Microsoft présente le premier aperçu de la toute nouvelle expérience utilisateur dans Visual Studio 2026, avec une conception axée sur le code, une interface des paramètres repensée et bien plus encore

Microsoft a dévoilé un premier aperçu de l'expérience utilisateur repensée dans Visual Studio 2026, offrant une interface plus rationalisée et axée sur les développeurs. La mise à jour met l'accent sur la clarté et l'accessibilité, avec une typographie, une mise en page et une navigation améliorées afin de réduire les distractions. Les principales nouveautés comprennent une interface des paramètres remaniée, de nouveaux thèmes personnalisables et une personnalisation améliorée de l'éditeur, le tout conçu pour stimuler la productivité et répondre aux flux de travail de développement modernes.
Microsoft a annoncé la disponibilité de Visual Studio 2026 le 11 novembre dernier. Cette version apporte plusieurs améliorations en termes de performances, une expérience utilisateur repensée et une avancée majeure dans le développement basé sur l'intelligence artificielle (IA). Selon Microsoft, cette nouvelle version de l'EDI a été créée pour les développeurs professionnels qui ont besoin de précision et de rapidité au quotidien.
Visual Studio 2026 offre par ailleurs une expérience utilisateur repensée, soigneusement conçue pour offrir clarté, accessibilité et une interface épurée qui s'intègre parfaitement à Windows. Cette mise à jour est le fruit d'une collaboration étroite avec les développeurs et intègre les précieux commentaires de la communauté. L'équipe Visual Studio a amélioré la typographie, l'iconographie et la mise en page générale afin de minimiser les distractions et de mettre le code au premier plan. Chaque mise à jour est conçue pour prendre en charge les workflows modernes, rendant Visual Studio plus intuitif, cohérent et personnalisé.
Une conception qui donne la priorité à votre code
Microsoft a indiqué que l'un des principaux retours des développeurs concernait la clarté. Ces derniers ont signalé que de petites incohérences et des éléments visuels superflus s'accumulaient, en particulier sur les écrans denses et dans les solutions volumineuses. Pour y remédier, l'équipe a affiné les détails visuels de nombreux éléments, amélioré la mise en page et l'espacement général afin de clarifier la navigation et de réduire les distractions. L'objectif était de minimiser les distractions et d'améliorer la productivité en permettant aux développeurs de se concentrer plus efficacement sur leur travail.
Dès le lancement de Visual Studio 2026, les nouvelles expériences « Démarrer » et « Nouveautés » sont immédiatement visibles. Selon Microsoft, il ne s'agit pas seulement d'améliorations visuelles ; elles sont conçues pour offrir un aperçu d'un flux de travail plus fluide et plus convivial, qui place le code des développeurs au premier plan.
Une nouvelle expérience des paramètres : moderne, cohérente et transparente
Selon Microsoft, Visual Studio 2026 introduit une expérience des paramètres entièrement repensée, conçue pour offrir transparence, cohérence et facilité d'utilisation. L'objectif était de moderniser la gestion des paramètres afin de les rendre plus faciles à trouver et à modifier. La nouvelle interface offre « un moyen simplifié et intuitif de configurer votre environnement », une recherche améliorée pour des résultats plus précis et mieux organisés, et, pour ceux qui souhaitent un contrôle direct, un nouveau fichier JSON sous-jacent qui rend chaque modification visible et traçable en temps réel.
L'interface des paramètres est désormais entièrement thématisée, de sorte que les préférences des utilisateurs se reflétent dans l'apparence de l'EDI, une amélioration présentée par Microsoft comme « en accord avec les workflows de développement modernes ».
L'équipe Visual Studio précise que la plupart des paramètres courants ont été convertis et que des efforts actifs sont en cours pour en ajouter d'autres. Les paramètres non encore mis à jour se trouvent sous le nud « Plus de paramètres », lequel fournit des liens hérités vers leurs zones respectives. Cette approche vise à garantir la continuité du workflow des développeurs pendant que Microsoft continue d'améliorer l'expérience globale.
Des thèmes personnalisés (et accessibles par défaut)
Microsoft souligne que la personnalisation est importante, mais que la lisibilité l'est tout autant. C'est pourquoi Visual Studio 2026 propose 11 nouveaux thèmes teintés qui intègrent de subtiles touches de couleur sur des arrière-plans clairs ou sombres, permettant ainsi aux utilisateurs de choisir l'apparence qui correspond à leur environnement ou à leur humeur. Les thèmes intégrés de l'EDI améliorent l'accessibilité grâce à un contraste accru et une meilleure lisibilité du texte, afin de réduire la fatigue oculaire et d'aider les personnes ayant des besoins spécifiques.
Pour les développeurs de thèmes ou d'extensions, Microsoft conseille de rester à l'affût des nouvelles directives qui seront bientôt publiées. Des conseils et des bonnes pratiques seront fournies pour les aider à créer des expériences uniques et attrayantes dans l'environnement Visual Studio 2026 actualisé.
Nouvelle apparence de l'éditeur : votre code, à votre façon
Microsoft déclare être consciente de l'importance de personnaliser l'expérience de l'EDI. Outre la nouvelle collection de thèmes, un paramètre d'apparence de l'éditeur a été ajouté, permettant de choisir si l'éditeur doit correspondre au thème de l'EDI ou s'en démarquer.
Pour les utilisateurs ayant besoin ou préférant un contraste plus élevé, des options de contraste supplémentaires sont désormais disponibles spécifiquement pour l'éditeur. Ces mises à jour faciliteraient la personnalisation de Visual Studio tout en répondant aux besoins en matière d'accessibilité et de lisibilité.
Selon l'équipe, la police, la taille et le style de l'éditeur restent inchangés lors de l'essai de différents thèmes. La personnalisation ne signifie donc pas devoir tout recommencer depuis le début.
Téléchargez la version Insiders de Visual Studio 2026 et essayez les nouvelles améliorations visuelles, les fonctionnalités de développement basées sur l'IA et les dernières améliorations en matière de performances qui redéfinissent les attentes en matière de vitesse à l'échelle de l'entreprise. Vous pouvez l'installer parallèlement à votre version actuelle, ce qui vous permet d'explorer facilement les nouveautés sans perturber votre configuration existante.
Source : Microsoft
