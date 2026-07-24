Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités.
Microsoft vient de publier la version 1.130 de Visual Studio Code. Cette version apporte des améliorations à l'hôte d'agents, des workflows de révision plus rapides dans la fenêtre Agents, une meilleure visibilité du chat et une gestion plus intelligente des liens vers le terminal. L'hôte d'agents exécute désormais les sessions dans un processus dédié, accessible depuis plusieurs fenêtres VS Code, tandis que la fenêtre Agents propose des comparaisons compactes, des statistiques au niveau des fichiers et la prise en charge de l'arborescence de travail pour tous les harnais.
Visual Studio Code 1.130 introduit également les approbations assistées des outils, qui réduisent les interruptions liées à la validation en laissant le modèle évaluer le risque des appels d'outils lors des tâches des agents. En outre, avec cette version, les liens vers les fichiers dans les comparaisons Git sont désormais cliquables dans le terminal lorsque les préfixes mnémoniques sont activés, et les horodatages des messages du chat sont affichés au survol de la barre d'outils.
VS Code est déployé progressivement auprès de tous les utilisateurs. Utilisez l'option « Vérifier les mises à jour » dans VS Code pour obtenir immédiatement la dernière version. Pour tester les nouvelles fonctionnalités dès que possible, téléchargez la version « Nightly » du programme Insiders, qui inclut les dernières mises à jour dès leur disponibilité.
Voici l'annonce de Visual Studio Code 1.130 :
Agents
Lhôte de lagent
Comme mentionné dans notre dernière mise à jour, nous sommes en train de repenser le fonctionnement des sessions dagent dans VS Code autour de l« agent host » un processus dédié qui exécute des harnais dagent tels que Copilot, Claude et Codex, sur la base du protocole AHP (Agent Host Protocol). Étant donné quune session sexécute dans son propre processus, une même session peut être connectée et affichée simultanément depuis plusieurs fenêtres de VS Code. Lagent Copilot de lhôte dagents sappuie sur le SDK Copilot, ce qui signifie que son comportement et ses fonctionnalités sont alignés sur ceux de la CLI Copilot, de lapplication autonome GitHub Copilot et des autres produits Copilot.
Nous développons activement lAgent Host et le déployons progressivement auprès des utilisateurs, tant dans la fenêtre de léditeur que dans la fenêtre Agents. Pour lactiver, activez chat.agentHost.enabled . Ce paramètre est géré au niveau de lorganisation. Contactez votre administrateur pour le chat.agentHost.enabled.ORG, puis sélectionnez un harnais Agent Host dans le menu déroulant des harnais. La capture décran ci-dessous montre comment sélectionner le harnais Copilot sur lAgent Host dans la fenêtre de léditeur :
Alors que nous continuons à investir dans lhôte dagents, certaines fonctionnalités pourraient nêtre disponibles que lorsquun agent sexécute sur celui-ci. Ces fonctionnalités renvoient à cette section et, le cas échéant, indiquent les paramètres supplémentaires permettant de les activer (par exemple, chat.agents.claude.preferAgentHost pour activer lagent Claude sur lhôte dagents).
Approbations assistées des outils
Paramètre : chat.assistedPermissions.enabledLes demandes dapprobation répétées peuvent interrompre les tâches dagent qui sexécutent depuis longtemps. Grâce aux autorisations assistées, le modèle linguistique évalue le risque associé à chaque appel doutil et décide si loutil peut sexécuter ou sil doit faire lobjet de votre approbation. Activez ce paramètre pour ajouter les autorisations assistées au sélecteur dautorisations pour les agents sexécutant sur lhôte dagents.
Améliorations apportées à la fenêtre « Agents » (Aperçu)
La fenêtre « Agents » intègre plusieurs mises à jour qui facilitent la consultation des modifications et la gestion des discussions. Les mises à jour nécessitant lexécution dune session sur lhôte de lagent sont indiquées ci-dessous.
