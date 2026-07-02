Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.127, proposant des agents IA capables de créer et de tester des applications web dans le navigateur, et une navigation plus sécurisée par site

Microsoft vient de publier la version 1.127 de Visual Studio Code. Cette version propose des agents capables de créer et de tester des applications web dans le navigateur, une navigation plus sécurisée par site, ainsi que de nouvelles façons dorganiser les sessions dagents très actives. Visual Studio Code 1.127 vous permet d'accorder aux pages laccès à la caméra, à la localisation, aux appareils et plus encore, avec une invite pour chaque site. En outre, avec cette version, réagissez aux échecs des vérifications CI et aux commentaires sur les pull requests entrantes sans quitter la conversation, et survolez un sous-agent pour voir le coût du travail quil a traité.
Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.
Microsoft vient de publier la version 1.127 de Visual Studio Code. Cette version propose des agents capables de créer et de tester des applications web dans le navigateur, une navigation plus sécurisée par site, ainsi que de nouvelles façons dorganiser les sessions dagents très actives. Cette version permet aux agents douvrir des pages, de réaliser des captures décran et de cliquer pour valider leur propre travail ; cette fonctionnalité est désormais disponible pour tous.
Visual Studio Code 1.127 vous permet d'accorder aux pages laccès à la caméra, à la localisation, aux appareils et plus encore, avec une invite pour chaque site; de regrouper les sessions associées des agents et d'utiliser le glisser-déposer pour organiser une fenêtre dagents très active. En outre, avec cette version, réagissez aux échecs des vérifications CI et aux commentaires sur les pull requests entrantes sans quitter la conversation, et survolez un sous-agent pour voir le coût du travail quil a traité.
VS Code est déployé progressivement auprès de tous les utilisateurs. Utilisez loption « Vérifier les mises à jour » dans VS Code pour obtenir immédiatement la dernière version. Pour tester les nouvelles fonctionnalités dès que possible, téléchargez la version « Nightly » du programme Insiders, qui inclut les dernières mises à jour dès leur disponibilité.
Voici l'annonce de Visual Studio Code 1.127 :
Agents
Fenêtre Agents (Aperçu)
La fenêtre Agents est une fenêtre compagnon dédiée, optimisée pour explorer, itérer et examiner les sessions dagents à travers les projets et les machines. Cette version propose de nouvelles façons dorganiser la liste des sessions et de garder une liste chargée de sessions gérable.
Utilisez des groupes pour organiser les sessions
Lorsque vous exécutez plusieurs sessions dagent à la fois, la liste des sessions peut sallonger rapidement et devenir difficile à parcourir. Vous pouvez désormais organiser la liste des sessions en groupes afin de regrouper les sessions associées. Créez vos propres groupes personnalisés et réduisez les en-têtes de groupe pour clarifier la liste et vous concentrer sur lessentiel.
Chaque groupe propose également des actions rapides : vous pouvez démarrer une nouvelle session directement dans un groupe, ou marquer toutes ses sessions comme terminées en une seule action.
Glisser-déposer dans la liste des sessions
La liste des sessions prend désormais en charge le glisser-déposer pour vous permettre dorganiser davantage vos sessions :
- Réorganisez les sessions en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas
- Faites glisser les en-têtes des groupes de sessions et des espaces de travail pour réorganiser la liste
- Faites glisser une session sur un groupe pour lajouter à ce groupe
- Déposez une session dans la section « Épinglées » pour lépingler
- Sélectionnez plusieurs sessions pour les déplacer ensemble en bloc
Bannières dans la zone de saisie du chat
Lorsquune session dun agent de codage comporte une pull request ouverte, la fenêtre « Agents » affiche une bannière directement au-dessus de la zone de saisie du chat, ce qui vous permet dagir sur les vérifications ayant échoué et les retours reçus directement depuis votre espace de travail. Chaque bannière propose une action unique pour corriger ou consulter le problème sans quitter votre conversation :
- Échecs de CI : Lorsque les vérifications sur la pull request échouent, une bannière indique le nombre de vérifications ayant échoué (par exemple, « 2 vérifications sur 5 ont échoué ») avec des actions rapides : « Corriger les vérifications » lance une correction par un agent, et « Afficher les vérifications » ouvre les vérifications ayant échoué dans la vue « Modifications ».
- Commentaires sur la pull request : lorsque de nouveaux commentaires de révision arrivent, une bannière affiche le nombre de commentaires avec des actions : « Traiter les commentaires » les transmet à lagent, et « Afficher les commentaires » les ouvre dans léditeur.
Visites guidées dintégration (en phase dexpérimentation)
Se lancer avec les agents peut sembler intimidant si vous ne savez pas exactement ce quils peuvent faire pour vous. Des visites guidées dintégration sont désormais disponibles dans la fenêtre « Agents » pour vous aider à vous familiariser rapidement avec le système. Ces visites guidées mettent en avant les fonctionnalités clés et vous montrent comment tirer le meilleur parti de la collaboration avec les agents, vous aidant ainsi à découvrir les meilleures façons de déléguer des tâches et de rester productif dès le premier jour.
