouton Modifier la recherche avec une icône en forme de crayon. Ce bouton permet de rouvrir la fenêtre Rechercher dans les fichiers avec les mêmes critères de recherche que ceux utilisés pour cette fenêtre de résultats.Selon Microsoft, cette fonctionnalité est l'une des plus demandées dans Visual Studio ! Vous pouvez désormais copier et coller des fichiers de code et des dossiers entre différentes instances de Visual Studio à l'aide de l'explorateur de solutions. Il suffit de sélectionner le fichier ou le dossier souhaité, d'utiliserou, de passer à une autre instance de Visual Studio et d'utiliserpour inclure ces fichiers ou dossiers dans votre nouvelle solution. Toutes les modifications seront reflétées dans le système de fichiers.Outre le copier-coller, vous pouvez également faire glisser les fichiers et les dossiers d'une instance de Visual Studio à une autre.Auparavant, cette fonctionnalité n'était disponible que pour quelques types de projets, mais elle est désormais étendue à tous les principaux types de projets de Visual Studio.La fonctionnalité Configuration du lancement de plusieurs projets vous permet de définir et d'enregistrer des profils pour lancer des projets spécifiques au sein d'une solution multi-projets dans des états prédéfinis pour le débogage.Cela simplifie le processus de travail avec des solutions complexes, améliore l'efficacité du débogage et permet de partager facilement les configurations entre les membres de l'équipe.À l'annonce de ces fonctionnalités, Microsoft conclut :Pensez-vous que ces nouvelles fonctionnalités sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?