Suppression de l'exigence de référence commune pour les concepts indirectement invocables

Une nouvelle spécification pour generate_canonical ( )

Faire de std::ignore un objet de première classe

mutex/recursive_mutex and move_iterator.

lifetimebound

min

max

clamp

ranges::min

ranges::max

ranges::clamp

Wdangling

popcount ( )

minmax_element ( )

minmax ( )

search ( )

find_end ( )

condition_variable

condition_variable_any

timed_mutex

recursive_timed_mutex

Présentation des nouvelles fonctionnalités pour les développeurs C++ dans Visual Studio 2022 17.12 : mise à jour de la bibliothèque standard et du compilateur MSVC, ainsi que de Build Insights. Pour les projets Unreal Engine, vous pouvez désormais définir les arguments de ligne de commande à transmettre à votre application directement depuis la barre d'outils. L'assistant IA de codage GitHub Copilot a également été amélioré pour fournir de meilleures suggestions.Microsoft a initialement présenté les nouveautés pour les développeurs C++ dans Visual Studio 2022 17.12 , notamment la mise à jour de la bibliothèque standard et du compilateur MSVC, et l'amélioration de Build Insights. Avec la disponibilité générale de Visual Studio 2022 17.12, Microsoft présente les mises à jours qui pourraient intéresser les développeurs C++, notamment : des améliorations à la chaîne d'outils, à C++ Build Insights, à la prise en charge d'Unreal Engine, etc.Du côté de la conformité, ils ont terminé l'implémentation des plages de formatage de C++23 et de l'opérateur d'indice multidimensionnel (par exemple, my_3d_span[i,j,k]). Cette version contient également quelques nouvelles fonctionnalités de C++26 :Vous trouverez des améliorations à plusieurs visualiseurs de débogage, y compris ceux pourMicrosoft a ajouté des attributs, et, permettant à l'analyse de code MSVC et à Clang -de détecter des références pendantes dans une utilisation incorrecte.Enfin, Microsoft a amélioré les performances de plusieurs types et algorithmes. La fonctionutilise désormais une fonction intrinsèque du compilateur sur ARM64. Ils ont amélioré les implémentations vectorisées des familles d'algorithmeset, et optimisé les algorithmeset. Ils ont également révisé les implémentations deet, ce qui a des répercussions sur les typesetPour les projets Unreal Engine, vous pouvez désormais définir les arguments de ligne de commande à transmettre à votre application directement à partir de la barre d'outils. Ce composant de la barre d'outils s'affichera par défaut si vous avez installé la charge de travail. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez l'ajouter en faisant un clic droit sur la barre d'outils et en sélectionnantPour les projets non-UE, la prise en charge de cette fonctionnalité sera ajouté à l'avenir.Cette version ajoute un point d'entrée supplémentaire pour ouvrir votre uproject Unreal Engine avec le support uproject de Visual Studio. Vous pouvez désormais ouvrir votre uproject directement à partir du menuen sélectionnant. Cela ouvrira votre projet Unreal Engine dans Visual Studio.Microsoft a mis à jour l'interface de modification de la signature, ce qui vous permet d'ajouter, de supprimer et de réorganiser les paramètres dans la section de configuration des paramètres. En outre, vous pouvez modifier leur ordre en les sélectionnant et en les faisant glisser vers une nouvelle position.Les méthodes d'accès restent les mêmes : appuyez sur Ctrl+. pour déclencher le menu Actions rapides et remaniements et sélectionnezCette version de Visual Studio est accompagnée d'un certain nombre d'améliorations de la qualité de vie pour C++ Build Insights.Vous pouvez désormais sélectionner quelques fichiers, exécuter Build Insights sur ceux-ci et voir exactement l'impact de ces fichiers sur les performances de construction :Vous pouvez filtrer les résultats par projet et par chemin de fichier :Notez que maintenant les chemins sont raccourcis pour les rendre plus faciles à lire.Vous pouvez désigner un dossier pour stocker automatiquement les rapports afin de pouvoir y accéder facilement au cours de votre enquête.Enfin, vous pouvez maintenant voir une brève description de la façon dont chaque onglet de Build Insights peut être utilisé, ainsi qu'un lien vers la documentation pour une explication détaillée.Pensez-vous que ces améliorations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?