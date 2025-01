Microsoft Visual Studio : les nouvelles fonctionnalités les plus marquantes de 2024 qui augmentent la productivité, rationalisent les flux de travail et améliorent l'expérience de codage

Aperçu au survol d'une image : Visualisez vos images instantanément

Vous avez du mal à visualiser les images référencées dans votre code ? L'aperçu au survol des images de Visual Studio résout ce problème en affichant un aperçu rapide de n'importe quelle image, avec ses dimensions et sa taille de fichier, lorsque vous survolez sa référence. Il s'agit d'un petit ajout qui a un impact important sur la productivité.Jusqu'à présent, la copie des messages d'erreur pouvait inclure des données détaillées qui ne vous étaient pas nécessaires. Avec cette mise à jour, vous pouvez copier (Ctrl+C) uniquement la description de l'erreur, ce qui facilite la recherche de solutions en ligne.Avant :Après :Vous pouvez désormais copier/coller ou glisser/déposer des fichiers entre les instances de Visual Studio de manière transparente. Cette fonctionnalité s'applique à la plupart des types de projets et améliore l'efficacité du flux de travail.Vous en avez assez des noms de variables ou de méthodes peu clairs ? La fonction Suggestions de renommage analyse votre code pour vous proposer des options de dénomination adaptées au contexte. C'est une aide précieuse lorsque vous travaillez sur des projets anciens ou hérités.Les messages de commit viennent d'être simplifiés. GitHub Copilot génère désormais des messages de commit personnalisés, garantissant qu'ils s'alignent sur vos préférences et couvrent chaque changement.Visual Studio vous permet désormais de visualiser l'agencement de la mémoire, d'identifier les gaps et d'optimiser l'utilisation de la mémoire. Cette fonction est particulièrement utile pour les projets nécessitant une gestion efficace de la mémoire.Le débogage de code async/await est notoirement délicat. Le nouveau débogueur asynchrone de Visual Studio permet de mieux comprendre les appels asynchrones, ce qui facilite l'identification des problèmes et un débogage efficace.Grâce à cette mise à jour des templates .NET MAUI, vous pouvez désormais inclure des exemples de contenu pour lancer votre projet. Ces templates intègrent les boîtes à outils les plus courantes pour faciliter le développement.Vous pouvez désormais poser des questions spécifiques à un domaine dans Copilot Chat. En combinaison avec Copilot Edits, vous obtenez des suggestions de code ciblées que vous pouvez ajouter en cours de session. Si vous souhaitez modifier les suggestions, vous pouvez désormais choisir entre différents modèles dans Copilot Chat.L'installation d'extensions n'interrompt plus votre flux de travail. Grâce au chargement des extensions à chaud, vous pouvez installer et utiliser des extensions sans redémarrer Visual Studio.Les développeurs de jeux peuvent se réjouir ! Ouvrez des projets Unreal Engine directement dans Visual Studio, configurez des cibles et tirez parti de la nouvelle barre d'outils Unreal Engine pour des flux de travail efficaces.Utilisez Ctrl + T pour lancer la recherche. Vous pouvez désormais effectuer une recherche dans des domaines spécifiques (document actuel, solution entière, etc.).Vous pouvez désormais orchestrer facilement vos applications et services .NET existants en un seul clic. Visual Studio créera automatiquement les projets .NET Aspire `AppHost` et `ServiceDefault` et configurera tout pour vous ! À partir du même menu contextuel dans Visual Studio, vous pouvez facilement ajouter des intégrations .NET Aspire à votre projet en faisant apparaître une recherche NuGet filtrée.Microsoft conclut :Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités de Microsoft Visual Studio ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?Quelles fonctionnalités aimeriez-vous retrouver dans les futures versions de Microsoft Visual Studio ?