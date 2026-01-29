Microsoft présente les mises à jour de janvier de Visual Studio 2026, apportant une expérience d'édition améliorée avec un défilement rapide et des complétions de code colorées

Microsoft a présenté les mises à jour de janvier 2026 pour Visual Studio 2026. Microsoft propose une série de fonctionnalités mineures, mais très demandées et populaires, qui vous permettront de mieux contrôler et personnaliser votre éditeur. Les complétions de code sont désormais colorées avec une mise en évidence de la syntaxe pour vous aider à analyser rapidement le code suggéré entre les variables, les fonctions et d'autres éléments. En outre, l'éditeur Markdown de Visual Studio vous offre désormais un accès plus rapide et plus clair aux options d'aperçu.
Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) développé par Microsoft. Il est utilisé pour développer des programmes informatiques, notamment des sites Web, des applications Web, des services Web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel Microsoft, notamment Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il peut produire à la fois du code natif et du code géré.
Visual Studio est proposé en plusieurs éditions, dont l'édition Community disponible gratuitement pour les étudiants, les contributeurs open source et les développeurs individuels. Microsoft publie généralement de nouvelles versions majeures tous les deux ou trois ans. Visual Studio 2026 est la dernière version stable et prête à l'emploi. Les versions plus anciennes, notamment Visual Studio 2017, 2019 et 2022, bénéficient toujours d'un support étendu.
En novembre 2025, Microsot a annoncé que Visual Studio 2026 est désormais disponible, avec plusieurs améliorations en termes de performances, une expérience utilisateur repensée et une avancée majeure dans le développement basé sur l'IA. Visual Studio 2026 est natif de l'IA, ce qui en fait le premier environnement de développement intégré (EDI) intelligent au monde. Cette version propose également de nouveaux agents C# et C++, conçus pour les développeurs professionnels qui ont besoin de précision et de rapidité au quotidien.
Récemment, Microsoft a présenté les mises à jour de janvier 2026 pour Visual Studio 2026. Voici les principales améliorations :
Améliorations de la productivité
Ce mois-ci, Microsoft propose une série de fonctionnalités mineures, mais très demandées et populaires, qui vous permettront de mieux contrôler et personnaliser votre éditeur.
- Défilement rapide : maintenez la touche Alt enfoncée tout en faisant défiler la molette de la souris pour vous déplacer rapidement lorsque vous examinez du code ou lisez de la documentation. Vous pouvez régler la vitesse de défilement rapide dans Outils > Options > Éditeur de texte > Avancé > Sensibilité du pavé tactile et de la molette de la souris.
- Défilement avec le clic central : appuyez sur la molette de défilement et déplacez la souris pour faire défiler rapidement votre document, ce qui facilite l'exploration des fichiers volumineux. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut dans la version 18.3 Insiders 2 et doit être activée via Outils > Options > Éditeur de texte > Avancé > Défilement avec le clic central.
- Copier-coller HTML enrichi : Visual Studio prend désormais en charge le format HTML du presse-papiers lors de la découpe ou de la copie de code à partir de l'éditeur. Vous pouvez coller du code coloré dans les versions web des applications Office, les éléments de travail Azure DevOps ou d'autres contrôles basés sur HTML. Cette fonctionnalité est disponible dans la dernière version Insiders et sera bientôt disponible dans le canal Release.
- Compression syntaxique des lignes : les lignes sans lettres ni chiffres sont compressées de 25 %, ce qui vous permet de voir plus de code à la fois. Les lignes normales conservent la même hauteur. Activez cette fonctionnalité dans Outils > Options > Éditeur de texte > Avancé en cochant Compresser les lignes vides et Compresser les lignes qui ne contiennent aucun caractère alphanumérique.
- Marge gauche plus étroite : vous nous avez fait part de votre souhait de disposer d'une marge gauche plus étroite afin d'avoir plus d'espace horizontal pour votre code ! Pour gagner une colonne supplémentaire, nous avons déplacé l'icône Actions rapides (ampoule ou tournevis) de la marge vers l'éditeur, où elle apparaît en ligne avec votre code lorsque des corrections ou des refactorisations sont disponibles. Pour essayer cette fonctionnalité dès maintenant, allez dans Outils > Options > Éditeur de texte > Avancé et cochez Afficher l'icône Actions rapides dans l'éditeur.
Complétions de code colorées
Les complétions de code sont désormais colorées avec une mise en évidence de la syntaxe pour vous aider à analyser rapidement le code suggéré entre les variables, les fonctions et d'autres éléments ! Pour essayer cette fonctionnalité, allez dans Outils > Options > Éditeur de texte > Complétions de code et cochez « Utiliser du texte coloré pour les complétions de code ».
Pour différencier les suggestions du code réel, les complétions colorées utilisent une opacité plus faible et un style italique. Si vous souhaitez personnaliser davantage l'apparence, allez dans Outils > Options > Environnement > Polices et couleurs et sélectionnez « Complétions de code » dans la liste Afficher les éléments. À partir de là, vous pouvez personnaliser la police, la taille, les couleurs de premier plan/arrière-plan et les styles (gras, italique, etc.).
Cliquez pour accepter partiellement les complétions de code
Avez-vous déjà souhaité accepter partiellement une complétion de code en un seul clic ? Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez cliquer directement dans une suggestion pour l'accepter jusqu'à la position du curseur. Lorsque vous survolez la suggestion, chaque segment est mis en surbrillance pour indiquer exactement ce qui sera accepté.
Cette fonctionnalité vous permet de mieux contrôler la partie de la complétion que vous souhaitez accepter. Si vous préférez utiliser le clavier, vous pouvez toujours appuyer sur Ctrl + Flèche droite pour accepter un mot à la fois, ou sur Ctrl + Flèche vers le bas pour accepter une ligne à la fois.
Commandes d'aperçu Markdown simplifiées
L'éditeur Markdown de Visual Studio vous offre désormais un accès plus rapide et plus clair aux options d'aperçu :
- Basculez entre les modes d'aperçu : l'aperçu fractionné affiche l'éditeur et l'aperçu côte à côte, l'aperçu ouvert affiche uniquement l'aperçu et l'édition Markdown affiche uniquement l'éditeur. Le mode d'aperçu seul vous aide à vous concentrer sur le contenu rendu, en particulier pour les images volumineuses ou les diagrammes Mermaid complexes.
- Lorsque vous prévisualisez un diagramme Mermaid, utilisez les commandes de zoom dans le coin supérieur gauche pour zoomer ou dézoomer afin d'améliorer la lisibilité.
- Lorsque Copilot Chat génère du contenu Markdown, cliquez sur le bouton Aperçu dans le coin supérieur droit de la fenêtre de chat pour voir une vue rendue. Vous pouvez ensuite modifier et enregistrer le contenu directement. Pas besoin de copier-coller manuellement.
Source : Annonce des mises à jour de Janvier 2026 pour Visual Studio 2026
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Microsoft présente le premier aperçu de la toute nouvelle expérience utilisateur dans Visual Studio 2026, avec une conception axée sur le code, une interface des paramètres repensée et bien plus encore
Microsoft présente la feuille de route pour l'IA dans Visual Studio : un agent débogage et un agent de profilage sont en cours de développement ainsi que des améliorations pour le Mode agent/chat
Microsoft présente les nouveautés pour les développeurs C++ dans Visual Studio 2026 18.0, dont une interface rafraîchie, des outils de productivité améliorés et une intégration plus poussée de GitHub Copilot
Vous avez lu gratuitement 850 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.