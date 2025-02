Bibliothèque standard et compilateur

//Infinite loop if v.size > max unsigned int for ( auto i = 0 u; i < v.size ( ) ; ++i ) { //Use v and v[i] } //Fine due to uz literal for ( auto i = 0uz; i < v.size ( ) ; ++i ) { //Use v and v[i] }

std::generator

std::generator< int > fib ( ) { auto a = 0 , b = 1 ; while ( true ) { co_yield std::exchange ( a, std::exchange ( b, a + b ) ) ; } } int answer_to_the_universe ( ) { auto rng = fib ( ) | std::views::drop ( 6 ) | std::views::take ( 3 ) ; return std::ranges::fold_left ( std::move ( rng ) , 0 , std::plus { } ) ; }

Vous pouvez désormais spécifier des dossiers publics et privés lorsque vous utilisez l'assistant d'ajout de classe, ce qui garantit que vos classes sont créées dans la structure de dossier correcte.

Code : Sélectionner tout ConnectionManager modify <connection-id> --property MinTimeoutSeconds= 60

pour naviguer vers une ligne spécifique du document actif





pour naviguer vers une ligne et une colonne spécifiques du document actif





pour naviguer vers une ligne spécifique d'un fichier spécifié





pour naviguer vers une ligne et une colonne spécifiques d'un fichier spécifié





pour naviguer vers une ligne spécifique d'un fichier spécifié





pour naviguer vers une ligne et une colonne spécifiques d'un fichier donné

Du côté du compilateur, Microsoft a implémenté le suffixe littéralde C++23. Le suffixeou(ou n'importe quelle permutation de ceux-ci) vous aidera à éviter les troncatures sournoises ou les erreurs de comparaison signée, en particulier lors de l'écriture de boucles.Exemple :Notez que, bien que cette fonctionnalité soit disponible dans le compilateur MSVC, elle n'est pas encore prise en charge dans le compilateur EDG qui alimente IntelliSense, de sorte que vous pouvez voir des gribouillis rouges dans votre éditeur jusqu'à ce que la prise en charge soit ajoutée.En outre, cette version apporte plusieurs améliorations de la bibliothèque standard.La fonctionnalitéapporte le support tant attendu de la bibliothèque standard pour les coroutines.Exemple :La fonctionest une coroutine (parce qu'elle utilise le mot-clé). Chaque fois que l'instructionest exécutée,est suspendue et la valeur est renvoyée à l'appelant. La coroutinepeut alors être reprise ultérieurement pour produire d'autres valeurs, sans que le programmeur n'ait à gérer manuellement l'état de la fonction. Comme vous pouvez le voir dans la fonction suivante,est compatible avec les intervalles, on peut donc l'intégrer dans des adaptateurs d'intervalles de la bibliothèque standard.Toujours dans le domaine de la conformité, deux documents ont été implémenté pour améliorer les performances deCette version améliore le débit de construction deeten n'incluant pas tout. Pour la même raison, ils ont déplacéetd'un en-tête interne couramment inclus vers. Cela a un impact sur la rupture des sources. Si vous voyez des erreurs de compilation se plaignant de ne pas reconnaître des types de chrono commeou des UDL comme, vous devez inclurespécifiquement, au lieu de supposer que des en-têtes commele feront glisser.Microsoft a également poursuivi son travail d'amélioration de la vectorisation dans la bibliothèque standard. Cette version est accompagnée d'améliorations pour les types et fonctions suivants :Microsoft a effectué une série de mises à jour pour l'intégration d'Unreal Engine dans Visual Studio :Vous pouvez désormais activer unde l'implémentation C++23 dans Visual C++ directement à partir des paramètres de votre projet ! Ce nouveau paramètre permet d'accéder aux dernières fonctionnalités implémentées dans le standard C++23. Comme il s'agit d'une prévisualisation des fonctionnalités C++23, ces nouvelles fonctionnalités auront un support limité et pourront être modifiées dans les prochaines versions.Propriété de longueur de vecteur : Configurez la longueur des vecteurs pour la génération de code sur x86 et x64 directement dans les paramètres de votre projet C++ en allant dansPrise en charge d'AVX10.1 : Débloquez la puissance d'AVX10.1 avec une nouvelle entrée dans Enable Enhanced Instruction Set, en ajoutant le drapeau /arch:AVX10.1 à vos constructions.Visual Studio prend désormais en charge les préréglages CMake v9. Cette dernière version des presets CMake introduit plusieurs versions documentées d'expansions de macros dans le champ include d'un preset.Microsoft a ajouté la prise en charge de la spécification d'un délai d'attente minimum pour vos machines distantes auxquelles vous êtes connecté via le gestionnaire de connexions dans Visual Studio.Vous pouvez spécifier le délai d'attente dans l'invite de commande de Visual Studio, en utilisant la nouvelle propriété. Par exemple, pour définir le délai d'attente à 1 minute, vous pouvez utiliser la commande suivante :Visual Studio vous