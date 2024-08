Développement général de jeux en C++

Assurez-vous que l'IntelliSense 64 bits est activé.



Ajustez vos limites de mémoire (en Mo) en fonction de votre matériel.

Intégration d'Unreal Engine

L'icône de lecture et la liste déroulante fonctionnent en tandem pour s'attacher rapidement aux processus lors du débogage. Lorsque l'Unreal Editor est en cours d'exécution, vous verrez apparaître des processus liés à l'Unreal Engine. En sélectionnant l'un des choix, vous pourrez facilement vous attacher au processus pour démarrer une session de débogage. En outre, vous pouvez taper n'importe quel nom de processus pour vous y attacher rapidement.



Les boutons de démarrage et d'arrêt contrôlent le serveur d'intégration Unreal Engine, utilisé pour l'adaptateur de test Unreal Engine. Le serveur fonctionne comme un processus d'arrière-plan qui met automatiquement à jour vos informations de test. Si l'option Unreal Engine Test Adapter est activée, le serveur démarrera automatiquement à l'ouverture de votre projet UE.



Le bouton Rescan Blueprints permet d'actualiser les références de vos Blueprints Unreal Engine.



Le bouton Unreal Engine Log est un raccourci pour ouvrir la fenêtre Unreal Engine Log, au cas où vous la fermeriez accidentellement.



Le bouton Configurer les outils pour Unreal Engine est un raccourci pour lancer la fenêtre de configuration de l'intégration Unreal Engine. La page de configuration vous donne un aperçu de l'état de l'intégration Unreal Engine et vous aide si certaines intégrations n'ont pas été configurées correctement.

Il est intéressant de constater que malgré les améliorations apportées au cours des dernières versions, ces améliorations peuvent avoir moins d'impact sur les grands projets C++.Voici quelques conseils utiles de Microsoft pour améliorer la puissance de l'IntelliSense de Visual Studio pour les développeurs disposant d'un matériel puissant :Dans la version 17.11, on devrait constater une amélioration significative des performances des points d'arrêt conditionnels. Une évaluation initiale a révélé que le temps d'exécution est presque quatre fois plus rapide, réduisant le temps d'exécution de 80 secondes à 21 secondes sur 80 000 itérations.À partir de la version 17.11, on pourrait désormais regrouper les résultats par projet, afficher le chemin relatif et le nom du fichier au lieu du chemin complet, et mieux regrouper les résultats dans la vueDans Visual Studio 2022 version 17.11, il sera possible d'ajouter des modèles de classe, des modules et des plugins Unreal Engine. Ces nouvelles fonctionnalités de productivité sont disponibles pouretPour commencer, faites un clic droit sur votre projet dans l'explorateur de solutions et sélectionnezDans la boîte de dialogue remaniée, vous pouvez sélectionner plusieurs nouveaux choix.Des modèles de classes Unreal Engine supplémentaires ont également été ajoutés. Ils se trouveront dans les modèles de classe communs dans la boîte de dialoguede Visual Studio, comme dans l'éditeur d'Unreal Engine.La nouvelle boîte de dialogue fournit une liste de modèles de classe Unreal Engine courants que vous pouvez ajouter à votre projet. Vous pouvez également ajouter votre classe à un module de votre choix.Vous pouvez désormais ajouter un module Unreal Engine vide à l'aide de la boîte de dialogueEnfin, vous pouvez désormais ajouter un plugin Unreal Engine à votre projet à l'aide de la boîte de dialogue Add New Item.Pour rationaliser davantage l'intégration avec Unreal Engine, Microsoft a ajouté la barre d'outils Unreal Engine dans Visual Studio 2022 version 17.11. La barre d'outils contient de nouvelles fonctionnalités de productivité et des raccourcis vers l'intégration existante.À partir de Visual Studio v17.10, vous n'aurez plus besoin du plugin Unreal Engine "" pour afficher les références Blueprint. Les références Blueprint s'afficheront automatiquement si le composant "" est installé.Que pensez-vous de ces mises à jour ?