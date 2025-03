Microsoft annonce la version 1.98 de février 2025 de Visual Studio Code, apportant des améliorations à l'assistant d'IA Github Copilot ainsi qu'à l'IntelliSense pour une meilleure complétion

Suggestions de la prochaine modification (aperçu) : Copilot prédit la prochaine modification que vous êtes susceptible de faire.

Mode agent (aperçu) : Copilot effectue des tâches de manière autonome.

Copilot Edits pour notebooks : Réalisez rapidement des modifications pour vos carnets de notes.

Recherche de code : Laissez Copilot trouver les fichiers pertinents pour votre invite de chat.

Terminal IntelliSense (aperçu) : Support de complétion riche pour votre terminal.

Glisser-déposer des références : Ouvrez rapidement des références dans un nouvel éditeur.

Barre de titre personnalisée pour Linux : La prise en charge de la barre de titre personnalisée pour Linux est activée par défaut.

Diagnostics non résolus (aperçu) : Invite lors de la validation avec des diagnostics non résolus.

Soft-delete in source control : Déplace les fichiers non suivis vers la corbeille au lieu de les supprimer.

Instructions personnalisées (disponibilité générale) : Utilisez des instructions personnalisées pour adapter Copilot à vos besoins.

Copilote Edits

Les commandes de terminal sont désormais affichées en ligne, ce qui vous permet de savoir quelles commandes ont été exécutées.

Vous pouvez éditer la commande de terminal suggérée dans la réponse au chat avant de l'exécuter.

Confirmez une commande de terminal avec le raccourci Ctrl+Enter .

Les actions d'annulation et de rétablissement dans le chat annulent ou rétablissent désormais la dernière modification de fichier effectuée dans une réponse au chat. C'est utile pour le mode agent, car vous pouvez maintenant annuler certaines étapes du modèle sans annuler la totalité de la réponse au chat.

Le mode agent peut maintenant exécuter vos tâches de construction automatiquement ou lorsqu'on lui demande de le faire. Désactivez cette fonctionnalité via le paramètre github.copilot.chat.agent.runTasks , dans le cas où vous verriez le modèle exécuter des tâches alors qu'il ne le devrait pas.

Il n'y a plus de défilement pendant l'application des modifications. La fenêtre de visualisation reste en place, ce qui permet de se concentrer plus facilement sur les modifications.

Les actions de révision des modifications ont été renommées de « Accepter » à « Conserver » et de « Rejeter » à « Annuler » pour mieux refléter ce qui se passe. Les modifications pour les éditions Copilote sont en direct, elles sont appliquées et sauvegardées au fur et à mesure qu'elles sont effectuées et que les utilisateurs les conservent ou les annulent.

Après avoir conservé ou annulé un fichier, le fichier suivant est automatiquement révélé.

chat.renderRelatedFiles

github.copilot.chat.codeGeneration.useInstructionFiles

.github/copilot-instructions.md

.github/copilot-instructions.md

github.copilot.chat.codeGeneration.useInstructionFiles

GPT 4.5 (aperçu) : Le dernier modèle d'OpenAI, GPT-4.5, est maintenant disponible dans GitHub Copilot Chat pour les utilisateurs de Copilot Enterprise. GPT-4.5 est un grand modèle de langage conçu avec des capacités avancées en matière d'intuition, de style d'écriture et de connaissances générales.

: Le dernier modèle d'OpenAI, GPT-4.5, est maintenant disponible dans GitHub Copilot Chat pour les utilisateurs de Copilot Enterprise. GPT-4.5 est un grand modèle de langage conçu avec des capacités avancées en matière d'intuition, de style d'écriture et de connaissances générales. Claude 3.7 Sonnet (aperçu) : Claude 3.7 Sonnet est maintenant disponible pour tous les clients sur les plans Copilot payés. Ce nouveau modèle Sonnet supporte à la fois les modes de pensée et de non-pensée dans Copilot. Lors des premiers tests, nous avons constaté des améliorations particulièrement importantes dans les scénarios agentiques.

IntelliSense du terminal (aperçu)

terminal.integrated.suggest.enabled

git

terminal.integrated.suggest.enabled

Outils de base : cat , chmod , chown , cp , curl , df , du , echo , find , grep , head , less , ls , mkdir , more , mv , pwd , rm , rmdir , tail , top , touch , uname

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Outils de processus : kill , killall , ps

, , Gestionnaires de paquets : apt , brew

, Écosystème Node.js : node , npm , npx , nvm , pnpm , yarn

, , , , , SCM, langages, éditeurs : git , nano , python , python3 , vim

, , , , Réseau : scp , ssh , wget

git checkout

git --no-optional-locks branch -a --no-color --sort=-committerdate

terminal.integrated.suggest.quickSuggestions

\

-

terminal.integrated.suggest.quickSuggestions

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

"terminal.integrated.suggest.quickSuggestions": { "commands": "on", "arguments": "on", "unknown": "off" }

terminal.integrated.suggest.inlineSuggestion

kstyle(Tab)

