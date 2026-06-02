Microsoft présente les nouveautés pour les développeurs C++ dans Visual Studio 2026, avec la prise en charge des outils de compilation MSVC 14.51 et des améliorations de l'expérience de chat IA

Nouveautés pour les développeurs C++ dans Visual Studio 2026 (18.1  18.6)

Une expérience de chat IA plus sophistiquée

Débogage et diagnostic des problèmes de code



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Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) développé par Microsoft. Il sert à développer des programmes informatiques, notamment des sites web, des applications web, des services web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel de Microsoft, notamment l'API Windows, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il permet de générer à la fois du code natif et du code géré.Visual Studio comprend un éditeur de code prenant en charge IntelliSense (le composant de complétion de code) ainsi que la refactorisation de code. Le débogueur intégré fonctionne à la fois comme un débogueur au niveau du code source et comme un débogueur au niveau machine. Parmi les autres outils intégrés figurent un profileur de code, un concepteur pour la création d'applications GUI, un concepteur web, un concepteur de classes et un concepteur de schémas de bases de données. Il accepte des plug-ins qui étendent ses fonctionnalités à presque tous les niveaux, notamment en ajoutant la prise en charge de systèmes de contrôle de version (tels que Subversion et Git) et en intégrant de nouveaux ensembles d'outils comme des éditeurs et des concepteurs visuels pour des langages spécifiques à un domaine, ou des outils pour d'autres aspects du cycle de vie du développement logiciel.Les versions 18.1 à 18.6 de Visual Studio 2026 apportent une série daméliorations destinées aux développeurs C++. Pour les outils de compilation MSVC, la version 14.51 est désormais disponible pour tous, avec des gains de performances dexécution et une meilleure conformité à C++23. Avec ces versions, Microsoft introduit également l'optimisation guidée par profil d'échantillon pour vous aider à améliorer les performances d'exécution de vos programmes C/C++.Dans l'EDI, l'équipe de Visual Studio a considérablement investi dans des expériences basées sur l'IA pour optimiser vos builds, moderniser votre code, déboguer et profiler, et bien plus encore. Ils ont notamment amélioré Copilot Chat pour faciliter l'intégration de compétences, d'agents personnalisés et de serveurs MCP dans votre workflow. Ils ont également ajouté quelques fonctionnalités de productivité pour vous faire gagner du temps.Voici un résumé des nouveautés dans les versions 18.1 à 18.6 partagé par l'équipe Visual Studio de Microsoft :Nous avons corrigé 416 bogues C++ au cours de la période allant de la version 18.1 à la version 18.6, soit au cours des six derniers mois, dans lIDE Visual Studio et les outils de compilation MSVC. Nhésitez pas à continuer à nous signaler les bogues via le menu Aide > Envoyer des commentaires > Signaler un problème dans lIDE ou sur la communauté des développeurs.Commençons par quelques fonctionnalités simples qui peuvent vous faire gagner du temps lors de l'exécution d'actions courantes dans l'IDE :- Défilement rapide : maintenez la touche Alt enfoncée tout en faisant défiler la molette de la souris pour parcourir rapidement des fichiers volumineux- Défilement par clic central : appuyez sur la molette et déplacez la souris pour naviguer rapidement dans des fichiers volumineux- Copier/couper HTML enrichi : collez du code avec mise en évidence de la syntaxe dans Word, Outlook, les éléments de travail Azure DevOps et d'autres contrôles basés sur HTMLLa version 14.51 des outils de compilation MSVC est désormais disponible et installée par défaut avec les charges de travail C++ pour ordinateurs de bureau et jeux.Nous avons introduit l'optimisation guidée par profil d'échantillon (SPGO), une nouvelle approche de l'optimisation guidée par profil qui facilite l'intégration d'optimisations de qualité PGO dans votre base de code sans la surcharge et la complexité de l'instrumentation traditionnelle. SPGO est disponible dans toutes les versions de Visual Studio 2022 et Visual Studio 2026.Au lieu d'instrumenter votre binaire et de l'exécuter dans des scénarios d'entraînement synthétiques, la SPGO utilise des échantillons de compteurs de performances matériels collectés à partir de vos binaires de production réels. Ceux-ci peuvent être collectés avec une surcharge d'exécution négligeable tout en vous offrant beaucoup plus de flexibilité quant à l'endroit et la manière dont vous collectez les données. