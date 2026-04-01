Microsoft présente les mises à jour de mars de Visual Studio 2026, avec la possibilité de créer des agents GitHub Copilot personnalisés, la prise en charge des compétences d'agent et bien plus encore

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Créez vos propres agents personnalisés

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Utiliser les compétences d'agent

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Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) développé par Microsoft. Il sert à développer des programmes informatiques, notamment des sites web, des applications web, des services web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel de Microsoft, notamment l'API Windows, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il permet de générer à la fois du code natif et du code géré.La mise à jour de Visual Studio de ce mois-ci vous offre de nouvelles possibilités pour personnaliser GitHub Copilot. Les agents personnalisés vous permettent de créer des agents Copilot spécialisés, adaptés au flux de travail de votre équipe, et s'appuyant sur les outils et les sources de connaissances pertinents pour votre projet. Parallèlement, les compétences des agents fournissent des ensembles d'instructions réutilisables, tandis qu'un nouvel outil,, permet aux agents de naviguer dans votre base de code en tenant compte du langage utilisé.Au-delà des agents, Microsoft continue d'investir dans l'expérience de diagnostic grâce à la création de profils optimisée par Copilot directement depuis Test Explorer et à des conseils de performance en temps réel pendant le débogage. La sécurité est également renforcée, Copilot vous aidant désormais à corriger les vulnérabilités NuGet directement depuis Solution Explorer.Vous souhaitez que Copilot respecte les normes de codage de votre équipe, gère votre pipeline de build ou interroge votre documentation interne ? C'est possible grâce aux agents personnalisés. Il s'agit d'agents Copilot spécialisés, définis sous forme de fichiersdans votre dépôt, qui bénéficient d'un accès complet à la reconnaissance de l'espace de travail, à la compréhension du code, aux outils, à votre modèle préféré et aux connexions MCP vers des sources de connaissances externes.Placez un fichierdans le répertoirede votre dépôt, et il apparaîtra dans le sélecteur d'agents, prêt à l'emploi.Si vous ne spécifiez pas de modèle, l'agent utilise celui que vous avez sélectionné dans le sélecteur de modèles. Les noms des outils peuvent varier d'une plateforme GitHub Copilot à l'autre ; vérifiez donc les outils disponibles dans Visual Studio pour vous assurer que votre agent fonctionne comme prévu. Le dépôt awesome-copilot contient des configurations d'agents fournies par la communauté que vous pouvez utiliser comme point de départ.Les compétences sont récupérées automatiquement à partir de plusieurs emplacements de votre référentiel (tels que) ou de votre profil utilisateur (tel que). Chaque compétence réside dans son propre répertoire et contient un fichierconforme à la spécification Agent Skills. Lorsqu'une compétence est activée, elle apparaît dans la fenêtre de discussion pour vous indiquer qu'elle est en cours d'application.Consultez le référentiel awesome-copilot pour découvrir les compétences partagées par la communauté, et attendez-vous à des flux plus conviviaux pour parcourir et créer des compétences dans Visual Studio dans les prochaines versions.[B][SIZE=3]Outilpour...