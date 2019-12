Il y a peu, Microsoft a annoncé la disponibilité de Visual Studio Code version 1.41. Les nouveautés de cette édition estampillée « novembre 2019 » sont consultables ici . La version 1.42 dont on peut anticiper sur ceci qu’elle correspondra à l’édition « décembre 2019 » est en cours de gestation. Les testeurs affiliés au programme insider pour Microsoft Visual Studio ont déjà eu des contacts avec les premières builds. L’un deux a procédé à la publication d’une capture d’écran de l’interface en prenant la peine de souligner la présence du chapeau du père Noël au coin inférieur gauche.C’est un détail qui ne laisse pas forcément indifférent et l’insider a tenu à le faire savoir à la firme de Redmond en écrivant que « le chapeau du père Noël sur Visual Studio Code insider et la promotion de la religion sont très offensants pour moi. De plus, Noël a coûté la vie à des millions de Juifs au cours des siècles et même si ce n'était pas le cas, la promotion de symboles religieux dans le cadre d'une mise à jour du produit est totalement inacceptable. Veuillez le supprimer immédiatement et en faire votre priorité absolue. Pour moi, c'est presque aussi offensant qu'une croix gammée. »Il y a en effet que pendant le temps qu’a passé Hitler à la tête de l’Allemagne (12 ans), il n’était pas question de laisser un seul aspect de la vie d’un Allemand hors du contrôle de la machine d’État, notamment, la fête de Noël qui célèbre la naissance d’un Juif. Les nazis ont donc pris soin d’en faire un jour de torture pour la communauté juive et de colorer le 25 décembre d’une façon que seules les célèbres photos du célèbre Noël 1941 rapportent le mieux.On va sur un autre terrain (celui de la politique), mais l’apparition du chapeau de Noël au sein de l’interface de Visual Studio Code n’est pas sans faire penser à l’éditeur de texte Notepad++ dont la version 7.6.2 est parue avec l’estampille « édition gilets jaunes. » Sans détours, l’auteur du logiciel s’en sert comme d’un outil de positionnement politique. En effet, Notepad++ 7.6.2 avait fait couler beaucoup d’encre en début d’année en raison de ce que le caméléon qui sert de logo au soft arborait le gilet jaune. Faisant suite à la tenue des élections régionales françaises de 2015, Don Ho (l’auteur) a fait savoir qu’il se fout de perdre des utilisateurs.Microsoft pour sa part a réagi à la requête de l’insider de voir le chapeau du père Noël retiré de l’interface de façon favorable. « @Christian Schiffner nous sommes désolés de vous (ainsi que d’autres) avoir blessé. Nous allons effacer le chapeau du père Noël de l’interface », a répondu un responsable de la firme. L’intention était peut-être de rappeler aux personnes pour lesquelles l’événement revêt un certain intérêt que Noël est proche. En principe, Microsoft devrait pouvoir faire pareil pour tout autre circonstance.Source : GitHub Que pensez-vous de la position de cet insider ?Vous sentiriez-vous tout aussi offensé que lui par l’apparition d’un chapeau de père Noël au sein de l’interface de Visual Studio Code ?Peut-on accuser Microsoft de faire la promotion d’une religion ?