Statistiques de comparaison au niveau des fichiers
Chaque en-tête de fichier dans léditeur de modifications affiche en temps réel le nombre dajouts et de suppressions à côté du chemin daccès au fichier. Vous pouvez ainsi évaluer rapidement lampleur des modifications apportées à chaque fichier lors de lanalyse dune comparaison portant sur plusieurs fichiers.
Affichage compact des différences entre plusieurs fichiers
La comparaison de plusieurs fichiers utilise une marge plus compacte qui supprime l'espace vide avant le code. Les en-têtes de fichiers, les numéros de ligne et les commandes relatives aux zones inchangées sont alignés de manière cohérente, ce qui laisse plus de place pour examiner les modifications dans un éditeur étroit.
Discussions rapides compactes
Les discussions rapides, qui s'exécutent sur l'hôte de l'agent, s'affichent sous forme de lignes compactes d'une seule ligne dans la liste des sessions. Les sessions classiques comportent une deuxième ligne contenant les statistiques de modification, le statut et les horodatages, ce qui permet de distinguer plus facilement les discussions rapides et de laisser davantage de place aux sessions de projet.
Prise en charge de l'arborescence de travail pour tous les harnais d'agent
Les harnais d'agent s'exécutant sur l'hôte de l'agent prennent en charge l'isolation de l'arborescence de travail. La case à cocher « Nouvelle arborescence de travail » de la fenêtre « Agents » n'était auparavant prise en charge que par le harnais Copilot. Les sessions Claude et Codex s'exécutent également dans une arborescence de travail Git, ce qui facilite le lancement de sessions parallèles pour différentes fonctionnalités au sein d'un même espace de travail, quel que soit le harnais utilisé.
Chat
Horodatages du chat
Les horodatages s'affichent pour les requêtes et les réponses du chat. Passez la souris sur la barre d'outils des messages pour afficher l'horodatage et la durée écoulée d'une interaction de chat. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à l'aide de chat.verbose.
Utilisation cumulée des crédits IA pour Copilot Business et Enterprise
Les utilisateurs de Copilot Business et Copilot Enterprise peuvent désormais consulter leur utilisation cumulée de crédits IA pour le cycle de facturation en cours directement dans le menu détat de Copilot. Auparavant, lutilisation des crédits napparaissait que lorsquun budget au niveau de lutilisateur était configuré, ce qui empêchait de nombreux utilisateurs gérés par leur organisation de savoir combien de crédits ils avaient consommés.
Désormais, lorsqu'aucun budget au niveau de l'utilisateur n'est défini, le menu d'état affiche le nombre total de crédits utilisés jusqu'à présent au cours du cycle de facturation. Cela vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre consommation en un coup d'il, afin de mieux comprendre vos habitudes d'utilisation sans quitter l'éditeur.
Terminal
Liens cliquables vers des fichiers dans les diffs Git avec préfixes mnémoniques
Vous pouvez ouvrir les liens vers des fichiers directement depuis la sortie du diff Git dans le terminal lorsque l'option diff.mnemonicPrefix de Git est activée. VS Code reconnaît les préfixes tels que i/ pour l'index et w/ pour l'arborescence de travail, et supprime le préfixe de la cible du lien afin que le fichier correct s'ouvre.
Lorsque les préfixes mnémoniques sont activés, VS Code reconnaît également les préfixes numériques 1/ et 2/ générés par la commande git diff --no-index.
Ingénierie
Le dépôt VS Code est compilé à l'aide de la version finale de TypeScript 7. Nous sommes également passés à la version finale de l'extension TypeScript 7. Consultez l'annonce de la sortie de TypeScript 7.0 publiée par l'équipe TypeScript.
Source : Visual Studio Code 1.130
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Voir aussi :
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Microsoft publie Visual Studio Code 1.128, avec des sessions multi-agents de chat plus riches, la prise en charge généralisée des images dans Chat, et de nouveaux raccourcis clavier pour la fenêtre Agents
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