Nous testons actuellement ces visites guidées afin de déterminer la manière la plus utile de faire découvrir cette expérience aux nouveaux utilisateurs.
Commentaires dans la marge de léditeur lors de la révision des modifications apportées par un agent
Lorsque vous révisez les modifications dun agent, il devrait être très simple de pointer exactement le code que vous souhaitez voir modifié. Vous pouvez désormais laisser des commentaires directement depuis la marge de léditeur : en survolant une ligne, une icône « Ajouter un commentaire » apparaît dans la marge ; en la sélectionnant, un commentaire saffiche sur cette ligne, ce qui permet de diriger plus rapidement un agent vers un emplacement précis du code.
Cette version apporte également une série daméliorations à lexpérience de commentaires des agents, avec des optimisations au niveau de la saisie des commentaires, du comportement au survol et de la cohérence visuelle globale.
Amélioration des titres et descriptions des pull requests à partir du contexte de session
Auparavant, la création dune pull request depuis la fenêtre « Agents » générait des titres et des descriptions génériques qui nécessitaient souvent une modification manuelle. Le bouton « Créer une pull request » utilise désormais le contexte de la session pour générer le titre et la description de la pull request, ce qui permet dobtenir des pull requests plus précises et plus descriptives, reflétant mieux le travail effectué au cours de la session.
Sessions multi-chats
Les sessions multi-chats vous permettent de mener plusieurs discussions au sein dune même session Copilot hébergée par un agent. Cette version sappuie sur cette base et apporte les améliorations suivantes.
- Fermer, rouvrir et supprimer des discussions
Créez de nouvelles discussions à laide du bouton « + Nouvelle discussion » situé dans len-tête de la session. Dès quil y a plusieurs discussions ouvertes, une barre donglets saffiche, suivie dun signe « + » permettant den ajouter dautres. Fermer une discussion à laide du « X » situé sur son onglet la masque sans la supprimer : vous pouvez la faire réapparaître depuis le menu déroulant « Conversations », où chaque discussion est associée à une case à cocher permettant de lafficher ou de la masquer. Pour supprimer définitivement une conversation, ouvrez le menu contextuel de son onglet et sélectionnez « Supprimer la conversation ».
- Progression et modifications dans toutes les conversations
Auparavant, la session ne reflétait que lactivité de la conversation active, ce qui rendait difficile de savoir si les conversations parallèles étaient toujours en cours ou quelles modifications elles avaient subies. La progression et les modifications de fichiers sont désormais agrégées sur lensemble des discussions : la session saffiche comme « en cours » dès quune discussion est active, chaque onglet affiche sa propre progression, et la pastille « Modifications » de len-tête de session reflète lensemble des modifications issues de toutes les discussions parallèles.
- Créer une branche dune conversation dans une discussion parallèle
Lorsque vous créez une branche dune conversation dans une session multi-discussions, cette branche crée désormais une nouvelle discussion parallèle au sein de la même session, plutôt quune toute nouvelle session de niveau supérieur. La discussion dérivée hérite de la conversation jusquau point de dérivation, fonctionne indépendamment de ses « surs » et se voit attribuer un titre généré automatiquement. Les sessions à discussion unique et celles non hébergées par un agent conservent le comportement existant consistant à créer une nouvelle session.
Mise en page de la session
- Pils cohérents dans len-tête de session
La rangée dactions située sous le titre de la session saffiche désormais de manière cohérente sous forme de pils secondaires uniformes et compacts. Une icône « Espace de travail » affiche licône de lespace de travail (nuage, dossier ou arborescence de travail selon le type despace de travail) et son libellé, les noms longs étant tronqués. Licône « Modifications » (N fichiers +X -Y) lit et ouvre le jeu de modifications par défaut de la session, en conservant son nombre et la comparaison multi-fichiers quelle ouvre de manière cohérente pour les fournisseurs Copilot et hôte dagent.
- Le focus se place dans le champ de saisie du chat lors du changement de session
Lorsque vous ouvrez une session dans la fenêtre « Agents », le focus clavier se place désormais dans le champ de saisie du chat, vous permettant de commencer à taper immédiatement, même si la session comporte des éditeurs ouverts ou une vue « Modifications » en cours de chargement. La sélection dentrées dans la liste des sessions à laide du clavier ne déplace pas le focus tant que vous navez pas effectivement ouvert une session.
- Barre latérale des sessions réactive (expérimentale)
Paramètre : sessions.layout.autoCollapseSessionsSidebar.
Dans une fenêtre étroite, laffichage simultané de léditeur, du panneau latéral et de la barre latérale des sessions laisse peu despace pour travailler. Lorsque cette option est activée, la fenêtre « Agents » masque automatiquement la barre latérale des sessions lorsque la fenêtre est étroite et que léditeur et le panneau latéral sont tous deux ouverts, puis la réaffiche dès quil y a suffisamment despace. Cette fonctionnalité respecte toute fermeture manuelle et suspend ce comportement lorsque plusieurs sessions sont affichées simultanément.