permet désormais de définir le codage par défaut pour l'enregistrement des fichiers. Cette fonctionnalité garantit que votre encodage préféré est utilisé dans la mesure du possible.Pour définir le codage par défaut, accédez à. Vous y trouverez une option intituléeLa barre de défilement horizontale de l'éditeur se repositionne désormais de manière à être toujours accessible, même lorsque l'espace est limité. Vous pouvez personnaliser ce comportement à l'aide de l'optionVous pouvez désormais spécifier si les lignes qui s'enroulent dans l'éditeur doivent être indentées. Activez cette option à l'aide de l'optionLorsque vous ouvrez Code Search sans requête, vous verrez une liste des fichiers que vous avez récemment consultés. Ceux-ci incluent les fichiers que vous avez ouverts par le biais de la recherche de code, mais aussi tous les autres fichiers que vous avez ouverts dans la solution. Il est ainsi facile de revenir à un fichier sur lequel vous avez travaillé récemment sans avoir à vous souvenir ou à taper le nom du fichier.Dans Code Search, Microsoft a amélioré les capacités de navigation par ligne. Les formats suivants sont désormais pris en charge :L'outil d'instrumentation du profileur de Visual Studio prend désormais en charge l'instrumentation ciblée pour le code natif, ce qui vous permet de sélectionner des classes et des fonctions spécifiques en vue d'une analyse détaillée.Pour accéder à cet outil, sélectionnezL'outil d'utilisation du processeur du profileur Visual Studio prend désormais en charge l'analyse multiprocessus, en affichant des graphiques de performances avec un code couleur distinct pour chaque processus dans les couloirs de navigation.Les graphiques sont affichés sous forme de diagrammes de surface empilés. Vous avez également la possibilité de filtrer les processus à l'aide d'une liste déroulante située en haut à gauche, ce qui permet de cibler l'analyse.Vous pouvez désormais ajouter de nouveaux commentaires aux fichiers de demandes d'extraction sur la branche vérifiée. Il s'agit de la dernière d'une série d'améliorations apportées à l'expérience des demandes d'extraction dans Visual Studio.Activez les indicateurs de fonctionnalitéet, extrayez n'importe quelle branche avec une demande d'extraction active et sélectionnezdans la barre d'information. Cela activera l'expérience des commentaires de demande d'extraction dans l'éditeur.Vous pouvez désormais demander une revue de code à GitHub Copilot à partir de la fenêtre Git Changes.Le modèle recherchera les problèmes potentiels et créera des commentaires à leur sujet :Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que les options suivantes sont activées :Vous pouvez maintenant voir et gérer les tags Git directement depuis la fenêtre du dépôt Git.Vos choix de police et de taille sont désormais conservés lorsque vous changez de thème dans Visual Studio. Les couleurs de vos polices restent liées au thème.Cette fonctionnalité est activée par défaut. Si vous préférez le comportement précédent, désactivez l'optionVous pouvez désormais vous connecter à votre compte GitHub soit à partir de la boîte de dialogue de configuration du premier lancement, soit à partir du bouton « Se connecter » dans Visual Studio.Vous pouvez désormais gérer plusieurs comptes GitHub à partir de Visual Studio. Pour ce faire, cliquez surdans le menu de la carte de profil accessible près des commandes de la fenêtre de Visual Studio, ou dans. Si vous possédez plusieurs comptes GitHub, Visual Studio utilisera par défaut celui qui est marqué comme actif pour les fonctionnalités compatibles avec GitHub, telles que le contrôle de version et GitHub Copilot.GitHub Copilot Free est désormais disponible. Vous bénéficiez gratuitement de 2 000 complétions de code et de 50 demandes de chat par mois.Les complétions de code de GitHub Copilot fournissent des suggestions d'autocomplétion en ligne pendant que vous codez. Pour améliorer l'expérience des développeurs C++, Microsoft a mis à jour GitHub Copilot pour inclure d'autres fichiers pertinents en tant que contexte. Cette amélioration permet de réduire les hallucinations tout en offrant des suggestions plus pertinentes et plus précises. Elle est alignée sur l'expérience actuelle de GitHub Copilot pour C++ dans VS Code.GitHub Copilot Edits est une nouvelle fonctionnalité qui permet d'effectuer des modifications sur plusieurs fichiers de votre projet. Pour démarrer une nouvelle session d'édition, cliquez sur Créer une nouvelle session d'édition en haut de la fenêtre de discussion de GitHub Copilot.Décrivez les modifications que vous souhaitez apporter, et Copilot vous suggérera les modifications appropriées. Vous pouvez alors les prévisualiser une par une et accepter celles que vous voulez ou faire des corrections.Quel est votre avis sur ces améliorations ?Pensez-vous que cette nouvelle version est crédible ou pertinente ?