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourriez obtenir des améliorations de performances d'exécution de 5 à 15 % pour vos applications C/C++.La modernisation GitHub Copilot pour C++ (actuellement en préversion publique) vous aide à mettre à jour vos projets vers la dernière version des outils de compilation MSVC et à résoudre les problèmes liés à la mise à niveau. Elle fonctionne à la fois avec les projets MSBuild (.sln) et CMake. Accédez-y en tapant @Modernize dans le chat, en cliquant avec le bouton droit sur la solution dans l'Explorateur de solutions, ou en utilisant Projet > Recibler la solution. Copilot met à niveau les paramètres de votre projet, corrige les erreurs et les avertissements du compilateur, et génère un rapport de migration détaillé.La fonctionnalité de performances de build de GitHub Copilot pour Windows (actuellement en préversion publique) utilise Build Insights pour identifier et corriger les problèmes de performances de build C++. Elle prend désormais en charge l'analyse itérative des builds, détectant les cas où des optimisations telles que les en-têtes précompilés apportent des gains lors des builds incrémentiels quotidiens plutôt que lors de rebuilds complets. Vous pouvez également cibler un projet spécifique pour l'analyse. Mentionnez le projet dans votre invite ou sélectionnez-le dans l'Explorateur de solutions, puis choisissez Exécuter Build Insights sur la sélection > Améliorer les performances de compilation dans le menu contextuel.Pour commencer, ouvrez un projet C++, puis, avec le mode Copilot Agent activé, demandez à @BuildPerfCpp dans le chat d'optimiser votre temps de compilation. L'agent peut :- Créer des en-têtes précompilés et optimiser les chemins d'inclusion- Refactoriser les fonctions pour réduire le temps d'analyse- Moderniser le code pour utiliser des fonctionnalités du langage permettant une compilation plus rapide- Optimiser les paramètres de compilation parallèle et de l'éditeur de liensLes outils d'édition de code C++ pour GitHub Copilot (disponibles pour tous) vous permettent d'effectuer des opérations de refactoring sur plusieurs fichiers grâce à l'intelligence sémantique.Lorsqu'il est activé via l'icône Outils dans Copilot Chat, Copilot peut cartographier les hiérarchies d'héritage des classes et suivre les chaînes d'appels de fonctions. De plus, GitHub Copilot inclut de nombreux outils intégrés qui s'appliquent également aux bases de code C++.En particulier, find_symbol vous permet de trouver toutes les références aux symboles dans votre projet et d'accéder aux informations de type, aux déclarations et aux métadonnées de portée.Grâce à ces outils et bien d'autres, vous pouvez travailler avec Copilot en utilisant la même intelligence sémantique qui alimente IntelliSense dans Visual Studio.Les agents Copilot détectent et utilisent désormais automatiquement les compétences d'agent, des ensembles d'instructions réutilisables qui enseignent aux agents comment gérer des tâches spécifiques telles que l'exécution d'un pipeline de build, la génération de code standard ou le respect des normes de codage de votre équipe. Définissez les compétences sous forme de fichiers SKILL.md, qui peuvent se trouver à l'un des emplacements suivants pour être détectés par Visual Studio :Compétences d'équipe (dans le répertoire de votre solution/espace de travail) :- votre-espace-de-travail/.github/skills/nom-de-la-compétence/SKILL.md- votre-espace-de-travail/.claude/skills/nom-de-la-compétence/SKILL.md- votre-espace-de-travail/.agents/skills/nom-de-la-compétence/SKILL.mdCompétences personnelles (dans votre profil utilisateur) :- %USERPROFILE%/.copilot/skills/nom-de-la-compétence/SKILL.md- %USERPROFILE%/.claude/skills/nom-de-la-compétence/SKILL.md- %USERPROFILE%/.agents/skills/nom-de-la-compétence/SKILL.mdUn nouveau panneau Compétences dans la fenêtre de chat vous permet de parcourir, modifier, rechercher et localiser toutes vos compétences. Si vous cherchez des compétences ou des agents à essayer, consultez le dépôt awesome-copilot.En plus des agents intégrés disponibles par défaut dans Visual Studio, vous pouvez désormais définir des agents Copilot personnalisés adaptés à votre flux de travail. Il vous suffit d'ajouter un fichier .agent.md dans le répertoire .github/agents de votre dépôt pour commencer, et vous devriez le voir apparaître au bas de la liste des agents dans Copilot Chat (sous les agents intégrés).Les agents personnalisés ont un accès complet à la connaissance de l'espace de travail, à la compréhension du code, aux outils, au modèle que vous avez sélectionné et aux connexions MCP. Par exemple, vous pouvez créer un agent personnalisé qui applique vos normes de codage lors de la révision du code, ou un agent qui possède une compréhension détaillée de votre base de code et de votre architecture.Le nouveau mode de discussion « Planification » vous permet de collaborer avec Copilot sur un plan de mise en uvre avant d'apporter des modifications au code. Copilot utilise des outils en lecture seule pour explorer votre base de code, pose des questions de clarification et rédige un plan enregistré sous la forme .copilot/plans/plan-{title}.md. