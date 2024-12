La version 1.96 de Visual Studio Code est disponible, apportant des améliorations à l'éditeur, aux traitements des langages, aux tests, ainsi qu'à l'assistant d'IA Github Copilot

"extensions.allowed"

{

// Allow all extensions from the 'microsoft' publisher. If the key does not have a '.', it means it is a publisher ID.

"microsoft"

true

// Allow all extensions from the 'github' publisher

"github"

true

// Allow prettier extension

"esbenp.prettier-vscode"

true

// Do not allow docker extension

"ms-azuretools.vscode-docker"

false

// Allow only version 3.0.0 of the eslint extension

"dbaeumer.vscode-eslint"

[

"3.0.0"

]

// Allow multiple versions of the figma extension

"figma.figma-vscode-extension"

[

"3.0.0"

"4.2.3"

"4.1.2"

]

// Allow version 5.0.0 of the rust extension on Windows and macOS

"rust-lang.rust-analyzer"

[

"5.0.0@win32-x64"

"5.0.0@darwin-x64"

]

// Allow only stable versions of the GitHub Pull Requests extension

"github.vscode-pull-request-github"

"stable"

// Allow only stable versions from redhat publisher

"redhat"

"stable"

}