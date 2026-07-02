Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.127, proposant des agents IA capables de créer et de tester des applications web dans le navigateur, et une navigation plus sécurisée par site

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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Microsoft vient de publier la version 1.127 de Visual Studio Code. Cette version propose des agents capables de créer et de tester des applications web dans le navigateur, une navigation plus sécurisée par site, ainsi que de nouvelles façons dorganiser les sessions dagents très actives. Cette version permet aux agents douvrir des pages, de réaliser des captures décran et de cliquer pour valider leur propre travail ; cette fonctionnalité est désormais disponible pour tous.Visual Studio Code 1.127 vous permet d'accorder aux pages laccès à la caméra, à la localisation, aux appareils et plus encore, avec une invite pour chaque site; de regrouper les sessions associées des agents et d'utiliser le glisser-déposer pour organiser une fenêtre dagents très active. En outre, avec cette version, réagissez aux échecs des vérifications CI et aux commentaires sur les pull requests entrantes sans quitter la conversation, et survolez un sous-agent pour voir le coût du travail quil a traité.VS Code est déployé progressivement auprès de tous les utilisateurs. Utilisez loption « Vérifier les mises à jour » dans VS Code pour obtenir immédiatement la dernière version. Pour tester les nouvelles fonctionnalités dès que possible, téléchargez la version « Nightly » du programme Insiders, qui inclut les dernières mises à jour dès leur disponibilité.Voici l'annonce de Visual Studio Code 1.127 :La fenêtre Agents est une fenêtre compagnon dédiée, optimisée pour explorer, itérer et examiner les sessions dagents à travers les projets et les machines. Cette version propose de nouvelles façons dorganiser la liste des sessions et de garder une liste chargée de sessions gérable.Lorsque vous exécutez plusieurs sessions dagent à la fois, la liste des sessions peut sallonger rapidement et devenir difficile à parcourir. Vous pouvez désormais organiser la liste des sessions en groupes afin de regrouper les sessions associées. Créez vos propres groupes personnalisés et réduisez les en-têtes de groupe pour clarifier la liste et vous concentrer sur lessentiel.Chaque groupe propose également des actions rapides : vous pouvez démarrer une nouvelle session directement dans un groupe, ou marquer toutes ses sessions comme terminées en une seule action.La liste des sessions prend désormais en charge le glisser-déposer pour vous permettre dorganiser davantage vos sessions :- Réorganisez les sessions en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas- Faites glisser les en-têtes des groupes de sessions et des espaces de travail pour réorganiser la liste- Faites glisser une session sur un groupe pour lajouter à ce groupe- Déposez une session dans la section « Épinglées » pour lépingler- Sélectionnez plusieurs sessions pour les déplacer ensemble en blocLorsquune session dun agent de codage comporte une pull request ouverte, la fenêtre « Agents » affiche une bannière directement au-dessus de la zone de saisie du chat, ce qui vous permet dagir sur les vérifications ayant échoué et les retours reçus directement depuis votre espace de travail. Chaque bannière propose une action unique pour corriger ou consulter le problème sans quitter votre conversation :- Échecs de CI : Lorsque les vérifications sur la pull request échouent, une bannière indique le nombre de vérifications ayant échoué (par exemple, « 2 vérifications sur 5 ont échoué ») avec des actions rapides : « Corriger les vérifications » lance une correction par un agent, et « Afficher les vérifications » ouvre les vérifications ayant échoué dans la vue « Modifications ».- Commentaires sur la pull request : lorsque de nouveaux commentaires de révision arrivent, une bannière affiche le nombre de commentaires avec des actions : « Traiter les commentaires » les transmet à lagent, et « Afficher les commentaires » les ouvre dans léditeur.Se lancer avec les agents peut sembler intimidant si vous ne savez pas exactement ce quils peuvent faire pour vous. Des visites guidées dintégration sont désormais disponibles dans la fenêtre « Agents » pour vous aider à vous familiariser rapidement avec le système. Ces visites guidées mettent en avant les fonctionnalités clés et vous montrent comment tirer le meilleur parti de la collaboration avec les agents, vous aidant ainsi à découvrir les meilleures façons de déléguer des