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Implémenter le plan » pour le transférer au mode Agent. Cela est particulièrement utile pour les opérations complexes, telles que les tâches de refactorisation C++ de grande envergure, où vous souhaitez réfléchir à des aspects comme les dépendances den-têtes et les impacts sur la compilation avant de valider.Vous pouvez démarrer des sessions d'agent cloud directement depuis Visual Studio. Sélectionnez Cloud dans le sélecteur d'agent pour déléguer des tâches telles que les refactorisations multi-fichiers, les mises à jour de documentation ou les modifications fastidieuses. L'agent cloud crée un ticket GitHub, génère une pull request et vous avertit une fois la tâche terminée.Lorsque Copilot modifie plusieurs fichiers, vous n'avez plus besoin de les examiner séparément. Cliquez sur « Ouvrir le récapitulatif des modifications » dans l'ensemble de travail Chat pour examiner toutes les modifications dans une vue unique.Vous pouvez accepter ou annuler les modifications au niveau de l'ensemble des fichiers, par fichier ou par bloc.Visual Studio offre désormais une prise en charge complète du protocole MCP, permettant à Copilot de se connecter à des outils externes et à des sources de connaissances. Vous pouvez par exemple vous connecter à des serveurs MCP pour gérer les diagnostics du système de compilation, des outils danalyse personnalisés, des gestionnaires de paquets ou des wikis de documentation.Les fonctionnalités MCP suivantes sont disponibles dans Visual Studio 2026 :- Interface utilisateur de gestion des serveurs unifiée pour configurer, authentifier et surveiller les serveurs MCP- Instructions des serveurs : affichez les invites système fournies avec les serveurs MCP pour comprendre leurs outils- Solicitations et échantillonnage : les serveurs MCP peuvent demander des informations supplémentaires pendant les interactions- Gouvernance d'entreprise : les administrateurs définissent des politiques de liste blanche via GitHub pour contrôler les serveurs autorisés- Cliquer pour accepter : vous pouvez cliquer sur une suggestion de saisie automatique de Copilot pour l'accepter jusqu'à la position de votre curseur- Mémoires Copilot : détecte et enregistre vos préférences de codage d'une session à l'autre, apprenant ainsi à Copilot votre style C++- Invites personnalisées via des commandes /, notamment /generateInstructions et /savePrompt pour des invites réutilisables- Priorité IntelliSense : IntelliSense supprime désormais les complétions de Copilot lorsqu'il est actif, réduisant ainsi les distractions- Nouveau panneau d'historique de chat avec titres, aperçus des messages et horodatages- Prévisualisez le Markdown depuis Copilot Chat directement dans l'éditeur Markdown de VS- Indicateur de fenêtre de contexte : voyez la quantité de contexte utilisée par Copilot et résumez-la pour libérer de l'espaceLe nouveau workflow Debugger Agent valide les bogues par rapport au comportement réel en exécution au lieu de s'appuyer sur l'analyse statique.Commencez à partir d'un ticket GitHub ou Azure DevOps ou décrivez le bogue en langage naturel à l'aide du mode débogage (menu déroulant dans le coin inférieur gauche de Chat). L'agent :- Analyse la description du bug et crée un scénario de reproduction minimal- Génère des hypothèses et instrumente votre application avec des points de trace et des points d'arrêt conditionnels- Exécute la session de débogage et analyse les données en temps réel pour isoler la cause première- Suggère une correction précise au point d'échec exact- Vous permet de valider la correction dans l'environnement de productionUn nouveau bouton « Analyser la pile d'appels » dans la fenêtre Pile d'appels envoie votre état de débogage actuel à Copilot. Il comprend les piles d'appels synchrones et asynchrones, annote les trames pertinentes et explique pourquoi l'exécution est en pause, ce que le thread attend et comment il en est arrivé là.L'agent Profiler prend désormais en charge les workflows de tests unitaires, ce qui le rend directement applicable aux scénarios C++ où les benchmarks dédiés ne sont pas toujours pratiques. L'agent détecte les tests unitaires pertinents qui exploitent les chemins de code critiques pour les performances, les exécute avec profilage et suggère des optimisations ciblées dans une boucle guidée. Si aucun test adapté n'existe, il crée un artefact de mesure léger pour capturer les métriques de référence.- Suggestions intelligentes dans la fenêtre Watch : Copilot suggère des expressions contextuelles dans la fenêtre Watch en fonction de votre contexte de débogage- Contexte de la fenêtre de sortie : Copilot exploite les détails d'exécution de la fenêtre de sortie pour une analyse plus précise des exceptions- Analyse des exceptions avec le contexte du référentiel : l'analyse des exceptions utilise désormais le contexte du référentiel GitHub ou Azure DevOps pour fournir des informations de débogage plus intelligentes et contextuellesPensez-vous que cette présentation est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?