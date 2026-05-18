Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.120, avec une nouvelle fenêtre « Agents », des améliorations pour les modèles BYOK et un aperçu des différences en Markdown

Fenêtre « Agents » dans la version stable de VS Code (Aperçu)

Nouveautés

Les préférences sont conservées d'une session à l'autre : vos derniers choix dans les menus déroulants, tels que le harnais d'agent et le mode d'isolation, sont conservés lorsque vous créez de nouvelles sessions.

Annuler plus facilement les modifications : vous pouvez annuler les modifications directement depuis le panneau « Modifications ».

Synchroniser les modifications en amont dans les nouvelles sessions : un bouton de synchronisation situé dans le panneau « Fichiers » vous permet de visualiser les modifications apportées en amont à partir de la branche de base et de les récupérer avant que l'agent ne commence à travailler.

Interactions plus déterministes dans les modifications : les actions effectuées dans le panneau Modifications peuvent s'exécuter plus rapidement, car elles sont désormais déterministes.

Afficher toutes les modifications par défaut pour les sessions terminées : lorsque vous ouvrez une session marquée comme terminée, vous pouvez immédiatement consulter l'ensemble des...

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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Visual Studio Code 1.120 introduit plusieurs nouveautés axées sur le développement assisté par l'IA et l'optimisation des flux de travail. Cette mise à jour rend la fenêtre « Agents » disponible dans la version stable de VS Code, permettant ainsi aux développeurs de donner la priorité aux agents dans tous leurs projets. Elle apporte également des améliorations à la gestion des modèles « bring-your-own-key » (BYOK) grâce à une meilleure visibilité sur l'utilisation des jetons et à un effort de raisonnement configurable.L'ergonomie du langage Markdown a également été affinée, permettant aux utilisateurs de réviser le contenu Markdown plutôt que la syntaxe brute grâce à un aperçu Markdown pour les différences. De nouvelles fonctionnalités évaluent désormais les risques liés aux commandes du terminal avant leur exécution, tandis qu'une optimisation des jetons compresse les sorties volumineuses du terminal afin de réduire l'utilisation de la fenêtre de contexte et d'améliorer l'efficacité.Bien que VS Code soit déjà utilisé par des millions de développeurs pour le codage agentique, la disposition de son éditeur est principalement optimisée pour des flux de travail impliquant une seule tâche et un seul espace de travail. Afin de permettre aux utilisateurs de travailler avec plusieurs agents sur plusieurs projets, Microsoft a créé un nouveau type de fenêtre : « Agents ».La nouvelle fenêtre « Agents » vient compléter l'éditeur tel qu'on le connait : spécialement conçue pour le développement piloté par des agents, elle offre un espace dédié pour explorer, itérer et examiner les tâches sur plusieurs projets, tout en passant facilement de l'un à l'autre. La fenêtre « Agents » permet notamment de choisir l'infrastructure d'agents, d'exécuter des agents sur des machines distantes et de configurer l'environnement à notre guise, thèmes de couleurs, raccourcis clavier et extensions compris.La fenêtre « Agents » était déjà disponible dans le cadre du programme VS Code Insiders lors de ses dernières versions, elle est désormais accessible en avant-première dans la version stable de VS Code.Les utilisateurs peuvent ouvrir la fenêtre Agents de plusieurs façons, notamment en cliquant sur le bouton « Ouvrir dans Agents » situé dans la barre de titre de VS Code.Les améliorations suivantes ont été apportées à la fenêtre Agents :