tâches et de rester productif dès le premier jour.Nous testons actuellement ces visites guidées afin de déterminer la manière la plus utile de faire découvrir cette expérience aux nouveaux utilisateurs.Lorsque vous révisez les modifications dun agent, il devrait être très simple de pointer exactement le code que vous souhaitez voir modifié. Vous pouvez désormais laisser des commentaires directement depuis la marge de léditeur : en survolant une ligne, une icône « Ajouter un commentaire » apparaît dans la marge ; en la sélectionnant, un commentaire saffiche sur cette ligne, ce qui permet de diriger plus rapidement un agent vers un emplacement précis du code.Cette version apporte également une série daméliorations à lexpérience de commentaires des agents, avec des optimisations au niveau de la saisie des commentaires, du comportement au survol et de la cohérence visuelle globale.Auparavant, la création dune pull request depuis la fenêtre « Agents » générait des titres et des descriptions génériques qui nécessitaient souvent une modification manuelle. Le bouton « Créer une pull request » utilise désormais le contexte de la session pour générer le titre et la description de la pull request, ce qui permet dobtenir des pull requests plus précises et plus descriptives, reflétant mieux le travail effectué au cours de la session.Les sessions multi-chats vous permettent de mener plusieurs discussions au sein dune même session Copilot hébergée par un agent. Cette version sappuie sur cette base et apporte les améliorations suivantes.Créez de nouvelles discussions à laide du bouton « + Nouvelle discussion » situé dans len-tête de la session. Dès quil y a plusieurs discussions ouvertes, une barre donglets saffiche, suivie dun signe « + » permettant den ajouter dautres. Fermer une discussion à laide du « X » situé sur son onglet la masque sans la supprimer : vous pouvez la faire réapparaître depuis le menu déroulant « Conversations », où chaque discussion est associée à une case à cocher permettant de lafficher ou de la masquer. Pour supprimer définitivement une conversation, ouvrez le menu contextuel de son onglet et sélectionnez « Supprimer la conversation ».Auparavant, la session ne reflétait que lactivité de la conversation active, ce qui rendait difficile de savoir si les conversations parallèles étaient toujours en cours ou quelles modifications elles avaient subies. La progression et les modifications de fichiers sont désormais agrégées sur lensemble des discussions : la session saffiche comme « en cours » dès quune discussion est active, chaque onglet affiche sa propre progression, et la pastille « Modifications » de len-tête de session reflète lensemble des modifications issues de toutes les discussions parallèles.Lorsque vous créez une branche dune conversation dans une session multi-discussions, cette branche crée désormais une nouvelle discussion parallèle au sein de la même session, plutôt quune toute nouvelle session de niveau supérieur. La discussion dérivée hérite de la conversation jusquau point de dérivation, fonctionne indépendamment de ses « surs » et se voit attribuer un titre généré automatiquement. Les sessions à discussion unique et celles non hébergées par un agent conservent le comportement existant consistant à créer une nouvelle session.La rangée dactions située sous le titre de la session saffiche désormais de manière cohérente sous forme de pils secondaires uniformes et compacts. Une icône « Espace de travail » affiche licône de lespace de travail (nuage, dossier ou arborescence de travail selon le type despace de travail) et son libellé, les noms longs étant tronqués. Licône « Modifications » (N fichiers +X -Y) lit et ouvre le jeu de modifications par défaut de la session, en conservant son nombre et la comparaison multi-fichiers quelle ouvre de manière cohérente pour les fournisseurs Copilot et hôte dagent.Lorsque vous ouvrez une session dans la fenêtre « Agents », le focus clavier se place désormais dans le champ de saisie du chat, vous permettant de commencer à taper immédiatement, même si la session comporte des éditeurs ouverts ou une vue « Modifications » en cours de chargement. La sélection dentrées dans la liste des sessions à laide du clavier ne déplace pas le focus tant que vous navez pas effectivement ouvert une session.Paramètre :Dans une fenêtre étroite, laffichage simultané de léditeur, du panneau latéral et de la barre latérale des sessions laisse peu despace pour travailler. Lorsque cette option est activée, la fenêtre « Agents » masque automatiquement la barre latérale des sessions lorsque la fenêtre est étroite et que léditeur et le panneau latéral sont tous deux ouverts, puis