Dépannage du comportement des agents avec /troubleshoot
La compétence de dépannage, invoquée via la commande /troubleshoot, aide à diagnostiquer les problèmes de chat en analysant les journaux des sessions de chat et en fournissant des informations sur le comportement de lagent. Utilisez-la pour déterminer pourquoi des instructions personnalisées sont ignorées ou pourquoi les réponses sont lentes.
Dans cette version, vous pouvez utiliser /troubleshoot pour diagnostiquer les sessions de lhôte de lagent, y compris les sessions locales et distantes. Dans la fenêtre Agents, saisissez /troubleshoot dans le champ de saisie du chat, suivi de #session, sélectionnez la session que vous souhaitez analyser, puis ajoutez une question ou une description du problème que vous rencontrez.
Gestion des coûts
Crédits des sous-agents
Lorsquun agent délègue une tâche à un sous-agent, il peut être difficile de connaître le coût de cette tâche déléguée. Pour plus de transparence, vous pouvez désormais passer la souris sur une section de sous-agent dans la réponse de chat pour voir les crédits IA utilisés par ce sous-agent.
Chat
Mise en bac à sable des commandes de terminal sous macOS et Linux
Approuver chaque commande de terminal lancée par lagent devient rapidement fastidieux. À partir de cette version, nous déployons la mise en bac à sable des commandes de terminal sous macOS et Linux : les commandes sexécutent avec un accès au réseau bloqué et un accès au système de fichiers restreint, ce qui permet à lagent de fonctionner avec moins de demandes dautorisation.
Lagent ne demande une autorisation que lorsquune commande nécessite des privilèges élevés et doit sexécuter en dehors du bac à sable. Pour en savoir plus, consultez la section « Bac à sable de lagent ».
Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité via le menu déroulant « Autorisations » :
Modèles de langage
Dépréciation du fournisseur Ollama intégré
Les fournisseurs de modèles peuvent proposer des modèles pour lexpérience de chat de VS Code via une extension. En utilisant une extension, les fournisseurs peuvent vous offrir une prise en charge plus rapide des nouveaux modèles et des nouvelles fonctionnalités quun fournisseur intégré ne pourrait le faire.
Ollama dispose désormais dune extension officielle pour VS Code, qui constitue la méthode recommandée pour utiliser les modèles Ollama locaux dans le chat.
Par conséquent, le fournisseur Ollama intégré est désormais obsolète. Si vous utilisez le fournisseur intégré pour exécuter des modèles locaux avec la fonctionnalité « Bring Your Own Key » (BYOK), installez lextension officielle et supprimez le fournisseur intégré afin de continuer à utiliser vos modèles Ollama sans interruption. La vidéo suivante montre comment supprimer le fournisseur obsolète.
Navigateur intégré
Caméra, localisation, périphériques et plus encore
Le navigateur intégré prend désormais en charge les autorisations par site. Cela permet aux pages dutiliser davantage dAPI Web, notamment :
- La géolocalisation
- La caméra et le microphone
- Les capteurs, tels que laccéléromètre et le gyroscope
- Le presse-papiers
- Les périphériques, tels que Bluetooth, USB, série et HID
Lorsquune page demande une autorisation, VS Code vous invite à accepter ou à refuser la demande, comme vous pouvez vous y attendre dans un navigateur traditionnel.
Gérez les autorisations pour le site actuel à partir de lélément de menu du navigateur « Autorisations du site ».
Les outils dagent sont désormais disponibles pour tous
Les outils du navigateur permettent à un agent douvrir des pages dans le navigateur intégré, de lire le contenu et les erreurs de console, de réaliser des captures décran, ainsi que de sélectionner, de saisir du texte et de naviguer pour vérifier son propre travail, le tout sans serveur MCP externe. Après plusieurs étapes importantes en préversion, les outils du navigateur sont désormais disponibles pour tous et activés par défaut.
Un grand merci à tous ceux qui ont testé la préversion, signalé des problèmes et partagé leurs commentaires. Vos tests ont directement influencé la mise en place de lisolation des onglets par session, les contrôles explicites de partage de pages et le modèle dautorisations inclus dans cette version.
Demandez à un agent de créer et de valider une application web, ou suivez le guide étape par étape Créer et tester des applications web avec les outils de navigateur pour agents afin de voir le cycle fermé « création-test-correction » en action. Pour la référence complète, consultez la section Outils de navigateur pour les agents.
Les administrateurs peuvent gérer les outils de navigateur via la politique dentreprise : les désactiver complètement avec la politique BrowserChatTools, ou restreindre les domaines accessibles par les outils des agents grâce au filtrage réseau des agents (ChatAgentNetworkFilter associé à des listes de domaines autorisés et refusés).
Source : Visual Studio Code 1.127
Et vous ?
Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.126, offrant une meilleure transparence des coûts, un réglage plus simple des modèles et une navigation plus sûre dans du code inconnu
Microsoft publie Visual Studio Code 1.125, avec une installation simplifiée des fournisseurs de modèles, un meilleur contrôle des mises à jour des extensions et une gestion renforcée de Copilot en entreprise
Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.124, accélérant le travail entre les sessions d'agents IA avec la fonctionnalité Autopilot et plusieurs méthodes de navigation au clavier
Vous avez lu gratuitement 1 168 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.