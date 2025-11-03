Microsoft annonce la mise à jour d'octobre 2025 pour Visual Studio 2022 v17.14, avec des améliorations au niveau des choix de modèles, des flux agentics et de la gestion des fils de discussion

Microsoft a annoncé la mise à jour d'Octobre de Visual Studio 2022 v17.14. Cette nouvelle mise à jour propose des améliorations au niveau des choix de modèles, des flux agentics et de la gestion des fils de discussion. Avec cette version, les modèles Claude Sonnet 4.5 et Claude Haiku 4.5 sont disponibles. Copilot peut désormais mémoriser vos préférences de projet et vous aider à les documenter et à les maintenir à jour. En outre, les fichiers d'instructions sont prises en charges pour des instructions personnalisées pour des types de fichiers et des zones spécifiques de votre base de code.
Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) développé par Microsoft. Il est utilisé pour développer des programmes informatiques, notamment des sites web, des applications web, des services web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel de Microsoft, notamment Windows API, Window. s Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il peut produire à la fois du code natif et du code géré.
Microsoft a annoncé la mise à jour de septembre 2025 pour Visual Studio 2022 v17.14, avec un agent de profilage, un agent de modernisation des applications .NET, et des améliorations du mode Agent Copilot. Cette version propose une expérience d'IA agentielle entièrement intégrée et révolutionnaire, allant de la génération de code à la modernisation, en passant par le profilage et la révision de code. Par exemple, l'agent de profilage est désormais intégrer à Visual Studio 2022. Il s'agit d'un assistant basé sur l'IA intégré à Visual Studio qui vous aide à détecter et à corriger les problèmes de performances sans avoir besoin d'être un expert en profilage.
Nouveaux modèles
Claude Sonnet 4.5 et Claude Haiku 4.5 sont désormais disponibles dans la fenêtre de chat. Vous disposez ainsi des dernières innovations pour optimiser vos flux de travail agentique.
Mémoires
Pour que Copilot fonctionne efficacement pour votre équipe et votre référentiel uniques, il doit apprendre les meilleures pratiques de votre projet et de votre équipe. Les mémoires Copilot permettent à Copilot de comprendre et d'appliquer les normes de codage spécifiques à votre projet, ce qui le rend sensible au projet et cohérent d'une session à l'autre.
Comment fonctionnent les mémoires Copilot
Les mémoires utilisent une détection intelligente pour comprendre les préférences de votre équipe lorsque vous les indiquez dans le chat. Cela signifie que lorsque vous donnez des instructions comme vous le feriez normalement, Copilot recherche les cas où vous corrigez son comportement, indiquez explicitement une norme ou lui demandez de mémoriser quelque chose. Une fois détecté, vous verrez apparaître une notification vous invitant à enregistrer la préférence. Copilot classera ensuite la préférence dans l'un des trois fichiers suivants :
- .editorconfig pour les normes de codage
- CONTRIBUTING.md pour les meilleures pratiques, les directives, les normes architecturales, etc.
- et README.md pour les informations de haut niveau sur le projet
Ainsi, lorsque vous donnez des instructions, vous apprenez non seulement à Copilot à mieux vous répondre à l'avenir, mais vous aidez également votre équipe en documentant vos meilleures pratiques de développement et en améliorant les réponses futures de Copilot !
Planification
Copilot Chat inclut désormais une fonctionnalité de planification intégrée pour vous aider à mener à bien des tâches complexes en plusieurs étapes.
Lorsque vous posez une question complexe, Copilot crée automatiquement un fichier de planification Markdown contenant :
- Une liste de tâches
- Les fichiers qu'il prévoit de modifier
- Le contexte de son approche
Au fur et à mesure, Copilot met à jour le plan en temps réel, en suivant la progression, en s'adaptant aux obstacles et en conservant une logique transparente.
La planification est entièrement visible, adaptée à votre objectif et mise en uvre par le biais d'appels d'outils, ce qui rend le comportement plus prévisible, plus fiable et plus facile à suivre. Les fichiers de planification sont temporaires par défaut. Pour les réutiliser ou les partager entre plusieurs threads, enregistrez le fichier dans votre dépôt.
Fichiers d'instructions
Il peut être difficile d'obtenir de Copilot la réponse que vous souhaitez. Vous pouvez avoir différentes normes de codage, meilleures pratiques ou modèles architecturaux dans différentes zones de votre base de code. Grâce aux fichiers d'instructions, vous pouvez désormais cibler des instructions spécifiques à des dossiers ou fichiers spécifiques de votre référentiel, ce qui rend Copilot véritablement sensible au projet et cohérent d'une session à l'autre.
Activer la fonctionnalité
Activez la fonctionnalité dans Outils > Options > GitHub > Copilot > Copilot Chat > Activer les instructions personnalisées à charger à partir des fichiers .github/instructions/*.instructions.md et à ajouter aux requêtes.
Écrire des fichiers d'instructions
Formatez vos instructions avec l'en-tête applyTo et spécifiez un modèle glob pour les fichiers auxquels vous souhaitez que ces instructions s'appliquent.
--- applyTo: "src/**/*.cs" ---
Dans le corps du fichier, vous pouvez utiliser un langage naturel pour spécifier votre contenu et référencer d'autres fichiers d'instructions afin de composer ensemble des instructions.
Enregistrez le fichier avec l'extension .instructions.md à la racine de votre référentiel dans le dossier .github/instructions.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Lorsque vous interrogez Copilot, celui-ci détecte automatiquement les fichiers d'instructions qui s'appliquent aux fichiers dans votre contexte actuel et les joint en tant que références. Vous pouvez voir quelles instructions ont été jointes en cliquant sur les références dans la carte de réponse.
Apportez votre propre modèle avec Azure Foundry
Vous souhaitez bénéficier d'un contrôle optimal sur les modèles que vous utilisez dans GitHub Copilot Chat ? Essayez la nouvelle intégration Azure Foundry pour apporter vos propres modèles.
Gestion des discussions
Deux nouvelles commandes sont désormais disponibles pour gérer vos fils de discussion : /clear et /clearAll.
/clear : utilisez cette commande lorsque vous rencontrez des problèmes avec votre conversation en cours et que vous souhaitez facilement repartir à zéro.
/clearAll : utilisez cette commande lorsque vous avez une multitude d'anciens fils de discussion dont vous n'avez plus besoin. Elle les supprimera tous de votre historique, ce qui vous permettra de trouver plus facilement ce que vous cherchez la prochaine fois.
Source : Microsoft
Et vous ?
Pensez-vous que cette mise à jour est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
