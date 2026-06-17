Personnalisez l'apparence de Microsoft Visual Studio à votre guise grâce à la nouvelle page d'options « Couleurs du thème », qui vous permet de personnaliser n'importe quel code couleur Fluent depuis l'EDI

Microsoft a introduit une nouvelle page d'options intitulée « Couleurs du thème » dans Visual Studio 2026, version 18.7. Celle-ci permet aux développeurs de personnaliser les codes couleur Fluent directement depuis l'EDI, sans avoir recours à des extensions, à des fichiers JSON ou au redémarrage de l'application. L'entreprise a indiqué que les modifications sont appliquées en temps réel et peuvent être limitées à un thème spécifique. Ces personnalisations sont également enregistrées au format JSON, ce qui facilite leur partage et leur réutilisation.
Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) développé par Microsoft. Il sert à développer des programmes informatiques, notamment des sites web, des applications web, des services web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel de Microsoft, notamment l'API Windows, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il permet de générer à la fois du code natif et du code géré.
Pour rappel, Microsoft a récemment publié la mise à jour de mai de Visual Studio 2026. Cette version intègre un nouvel agent « Plan » permettant de rédiger des plans de mise en uvre avec Copilot, un panneau de gestion des compétences des agents d'intelligence artificielle (IA) et un indicateur d'utilisation de la fenêtre de contexte de Copilot.
« Les thèmes sont une affaire personnelle. Certains dentre nous ne jurent que par le mode sombre, dautres préfèrent le contraste élevé, et dautres encore ont des opinions bien arrêtées sur cette nuance de bleu datant dil y a plusieurs années », a déclaré Mads Kristensen, chef de produit principal chez Microsoft. « Vous avez été nombreux à nous faire part de votre souhait de disposer dun contrôle accru sur certaines couleurs spécifiques. Les couleurs daccentuation, les états au survol, la ligne de séparation entre le shell et les en-têtes donglets toutes ces petites touches qui vous permettent de vous approprier votre EDI. Nous avons donc décidé d'y remédier. »
Visual Studio 2026 dispose désormais d'une nouvelle page d'options « Couleurs du thème » qui vous permet de personnaliser n'importe quel identifiant de couleur Fluent directement depuis l'EDI. Pas besoin d'extensions, pas besoin de chercher des fichiers JSON, pas besoin de redémarrer. Il suffit d'ouvrir la page, de trouver l'identifiant souhaité et de choisir une nouvelle couleur. Cette fonctionnalité est disponible dans la dernière version de Visual Studio 2026 (18.7).
Où trouver la nouvelle page d'options « Couleurs du thème » ?
Bien que Visual Studio 2026 propose déjà de nombreux thèmes par défaut basés sur les principes du Fluent Design, Microsoft est conscient que les utilisateurs souhaitent encore les personnaliser davantage selon leurs préférences. La nouvelle page de configuration des thèmes est accessible via Outils > Options > Environnement > Expérience visuelle > Couleurs du thème.
Cette page affiche tous les codes de couleur Fluent du thème actif répertoriés dans un tableau qui permet d'effectuer des recherches. Il vous suffira alors d'en choisir un, de modifiez la couleur et la modification s'applique en temps réel, sans avoir à redémarrer lapplication.
Les personnalisations s'appliquent à chaque thème
Le géant technologique de Redmond a indiqué que toutes les modifications que vous apportez sont enregistrées par rapport au thème actuel, et non de manière globale. Les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser le thème « Dark » à leur goût, apporter une touche différente au thème « Light » et opter pour une personnalisation radicalement différente sur un thème teinté. De plus, lors du passage d'un thème à l'autre, les personnalisations sont automatiquement conservées.
Dans le cas où vous vous enfoncez trop loin dans le « terrier du lapin », une fonction de réinitialisation par couleur vous permet de revenir en arrière pour un seul code de couleur sans perdre le reste de votre travail.
De nouveaux codes de couleur pour un contrôle plus précis
En plus de la page des options, Microsoft a également ajouté de nouveaux codes de couleur qui permettent de mieux distinguer les différentes parties de l'interface. Selon l'entreprise, la fonctionnalité la plus demandée est la possibilité de colorer les onglets et les en-têtes de fenêtre indépendamment du reste de l'interface.
Tous les codes de couleur sont présentés dans la documentation.
Partager vos personnalisations
Microsoft a indiqué que les personnalisations sont enregistrées au format JSON en arrière-plan. Elles sont ainsi faciles à partager et à appliquer à n'importe quel thème. Pour ce faire, il suffit de déposer un fichier JSON dans %LOCALAPPDATA%\Microsoft\VisualStudio\18.0_xxxxxxxx\ColorThemes et Visual Studio l'utilisera pour remplacer le thème portant le même nom.
L'entreprise précise que le nom du fichier doit correspondre au thème que vous souhaitez remplacer : ainsi, « cool-breeze.json » remplace « Cool Breeze », « dark.json » remplace « Dark », et ainsi de suite. Il suffira ensuite de redémarrer Visual Studio pour que les modifications prennent effet par-dessus ce thème.
Voici un exemple de fichier de paramètres personnalisés qui donne à « Cool Breeze » un style plus rétro, dans les tons bleus. Enregistrez-le sous le nom cool-breeze.json dans le dossier ci-dessus :
|Code :
|Sélectionner tout
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Ce fichier peut être partagé avec un collègue, qui verra la même apparence la prochaine fois qu'il lancera Visual Studio, sans avoir besoin d'installer une extension ni de créer un thème. Vous pouvez également télécharger le pack de thèmes « Blue Steel » fourni avec ces nouvelles couleurs pour reproduire le thème bleu rétro.
Pourquoi est-ce important ?
Microsoft a indiqué qu'autrefois, les thèmes fonctionnaient selon le principe du « tout ou rien ». Si aucune des options intégrées ne plaisait à un utilisateur, la seule véritable solution consistait à installer une extension qui remplaçait lintégralité du thème. Cela représentait une charge de travail considérable pour ce qui nétait souvent quune modification mineure.
La nouvelle page d'options a pour but de remédier à cela. Les personnalisations rapides et ponctuelles s'effectuent désormais en un clin d'il, tandis que les modifications plus importantes restent du ressort des extensions.
Source : Microsoft
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