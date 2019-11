Visual Studio Code 1.40 apporte un nouvel indicateur dans la barre d'activité Et réduit les notifications en mode Zen 0PARTAGES 2 0 Microsoft a annoncé la disponibilité de Visual Studio Code version 1.40. Passons en revue quelques fonctionnalités.



Workbench



Indicateur de barre d'activité



Microsoft a introduit un nouvel indicateur pour l’élément actif dans la barre d’activité afin de mieux le distinguer et d’en améliorer la lisibilité. Microsoft a également ajusté les couleurs de premier plan inactives pour un contraste plus fort avec l'élément actif.





Vous pouvez contrôler l'indicateur actif via le nouveau jeton de couleur, activityBar.activeBorder. Microsoft a également introduit une couleur de fond facultative pour l'élément actif, activityBar.activeBackground, et une fois configurée, elle peut ressembler à ceci:





Thèmes de bordure de fenêtre



Microsoft a introduit deux nouvelles couleurs de thème, window.activeBorder et window.inactiveBorder, pour fournir une bordure autour de la fenêtre Code VS. Window.activeBorder s'applique à la fenêtre active (focalisée), alors que window.inactiveBorder s'applique aux fenêtres inactives (non focalisées). Ces nouvelles couleurs n'héritant d'aucune couleur, elles doivent donc être fournies par le thème ou par le paramètre workbench.colorCustomizations. Si une seule couleur est spécifiée, une bordure de cette couleur sera appliquée aux fenêtres actives et inactives.





Défilement de liste et d'arborescence



Vous pouvez maintenant appuyer sur Ctrl + Haut et Ctrl + Bas pour faire défiler des listes et des arbres à l'aide du clavier. Si le défilement horizontal est activé, Ctrl + Gauche et Ctrl + Droite feront également défiler horizontalement.



Moins de notifications en mode Zen



Lorsque vous utilisez le mode Zen, les toasts de notification ne vont plus vous distraire à moins qu’ils ne vous informent d’erreurs. Vous pouvez contrôler ce comportement avec le nouveau paramètre zenMode.silentNotifications. Vous pouvez toujours accéder à toutes les notifications à partir de la barre d'état en cliquant sur l'icône de notification située dans le coin inférieur droit.



Filtres de type pour les contours



De nouveaux paramètres permettent de configurer les symboles affichés dans la vue Structure et la navigation dans le fil d'Ariane. Les paramètres sont appelés contour.show {type de symbole} et breadcrumbs.show {type de symbole}. Par exemple, outline.showVariables, outline.showFunctions, etc.





La capture d'écran ci-dessus montre la vue Structure configurée pour ne pas afficher les variables locales et vous pouvez voir que la variable masquée n'est pas affichée.



Notez que c'est à l'extension de langage d'affecter le type d'un symbole. Vous pouvez survoler l'étiquette du symbole dans la vue Structure pour voir quel type de symbole est utilisé (indiqué entre parenthèses).



Contrôler le comportement de dimensionnement lors du fractionnement des éditeurs



Un nouveau paramètre workbench.editor.splitSizing contrôle la disposition des éditeurs lors de leur fractionnement. Par défaut, la taille sera répartie uniformément entre tous les éditeurs. Modifiez ce paramètre pour que l'éditeur actuel soit divisé en deux et n'affecte pas la taille des autres éditeurs:





Désactiver l'accélération GPU



Microsoft a reçu des comptes rendus d'incidents de la part d'utilisateurs qui semblent liés à l'utilisation du GPU pour restituer l'interface utilisateur de VS Code. Ces utilisateurs ont une bien meilleure expérience lorsqu’ils exécutent VS Code avec l’argument de ligne de commande supplémentaire --disable-gpu. Utiliser cet argument désactivera l'accélération matérielle du GPU et retombera sur un moteur de rendu logiciel.



Pour vous simplifier la vie, vous pouvez ajouter cet indicateur en tant que paramètre afin qu'il ne soit pas nécessaire de le transmettre à chaque fois sur la ligne de commande.



Éditeur



files.eol par langage



Le paramètre files.eol peut maintenant être défini par langage. Par exemple, vous pouvez définir que tous les fichiers de l'identificateur de langue 'mylangage' utilisent

comme séquence de fin de ligne par défaut pour tous les nouveaux fichiers.



Code : Sélectionner tout 1

2

3

"[mylanguage]" : { "files.eol" : "

" }



En utilisant un paramètre de langage files.eol, la séquence de fin de ligne par défaut pour 'shellscript' est maintenant définie comme

.



Mise à l'échelle de la mini-carte et amélioration du rendu des polices



Un nouveau paramètre editor.minimap.scale configure la taille de la mini-carte sur l'une des valeurs constantes, particulièrement utile pour les écrans à haute résolution ou très grand écran. En outre, le rendu de la police de la mini-carte est maintenant plus fluide et plus clair.



