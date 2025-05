Microsoft annonce que le mode Agent est disponible en avant-première dans Visual Studio 2022 17.14, permettant de définir des tâches en utilisant le langage naturel et de laisser Copilot terminer le travail

Déterminera automatiquement le contexte et les fichiers à éditer.

Suggérera des commandes de terminal que vous devez approuver et exécuter.

Itérera jusqu'à ce que la tâche soit terminée, et devrait vérifier les erreurs et exécuter des builds/tests pour valider les résultats.

Invoquera des outils de confiance via des serveurs MCP, y compris des linters, des exécutants de test et des analyseurs statiques dans votre environnement de développement.

Utilisez Visual Studio Code 17.14 GA ou une version ultérieure Allez à Feature Search (Ctrl + Q) Search : copilot-chat.agent Enable : Copilot Chat : Agent Enabled Dans la fenêtre Copilot Chat, passez à « Agent » et essayez une invite de haut niveau. Vous pouvez accéder à la fenêtre Copilot Chat à partir du badge Copilot en haut à droite de l'EDI.



Le mode agent est un outil puissant qui peut être utilisé dans de nombreux scénarios. Il peut créer des applications à partir de zéro, refactoriser le code à travers plusieurs fichiers, écrire et exécuter des tests, générer de la documentation, intégrer de nouvelles bibliothèques, mettre en œuvre des tâches lourdes pour le terminal, et répondre à des questions sur des bases de code complexes. Il améliore la productivité en orchestrant votre flux de développement tout en vous laissant le contrôle. Pour déterminer si le mode agent est l'outil adéquat, tenez compte des éléments suivants.



Champ d'application de l'édition : Le mode agent prend les rênes, recherche de manière autonome votre base de code et détermine le contexte et les fichiers pertinents à modifier.

: Le mode agent prend les rênes, recherche de manière autonome votre base de code et détermine le contexte et les fichiers pertinents à modifier. Complexité de la tâche : Pour les tâches complexes qui dépassent les simples modifications de code, le mode agent est idéal. Il gère les invocations d'outils et les commandes de terminal, ce qui le rend idéal pour les projets complexes.

: Pour les tâches complexes qui dépassent les simples modifications de code, le mode agent est idéal. Il gère les invocations d'outils et les commandes de terminal, ce qui le rend idéal pour les projets complexes. Durée : Le mode agent est minutieux et comporte plusieurs étapes pour traiter une demande. L'obtention d'une réponse peut prendre plus de temps, car il détermine le contexte, planifie l'action, etc.

: Le mode agent est minutieux et comporte plusieurs étapes pour traiter une demande. L'obtention d'une réponse peut prendre plus de temps, car il détermine le contexte, planifie l'action, etc. Auto-itération : L'une des caractéristiques les plus remarquables du mode agent est sa capacité à évaluer le résultat des modifications générées et à itérer plusieurs fois pour résoudre les problèmes intermédiaires.

: L'une des caractéristiques les plus remarquables du mode agent est sa capacité à évaluer le résultat des modifications générées et à itérer plusieurs fois pour résoudre les problèmes intermédiaires. Demandes multiples : En fonction de la complexité de la tâche, le mode agent peut entraîner plusieurs demandes au backend à partir d'une seule invite.

Une fois que vous avez déterminé que le mode agent est l'outil adéquat pour la tâche, il vous suffit de lui donner une bonne invite. Voici quelques exemples d'invites pour vous donner une idée de ce que vous pouvez demander à l'agent :



« Ajouter la gestion des erreurs à cette API »

« Convertir ce projet pour utiliser des variables d'environnement »

« Écrire des tests pour cette classe et corriger tout ce qui échoue »

« Ajouter une journalisation structurée avec Serilog »

« Remplacer HttpClient par IHttpClientFactory »

Pour obtenir des réponses plus précises et de meilleure qualité de la part de Copilot, il est essentiel de lui fournir suffisamment de contexte concernant vos normes de codage préférées, les préférences de votre équipe, les bibliothèques et bien d'autres choses encore. Vous pouvez fournir ce contexte à l'aide d'instructions personnalisées. La fonction d'instructions personnalisées vous permet d'ajouter automatiquement des détails contextuels prédéfinis à vos questions de chat.