terminal.integrated.suggest.inlineSuggestion



Voici quelques-unes des principales nouveautés de cette version :Dans la version de janvier 2025, Microsoft a introduit le mode agent pour Copilot Edits dans VS Code Insiders. En mode agent, Copilot peut automatiquement rechercher un contexte pertinent dans votre espace de travail, éditer des fichiers, vérifier qu'ils ne contiennent pas d'erreurs et exécuter des commandes de terminal (avec votre permission) pour mener à bien une tâche de bout en bout.Plusieurs améliorations ont été apportées à l'interface utilisateur des outils pour cette version de février 2025 :Le mode agent recherche de manière autonome dans votre base de code le contexte pertinent. Développez le message pour voir les résultats des recherches effectuées.Cette version a également apporté diverses améliorations à l'invite et au comportement du mode agent :Avec cette version de février 2025, Microsoft a introduit la prise en charge des blocs-notes dans Copilot Edits en tant que fonctionnalité de prévisualisation dans VS Code Insiders. Vous pouvez maintenant utiliser Copilot pour éditer des fichiers blocs-notes avec la même expérience intuitive que l'édition de fichiers de code. Créez de nouveaux blocs-notes à partir de zéro, modifiez le contenu de plusieurs cellules, insérez et supprimez des cellules, et modifiez les types de cellules.Cette version apporte une amélioration de l'intégration de Copilot Edits avec les éditeurs de code et de notes :Pour préparer l'unification de Copilot Edits avec Copilot Chat, cette version donne un coup de jeune à Copilot Edits. Les fichiers attachés qui n'ont pas encore été envoyés sont désormais affichés comme des pièces jointes normales. Seuls les fichiers qui ont été modifiés avec l'IA sont ajoutés à la liste des fichiers modifiés, qui se trouve au-dessus de la partie d'entrée du chat.Le paramètrevous permet d'obtenir des suggestions pour les fichiers connexes. Les suggestions de fichiers connexes sont affichées sous les pièces jointes du chat.Paramètre :Les instructions personnalisées vous permettent d'adapter GitHub Copilot pour fournir des réponses au chat et des suggestions de code à votre façon de travailler et à celle de votre équipe. Décrivez vos besoins spécifiques au format Markdown dans un fichierdans votre espace de travail.Pour cette étape, nous rendons les instructions personnalisées avecgénéralement disponibles. Assurez-vous que le paramètreVS Code est activé, et Copilot utilisera alors ces instructions lors de la génération des réponses.Dans cette version, plus de modèles peuvent être choisis lors de l'utilisation de Copilot. Les modèles suivants sont maintenant disponibles dans le sélecteur de modèle dans Visual Studio Code et github.com chat :Paramètre :Microsoft a amélioré les complétions de l'interpréteur de commandes du terminal pour bash, zsh, fish et PowerShell en ajoutant des spécifications de complétion (par exemple), en affinant l'analyse de la ligne de commande pour de meilleures suggestions, et en améliorant les complétions de fichiers et de dossiers. Activez cette fonctionnalité avecCette version s'appuye sur les spécifications de complétion de Fig pour fournir des complétions intelligentes pour des CLIs spécifiques. Cette itération a permis d'ajouter les CLI suivantes à la liste livrée avec VS Code :En plus des nouvelles spécifications, VS Code prend désormais en charge les, qui génèrent dynamiquement des compléments en exécutant des commandes lorsqu'elles sont demandées. Un exemple de ceci en action est la présentation de toutes les branches pourDans les coulisses,est exécuté pour obtenir la liste des branches avant de les transformer en complétions. Une approche similaire est utilisée pour récupérer les tags.Paramètre :Comme pour l'éditeur, les suggestions rapides sont ce qui s'affiche automatiquement dans IntelliSense lorsque l'on tape quelque chose, contrairement aux caractères déclencheurs, qui s'affichent lorsque certains caractères commeousont utilisés. Le nouveau paramètrepermet de contrôler précisément quand les suggestions rapides doivent être présentées.La valeur par défaut active les suggestions rapides pour les commandes et les arguments, et désactive désormais par défaut le retour aux chemins qui pouvaient devenir bruyants et frustrants car ils n'étaient souvent pas applicables. Il s'agit de la valeur par défaut :Paramètre :L'un des problèmes rencontrés jusqu'à présent par la détection des suggestions en ligne est la confusion introduite par la concurrence avec des suggestions provenant de différentes sources. En particulier, la suggestion en ligne qui apparaît souvent lorsque l'on tape dans un shell :Ces suggestions sont en fait des fonctionnalités au niveau du shell (suggestions automatiques dans fish/zsh, prédictions dans pwsh, etc.), qui peuvent ne pas être évidentes pour l'utilisateur, en particulier lorsqu'elles sont présentées avec IntelliSense.La fonctionnalité IntelliSense exige que cette version détecte cette suggestion en ligne, qui utilisait auparavant une implémentation naïve qui vérifiait seulement si le texte était stylé avec les attributs SGR faible ou italique. Il s'avère que cela n'est pas suffisant, non seulement lorsque l'utilisateur personnalise les styles, mais aussi lorsque le shell n'utilise aucun de ces styles par défaut. Cette version détecte désormais la majorité des cas en analysant le contexte de la ligne de commande et la position du curseur.En se basant sur cette détection nouvelle et améliorée, la suggestion en ligne est maintenant présentée comme l'option supérieure avec une icône en forme d'étoile pour se rapprocher du comportement de l'éditeur et pour rendre plus clair ce queva faire dans ce cas.Par défaut, cette suggestion est toujours affichée en haut de la liste des suggestions, mais elle peut être configurée avecPensez-vous que ces améliorations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur cette version ?