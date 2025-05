Microsoft annonce la disponibilité générale de Visual Studio 2022 version 17.14 avec un mode agent, le support du serveur MCP, la génération de la documentation par l'IA et bien plus encore

Développement assisté par l'IA avec GitHub Copilot

Débogage et diagnostics

C++

Outils Git



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 343 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Voici quelques-unes des nouveautés qui attendent les utilisateurs lors de la mise à jour vers la version 17.14 de Visual Studio.GitHub Copilot dans Visual Studio continue d'évoluer et d'ajouter de puissantes fonctionnalités de productivité pour les développeurs. Dans cette version, Microsoft introduit le mode agent (aperçu) pour améliorer l'expérience de développement assisté par l'IA. Avec le mode agent, l'utilisateur discute simplement avec Visual Studio en utilisant le langage naturel et, par le biais de cette conversation, il lui demande d'effectuer des tâches de codage complexes en plusieurs étapes à sa place. L'agent comprend l'ensemble de la base de code de l'utilisateur et peut reconnaître et corriger les erreurs automatiquement, suggérer et exécuter des commandes terminales et analyser les erreurs d'exécution jusqu'à ce que la tâche soit terminée.Le mode agent est en avant-première publique et peut être activé dans les paramètres d'avant-première. En plus du nouveau mode agent (aperçu), cette version contient encore plus de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations :La prise en charge du protocole MCP (Model Context Protocol) offre à l'agent Copilot un accès structuré aux outils, données et ressources. C'est comme un adaptateur universel pour les applications d'intelligence artificielle qui permet à l'utilisateur de se connecter à d'autres données et outils sans avoir besoin de construire des connexions personnalisées à chaque source de données. La prise en charge MCP est en avant-première publique et peut être activée dans les paramètres d'avant-première.Génération automatique de commentaires pour les fonctions C++ et C#. Les utilisateurs n'ont qu'à taper ce qui déclencherait leur format de commentaire (comme ///) et les suggestions de Copilot rempliront automatiquement la description de la fonction en se basant sur son contenu. Lisez l'article de blog pour en savoir plus.NES exploite les modifications précédentes et prédit la prochaine modification à venir, qu'il s'agisse d'une insertion, d'une suppression ou d'un mélange des deux. Contrairement aux compléments de code, qui sont limités à la génération de suggestions à l'emplacement du curseur, NES peut aider l'utilisateur n'importe où dans son fichier, là où la prochaine édition est la plus susceptible de se produire. NES peut être activé dans les paramètres.Un utilisateur peutau moment de la conception : La prévisualisation en direct est désormais disponible au moment de la conception, ce qui permet à un utilisateur de voir les changements apportés à l'interface utilisateur de son application en temps réel. Il est également possible d'utiliser Hot Reload et d'autres outils d'interface utilisateur en direct, ce qui garantit un flux de travail homogène avec les applications .NET MAUI et WPF.Nouveau moteur de débogage Mono pour .NET MAUI intégré dans le débogueur de Visual Studio Core.Amélioration de l'expérience de débogage des expressions LINQ grâce à la clause hovering datatip.L'outil d'allocation .NET identifie désormais les allocations de tableaux de longueur nulle, ce qui permet d'optimiser l'utilisation de la mémoire et les performances.permet de déboguer entièrement un code C++ optimisé sans compromettre les performances.Lesincluent le support des nouveaux attributs lambda, if consteval, et des opérateurs statiques, améliorant à la fois l'efficacité et la sécurité du code.Laest améliorée grâce à des fonctionnalités telles que la population automatique des arguments des modèles et l'IntelliSense améliorée pour les modules CMake.La fenêtre Git Repository propose désormais un filtre dans sa barre d'outils pour n'afficher que les commits sortants / entrants.Garder la fenêtre du dépôt Git ouverte entre les redémarrages avec ce nouveau paramètre.Permet aux utilisateurs de personnaliser la branche initiale par défaut lors de la création d'un nouveau dépôt Git.Microsoft indique qu'elle accélère la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités dans Visual Studio. Selon l'entreprise, elle passera à une cadence de publication mensuelle pour Visual Studio 2022, en se concentrant sur les améliorations de Copilot alimenté par l'IA, une intégration plus poussée et une itération rapide basée sur les commentaires de la communauté.MicrosoftQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces améliorations de Visual Studio crédibles ou pertinentes ?