I nteragir avec votre environnement cloud : Par exemple, le serveur officiel Azure MCP permet de répertorier, d'interroger et d'interagir avec des services et des outils tels que Azure Storage, Cosmos DB, Azure CLI, etc.

: Par exemple, le serveur officiel Azure MCP permet de répertorier, d'interroger et d'interagir avec des services et des outils tels que Azure Storage, Cosmos DB, Azure CLI, etc. Interroger et gérer la base de données : Exécuter des requêtes sur les conteneurs Cosmos DB, obtenir les propriétés et les métadonnées des conteneurs Azure Storage et gérer les conteneurs blob et les blobs.

: Exécuter des requêtes sur les conteneurs Cosmos DB, obtenir les propriétés et les métadonnées des conteneurs Azure Storage et gérer les conteneurs blob et les blobs. Recherche et gestion d'une plateforme de contrôle de version : Par exemple, l'API GitHub permet de créer des problèmes par lots ou de mettre à jour des fichiers par lots, de rechercher du code et des problèmes dans les dépôts GitHub, etc.



Récemment, Microsoft a annoncé la disponibilité générale de la version 17.14 de Visual Studio 2022 . Microsoft affirme que cette version s'inscrit dans le cadre de sa mission qui consiste à fournir aux développeurs des outils plus rapides, plus intelligents et plus productifs pour toutes les charges de travail. Avec la disponibilité de Visual Studio 17.14, le mode Agent est désormais disponible en aperçu public pour tous les utilisateurs de cette version.Le mode Agent dans Visual Studio vous permet de définir des tâches en utilisant le langage naturel, Copilot planifiant de manière autonome, éditant votre base de code, invoquant des outils et effectuant des itérations pour résoudre les problèmes. Contrairement à Copilot Chat ou Edits, le mode Agent ne s'arrête pas à une suggestion ou à une modification de fichier, mais travaille de manière itérative jusqu'à ce que la tâche soit terminée.Le mode agent vous aider à écrire du code et à terminer le travail. Microsoft affirme que cela se fait de manière itérative, ce qui signifie que Copilot continuera à examiner et à exécuter votre tâche sur sa propre sortie et sur le résultat de cette sortie jusqu'à ce qu'il ait terminé votre invite. Cela signifie que le mode agent :Microsoft annonce simplifier l'expérience Copilot en faisant du mode agent la nouvelle méthode par défaut pour appliquer les modifications de code. Vous pouvez considérer le mode agent comme la prochaine évolution des Edits que les développeurs ont appris à aimer dans le chat de GitHub Copilot avec encore plus de puissance.Le mode agent est désactivé par défaut dans cette phase de prévisualisation. Pour l'activer :Voici des cas d'utilisation du mode Agent selon Microsoft :Cette version étend encore la puissance du mode agent en prenant en charge les serveurs MCP (Model Context Protocol). Les serveurs MCP fournissent un contexte supplémentaire à l'agent Copilot et lui donnent accès à des outils, des données et des ressources. Le site web du MCP décrit le MCP comme un adaptateur universel pour les applications d'intelligence artificielle. De la même manière qu'un adaptateur universel vous permet de connecter vos appareils physiques à des accessoires, MCP vous permet de connecter des applications d'intelligence artificielle à d'autres données et outils sans avoir à établir une connexion personnalisée à chaque source de données.Par exemple, vous pouvez vous connecter directement à votre base de données et analyser des schémas, extraire des informations pour les dépôts GitHub tels que les problèmes et les demandes d'extraction, automatiser les tests de bout en bout avec Playwright, ou vous pouvez même construire votre propre système avec plusieurs SDK, y compris C#. Voici quelques autres exemples de ce que vous pouvez faire avec les serveurs MCP :Pensez-vous que ce mode Agent est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?