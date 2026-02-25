Microsoft présente la mise à jour de février pour Visual Studio 2026, dont un nouvel agent expert WinForms, une génération plus intelligente des tests avec GitHub Copilot, et bien plus encore

Microsoft présente les mises à jour de février pour Visual Studio 2026, dont un nouvel agent expert WinForms, une génération plus intelligente des tests avec GitHub Copilot, et bien plus encore

Agent expert WinForms

Concepteur vs code standard : comprendre quelles fonctionnalités C# s'appliquent au code généré par le concepteur et à la logique métier.

Patterns .NET modernes : mise à jour pour .NET 8-10, incluant MVVM avec Community Toolkit, async/await avec surcharges InvokeAsync appropriées, mode sombre avec prise en charge haute résolution et types de référence nullables.

Mise en page : conseils sur l'utilisation de TableLayoutPanel et FlowLayoutPanel pour une conception réactive et multi-appareils.

Sérialisation CodeDOM : règles pour la sérialisation des propriétés et éviter les problèmes courants avec les méthodes [DefaultValue] et ShouldSerialize*().

Gestion des exceptions : patterns pour les gestionnaires d'événements asynchrones et gestion robuste des erreurs au niveau de l'application.

Génération des tests plus intelligente avec GitHub Copilot

Commandes slash pour les invites personnalisées

/generateInstructions : génère automatiquement un fichier copilot-instructions.md pour le référentiel de l'utilisateur à partir du contexte du projet, comme le style de codage et les préférences.

: génère automatiquement un fichier copilot-instructions.md pour le référentiel de l'utilisateur à partir du contexte du projet, comme le style de codage et les préférences. /savePrompt : extrait une invite réutilisable du fil de discussion actuel de l'utilisateur et l'enregistre pour une utilisation ultérieure via les commandes / .

