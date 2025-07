Microsoft Visual Studio Code 1.102 ajoute la fonction d'approbation automatique des commandes, le support du MCP, les modes personnalisés Copilot Chat et des mises à jour majeures pour GitHub Copilot Chat

chatmode.md

Chat

Exploration et contribution à l'extension open source GitHub Copilot Chat Génération des instructions personnalisées qui reflètent les conventions d'un projet Utilisation des modes personnalisés pour adapter le chat à des tâches telles que la planification ou la recherche Approbation automatiquement des commandes de terminal sélectionnées Modification et renvoi des requêtes de chat précédentes



MCP

La prise en charge du MCP est désormais disponible dans VS Code Installation et gestion faciles des serveurs MCP grâce à la vue MCP et à la galerie Serveurs MCP en tant que ressources de premier ordre dans les profils et la synchronisation des paramètres



Expérience éditeur

Délégation des tâches à l'agent de codage Copilot pour le laisser les traiter en arrière-plan Défilement de l'éditeur avec le clic central





Chat

GitHub Copilot Chat est désormais en open source

Contribuer directement au développement d'expériences de chat alimentées par l'IA dans VS Code.

Comprendre la mise en œuvre des modes de chat, des instructions personnalisées et des intégrations d'IA.

S'appuyer sur le travail de Microsoft pour créer des outils de développement IA encore meilleurs.

Participer à façonner l'avenir du codage assisté par l'IA.

Générer des instructions personnalisées

copilot-instructions.md

.github

Améliorations du mode chat

model

chatmode.md





Approbation automatique du terminal (expérimental)

npm run test

git status

git log

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

"github.copilot.chat.agent.terminal.allowList": { "npm run test": true, "/^git (status|log)$/": true }

foo && bar

foo

bar

echo $(pwd)

echo $(pwd)

pwd

npm run

npm run danger

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

"github.copilot.chat.agent.terminal.allowList": { "npm run": true }, "github.copilot.chat.agent.terminal.denyList": { "npm run danger": true }

Liste d'autorisation : echo , cd , ls , cat , pwd , Write-Host , Set-Location , Get-ChildItem , Get-Content , Get-Location

, , , , , , , , , Liste de refus : rm , rmdir , del , kill , curl , wget , eval , chmod , chown , Remove-Item

github.copilot

Modification des requêtes précédentes (Expérimental)

chat.editRequests.inline : Survolez une requête et sélectionnez le texte pour commencer l'édition en ligne avec la requête.

: Survolez une requête et sélectionnez le texte pour commencer l'édition en ligne avec la requête. chat.editRequests.hover : survolez une requête pour faire apparaître une barre d'outils avec un bouton pour commencer une modification en ligne avec la requête.

: survolez une requête pour faire apparaître une barre d'outils avec un bouton pour commencer une modification en ligne avec la requête. chat.editRequests.input : survolez une requête pour faire apparaître une barre d'outils qui lancera les modifications dans la boîte de saisie située au bas du chat.

MCP

Le support du MCP dans VS Code est désormais disponible

Découverte et installation de serveurs MCP

Serveurs MCP en tant que ressources de première classe

Stockage dédié : Les serveurs MCP sont désormais stockés dans un fichier mcp.json dédié au sein de chaque profil, plutôt que d'encombrer votre fichier de paramètres utilisateur

dédié au sein de chaque profil, plutôt que d'encombrer votre fichier de paramètres utilisateur Spécifique au profil : Chaque profil VS Code conserve son propre ensemble de serveurs MCP, ce qui permet à l'utilisateur d'avoir différentes configurations de serveur pour différents flux de travail ou projets

Intégration de la synchronisation des paramètres : Les serveurs MCP se synchronisent de manière transparente entre les appareils de l'utilisateur via Settings Sync, avec un contrôle granulaire sur ce qui est synchronisé.

Détection automatique : Les serveurs MCP existants dans settings.json sont automatiquement détectés et migrés vers le nouveau format mcp.json spécifique au profil

sont automatiquement détectés et migrés vers le nouveau format spécifique au profil Migration en temps réel : Lorsqu'un utilisateur ajoute des serveurs MCP à ses paramètres, VS Code les migre immédiatement avec une notification utile expliquant le changement

Support multiplateforme : La migration fonctionne de manière transparente dans tous les scénarios de développement, y compris les environnements locaux, distants, WSL et Codespaces

devcontainer.json

devcontainer-feature.json

customizations.vscode.mcp

mcp.json

devcontainer.json

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

{ "image": "mcr.microsoft.com/devcontainers/typescript-node:latest", "customizations": { "vscode": { "mcp": { "servers": { "playwright": { "command": "npx", "args": ["@playwright/mcp@latest"] } } } } } }

MCP : Open User Configuration - Accès direct à votre fichier mcp.json au niveau de l'utilisateur

au niveau de l'utilisateur MCP : Open Remote User Configuration - Accès direct à votre fichier mcp.json au niveau de l'utilisateur distant

Expérience éditeur

Démarrer une session d'agent de codage (Aperçu)