la réaffiche dès quil y a suffisamment despace. Cette fonctionnalité respecte toute fermeture manuelle et suspend ce comportement lorsque plusieurs sessions sont affichées simultanément.La compétence de dépannage, invoquée via la commande, aide à diagnostiquer les problèmes de chat en analysant les journaux des sessions de chat et en fournissant des informations sur le comportement de lagent. Utilisez-la pour déterminer pourquoi des instructions personnalisées sont ignorées ou pourquoi les réponses sont lentes.Dans cette version, vous pouvez utiliserpour diagnostiquer les sessions de lhôte de lagent, y compris les sessions locales et distantes. Dans la fenêtre Agents, saisissezdans le champ de saisie du chat, suivi de, sélectionnez la session que vous souhaitez analyser, puis ajoutez une question ou une description du problème que vous rencontrez.Lorsquun agent délègue une tâche à un sous-agent, il peut être difficile de connaître le coût de cette tâche déléguée. Pour plus de transparence, vous pouvez désormais passer la souris sur une section de sous-agent dans la réponse de chat pour voir les crédits IA utilisés par ce sous-agent.Approuver chaque commande de terminal lancée par lagent devient rapidement fastidieux. À partir de cette version, nous déployons la mise en bac à sable des commandes de terminal sous macOS et Linux : les commandes sexécutent avec un accès au réseau bloqué et un accès au système de fichiers restreint, ce qui permet à lagent de fonctionner avec moins de demandes dautorisation.Lagent ne demande une autorisation que lorsquune commande nécessite des privilèges élevés et doit sexécuter en dehors du bac à sable. Pour en savoir plus, consultez la section « Bac à sable de lagent ».Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité via le menu déroulant « Autorisations » :Les fournisseurs de modèles peuvent proposer des modèles pour lexpérience de chat de VS Code via une extension. En utilisant une extension, les fournisseurs peuvent vous offrir une prise en charge plus rapide des nouveaux modèles et des nouvelles fonctionnalités quun fournisseur intégré ne pourrait le faire.Ollama dispose désormais dune extension officielle pour VS Code, qui constitue la méthode recommandée pour utiliser les modèles Ollama locaux dans le chat.Par conséquent, le fournisseur Ollama intégré est désormais obsolète. Si vous utilisez le fournisseur intégré pour exécuter des modèles locaux avec la fonctionnalité « Bring Your Own Key » (BYOK), installez lextension officielle et supprimez le fournisseur intégré afin de continuer à utiliser vos modèles Ollama sans interruption. La vidéo suivante montre comment supprimer le fournisseur obsolète.Le navigateur intégré prend désormais en charge les autorisations par site. Cela permet aux pages dutiliser davantage dAPI Web, notamment :- La géolocalisation- La caméra et le microphone- Les capteurs, tels que laccéléromètre et le gyroscope- Le presse-papiers- Les périphériques, tels que Bluetooth, USB, série et HIDLorsquune page demande une autorisation, VS Code vous invite à accepter ou à refuser la demande, comme vous pouvez vous y attendre dans un navigateur traditionnel.Gérez les autorisations pour le site actuel à partir de lélément de menu du navigateur « Autorisations du site ».Les outils du navigateur permettent à un agent douvrir des pages dans le navigateur intégré, de lire le contenu et les erreurs de console, de réaliser des captures décran, ainsi que de sélectionner, de saisir du texte et de naviguer pour vérifier son propre travail, le tout sans serveur MCP externe. Après plusieurs étapes importantes en préversion, les outils du navigateur sont désormais disponibles pour tous et activés par défaut.Un grand merci à tous ceux qui ont testé la préversion, signalé des problèmes et partagé leurs commentaires. Vos tests ont directement influencé la mise en place de lisolation des onglets par session, les contrôles explicites de partage de pages et le modèle dautorisations inclus dans cette version.Demandez à un agent de créer et de valider une application web, ou suivez le guide étape par étape Créer et tester des applications web avec les outils de navigateur pour agents afin de voir le cycle fermé « création-test-correction » en action. Pour la référence complète, consultez la section Outils de navigateur pour les agents.Les administrateurs peuvent gérer les outils de navigateur via la politique dentreprise : les désactiver complètement avec la politique, ou restreindre les domaines accessibles par les outils des agents grâce au filtrage réseau des agents (associé à des listes de domaines autorisés et refusés).Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?