Définition Aperçu au Survol du clavier



Une nouvelle commande Show Definition Preview Hover pour une meilleure accessibilité du widget de survol de prévisualisation de définition peut être déclenchée en survolant un symbole avec la souris et en appuyant sur une touche de modification en fonction de la plateforme et de la configuration. Auparavant, seule la commande Show Hover était fournie, ce qui revient à placer le curseur de la souris sur un symbole. Maintenant, avec Show Definition Preview Hover, les informations détaillées sur le survol peuvent être affichées via le clavier.



Amélioration de l'appariement des crochets



Auparavant, VS Code ne mettait en surbrillance les crochets correspondants que lorsque le curseur était à côté d'un caractère de crochets. Maintenant, VS Code mettra toujours en évidence les crochets fermants s’ils existent.





Sélection en double



Microsoft a ajouté une nouvelle action appelée Sélection en double. Une fois exécuté, la sélection en cours sera dupliquée et le résultat sera sélectionné. En l'absence de sélection, la ligne en cours est dupliquée, le tout sans écrire dans le Presse-papiers du système.



Paramètres de la fonctionnalité de police



Il existe désormais un contrôle plus fin sur les fonctionnalités de la police. Lors de la configuration de "editor.fontLigatures": true, VS Code activerait liga et calt. Mais certaines polices ont plus de paramètres, tels que les ensembles stylistiques utilisés par Fira Code.



L'éditeur autorise désormais ces fonctionnalités de police à être explicitement contrôlées, par exemple :



Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

"editor.fontFamily" : "Fira Code" , "editor.fontLigatures" : true , "[javascript]" : { "editor.fontLigatures" : "'ss02', 'ss19'" , } , :





Terminal intégré



Les accords sont désormais supportés par défaut



Le nouveau paramètre terminal.integrated.allowChords (default true) permet aux liaisons de clavier faisant partie d’une liaison d’accords de sauter le terminal à des fins d’évaluation et d’être traitées par VS Code (en contournant la liste d’autorisations terminal.integrated.commandsToSkipShell).



Notez que les mêmes limitations concernant les raccourcis clavier dans le terminal s'appliquent toujours; le raccourci clavier d'accord ayant la priorité la plus élevée sera pris en compte lors de cette évaluation.



Par exemple, si une extension contribue au raccourci clavier Ctrl + MA et que les éléments suivants sont définis dans votre fichier keybindings.json:



Code : Sélectionner tout 1

2

{ "key" : "ctrl+m a" , "command" : "workbench.action.terminal.toggleTerminal" } , { "key" : "ctrl+m a" , "command" : "workbench.action.focusLastEditorGroup" }



Support de défilement rapide



Le terminal prend désormais en charge Alt avec la molette de la souris pour un défilement plus rapide en fonction du multiplicateur défini dans le paramètre editor.fastScrollSensitivity.



Nouvelle option "coller" pour le comportement du clic droit



Une nouvelle option a été ajoutée au paramètre rightClickBehavior pour toujours coller dans le terminal lors d'un clic droit:



Code : Sélectionner tout "terminal.integrated.rightClickBehavior" : "paste" Double-cliquez pour sélectionner le mot utilise plus de caractères de séparation



Les caractères ,,:, et; sont désormais comptés comme des séparateurs de mots lors d’un double-clic sur un ou plusieurs mots du terminal.



Les liens symboliques ne sont plus résolus



Si le répertoire de travail initial d'un terminal est défini sur un lien symbolique, celui-ci sera désormais conservé dans le terminal.



La navigation de commande fonctionne désormais à partir de la position de défilement



La navigation par commande permet de naviguer entre les commandes qui ont été exécutées dans le terminal ou de les sélectionner. Ceci prend maintenant en compte la position de défilement du terminal afin que vous puissiez faire défiler, retrouver la commande précédente, et le terminal défilera vers le haut depuis la fenêtre du terminal (auparavant, il défilerait depuis le bas).



La navigation de commande n'est liée par défaut que sous MacOS sous Cmd + Haut / Bas et la sélection de commande sous Cmd + Maj + Haut / Bas.



Voici quelques exemples de combinaisons de touches si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité sous Windows ou Linux:



Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

{ // Terminal command tracking on Windows and Linux { "key" : "ctrl+up" , "command" : "workbench.action.terminal.scrollToPreviousCommand" , "when" : "terminalFocus" } , { "key" : "ctrl+down" , "command" : "workbench.action.terminal.scrollToNextCommand" , "when" : "terminalFocus" } , { "key" : "ctrl+shift+up" , "command" : "workbench.action.terminal.selectToPreviousCommand" , "when" : "terminalFocus" } , { "key" : "ctrl+shift+down" , "command" : "workbench.action.terminal.selectToNextCommand" , "when" : "terminalFocus" } , }