Modernisation des applications C++

DataTips dans IEnumerable Visualizer

Analyser la pile d'appels avec Copilot

Agent Profiler avec prise en charge des tests unitaires

Rechargement à chaud Razor plus rapide et plus fiable



La mise à jour Visual Studio du mois de février 2026 poursuit l'objectif de Microsoft d'aider les utilisateurs à travailler plus rapidement et à rester dans le flux, grâce à des améliorations pratiques en matière d'assistance IA, de débogage, de test et de modernisation. S'appuyant sur la dynamique des mises à jour de l'éditeur de janvier, la version de février apporte des diagnostics plus intelligents et une prise en charge ciblée pour les scénarios de développement réels, de la maintenance WinForms à la modernisation C++.Toutes les fonctionnalités mises en avant sont disponibles dans Visual Studio 2026 Stable Channel dans le cadre de la mise à jour de fonctionnalités de février 2026 (18.3).L'agent expert WinForms fournit un guide ciblé pour relever les principaux défis liés au développement WinForms. Il couvre plusieurs domaines importants :L'agent agit en tant qu'expert chargé de réviser le code WinForms, fournissant des conseils complets sur tous les aspects, du nommage des contrôles à la garantie de l'accessibilité. L'agent WinForms est automatiquement implémenté et inclus dans le prompt système lorsque cela est nécessaire.Visual Studio inclut désormais la génération intelligente de tests avec GitHub Copilot, ce qui accélère la création et le perfectionnement des tests unitaires pour le code C#. Ce workflow spécialement conçu fonctionne de manière transparente avec xUnit, NUnit et MSTest.Il suffit de taperdans GitHub Copilot Chat, de décrire ce que l'utilisateur souhaite tester, et Copilot génère le code de test. Que l'utilisateur parte de zéro ou qu'il maéliore la couverture de projets existants, cette fonctionnalité l'aide à écrire des tests plus rapidement sans quitter son flux de travail.Les utilisateurs peuvent invoquer plus rapidement leurs invites personnalisées préférées à l'aide des commandes slash dans Copilot Chat. Ils leur suffit de taperet leurs invites personnalisées apparaîtront en haut de la liste, marquées d'une icône de signet pour faciliter leur identification.Visual Studio ajoute également deux commandes supplémentaires :Ces raccourcis facilitent la création et la réutilisation des modèles de flux de travail des utilisateurs.La modernisation des applications GitHub Copilot pour C++ est désormais disponible en préversion publique. Elle aide les utilisateurs à mettre à jour leurs projets C++ afin d'utiliser les dernières versions de MSVC et de résoudre les problèmes liés à la mise à niveau.Les utilisateurs peuvent désormais utiliser DataTips dans IEnumerable Visualizer pendant le débogage. Il suffit de passer la souris sur n'importe quelle cellule de la grille pour voir l'objet complet derrière cette valeur, comme à l'habitude dans l'éditeur ou la fenêtre Watch.Lorsqu'un utilisateur survole une cellule, une info-bulle affiche toutes les propriétés de l'objet en un seul endroit. Cela facilite considérablement le débogage des collections contenant des données complexes ou imbriquées. Qu'il s'agisse d'une liste d'objetsou d'un dictionnaire avec des valeurs structurées, un simple survol permet d'inspecter rapidement tout ce qu'il contient.Les utilisateurs peuvent désormais analyser la pile d'appels (call stack) avec Copilot afin de comprendre rapidement ce que fait l'application lorsque le débogage s'arrête. Lorsqu'un utilisateur suspend l'exécution, il peut sélectionner Analyser avec Copilot dans la fenêtre Pile d'appels. Copilot examine la pile actuelle et explique pourquoi l'application ne progresse pas, que le thread soit en attente d'une tâche, en boucle ou bloqué par quelque chose.La pile d'appels devient ainsi bien plus qu'une simple liste de trames. Elle se transforme en un guide utile qui montre ce qui se passe dans l'application afin que le développeur puisse avancer plus rapidement vers la solution réelle.L'agent Profiler () fonctionne désormais avec les tests unitaires. Les utilisateurs peuvent utiliser leurs tests existants pour vérifier les améliorations de performances, ce qui facilite la mesure et l'optimisation de leur code dans davantage de situations. L'agent peut détecter les tests unitaires/benchmarks BenchmarkDotNet pertinents qui exercent des chemins de code critiques pour les performances.Si aucun test ou benchmark approprié n'est disponible, il crée automatiquement une petite configuration de mesure afin que le développeur puisse capturer une base de référence et comparer les résultats après les modifications. Cette approche axée sur les tests unitaires rend également l'agent Profiler utile pour les projets C++, où les benchmarks ne sont pas toujours pratiques, mais où des tests unitaires existent souvent déjà.Le rechargement à chaud (Hot Reload) des fichiers Razor est désormais plus rapide et plus fiable. Grâce à l'hébergement du compilateur Razor dans le processus Roslyn, les modifications apportées aux fichiers .razor s'appliquent plus rapidement et évitent les retards qui ralentissaient auparavant les workflows Blazor. L'équipe Visual Studio a également réduit le nombre de modifications bloquées, car davantage de modifications peuvent désormais être appliquées sans nécessiter de reconstruction, notamment les renommages de fichiers et plusieurs modifications de code qui n'étaient pas prises en charge auparavant. Lorsqu'une reconstruction est encore nécessaire, le rechargement à chaud peut désormais redémarrer automatiquement l'application au lieu de mettre fin à la session de débogage, ce qui aide à rester dans le flux.« Nous continuons d'investir dans des fonctionnalités qui vous aident à comprendre, tester et améliorer le code existant, et pas seulement à écrire du nouveau code. Essayez ces mises à jour dans Visual Studio 2026 Stable Channel et dites-nous ce qui fonctionne bien et ce que nous pouvons améliorer. Vos commentaires influencent directement ce que nous développons ensuite », a conclu l'équipe Visual Studio.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version de Visual Studio 2026 ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?