#copilotCodingAgent

githubPullRequests.codingAgent

Défilement au clic du milieu

editor.columnSelection

editor.selectionClipboard



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 456 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Visual Studio Code, communément appelé VS Code, est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs web. Il offre notamment des fonctionnalités telles que le débogage, la coloration syntaxique, la complétion intelligente de code, les extraits de code, le code refactoring et le contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités.Visual Studio Code 1.102 introduit des mises à jour majeures pour GitHub Copilot Chat, désormais open source sous licence MIT. Les développeurs peuvent contribuer directement et explorer la mise en œuvre des fonctionnalités assistées par l'IA. Les utilisateurs peuvent définir des modes de chat et des instructions personnalisés, notamment en spécifiant des modèles de langage via des fichiers. La nouvelle commandeanalyse la base de code pour générer des fichiers d'instructions basés sur des modèles existants.Copilot Chat permet désormais de modifier et de renvoyer des requêtes précédentes, avec des options permettant de modifier le contexte, le mode ou le modèle. Des paramètres expérimentaux affinent la manière dont les modifications sont apportées. Un menu en forme d'engrenage dans la vue de chat simplifie la gestion des modes, des fichiers d'instructions et l'importation d'invites à partir de sources externes telles que GitHub Gist. Le mode agent dans les terminaux ajoute la prise en charge de l'approbation automatique des commandes à l'aide de listes d'autorisation et de refus personnalisables.Cette version étend également la prise en charge du protocole MCP (Model Configuration Protocol) avec de nouvelles vues de gestion, un stockage spécifique aux profils, la synchronisation des paramètres et l'intégration de Dev Container. Les développeurs peuvent lancer des sessions de chat via une nouvelle sous-commande CLI, utiliser une vue de débogage pour inspecter les requêtes de chat et les réponses du modèle, et exporter les journaux. L'outil Fetch prend désormais en charge les URL non HTTP et les fichiers image, améliorant ainsi la compatibilité avec les workflows de développement locaux.Cette version comporte de nombreuses mises à jour. Voici quelques-unes des principales nouveautés :Microsoft a annoncé que l'extension GitHub Copilot Chat est désormais open source. Le code source est désormais disponible sur microsoft/vscode-copilot-chat sous licence MIT.Cela marque une étape importante dans l'engagement de Microsoft en faveur de la transparence et de la collaboration communautaire. En rendant l'extension open source, cela permet à la communauté de :Les utilisateurs peuvent explorer le référentiel pour voir comment des fonctionnalités telles que le mode agent, le chat en ligne et l'intégration du MCP sont mises en œuvre.La configuration d'instructions personnalisées pour le projet d'un utilisateur peut considérablement améliorer les suggestions de l'IA en fournissant un contexte sur les normes de codage et les conventions du projet de l'utilisateur. Cependant, créer des instructions efficaces à partir de zéro peut s'avérer difficile.À cette étape importante, Microsoft introduit la commandepour aider l'utilisateur à créer des instructions personnalisées pour son espace de travail. Cette commande peut s'exécuter à partir de la palette de commandes ou du menudans la vue Chat, et le mode agentique analysera la base de code pour générer des instructions sur mesure qui reflètent la structure, les technologies et les modèles du projet.La commande crée un fichierdans le dossierou suggère des améliorations aux fichiers d'instructions existants. L'utilisateur peut ensuite examiner et personnaliser les instructions générées afin de les adapter aux besoins spécifiques de son équipe.Lors de la dernière étape, Microsoft a présenté en avant-première les modes de chat personnalisés. En plus des modes de chat intégrés "Ask", "Edit" et "Agent", les utilisateurs peuvent définir leurs propres modes de chat avec des instructions spécifiques et un ensemble d'outils autorisés que le LLM doit suivre lorsqu'il répond à une demande.Au cours de cette étape, Microsoft a apporté plusieurs améliorations et corrections de bogues dans ce domaine.À la demande générale des utilisateurs, ils peuvent désormais spécifier le modèle de langage à utiliser pour un mode de discussion. Ajoutez la propriété de métadonnées deà votre fichieret indiquez l'identifiant du modèle (Microsoft fournit IntelliSense pour l'information sur le modèle).L'éditeur pour les modes de conversation, les prompts et les fichiers d'instructions prend désormais en charge les compléments, la validation et les survols pour toutes les propriétés de métadonnées prises en charge.L'actiondans la barre d'outils de la vue Chat permet aux utilisateurs de gérer les modes personnalisés ainsi que les instructions, invites et jeux d'outils réutilisables :Sélectionneraffiche tous les modes personnalisés actuellement installés et vous permet d'ouvrir, de créer de nouveaux modes ou de les supprimer.Les utilisateurs peuvent désormais importer un fichier de mode de chat à partir d'un lien externe, tel qu'un gist. Par exemple, le lien suivant importera le fichier de mode de chat pour le mode GPT 4.1 Beast de Burke : GPT 4.1 Beast Mode (VS Code)Le système demandera un dossier de destination et un nom pour le mode, puis importera le fichier du mode à partir de l'URL du lien. Le même mécanisme est également disponible pour les fichiers de prompt et d'instruction.Le mode agent dispose désormais d'un mécanisme d'approbation automatique des commandes dans le terminal. Voici une démonstration de ce mécanisme en utilisant les valeurs par défaut :Il y a actuellement deux paramètres : la liste d'autorisation et la liste de refus. La liste d'autorisation est une liste de préfixes de commandes ou d'expressions régulières qui, lorsqu'elle est utilisée, permet à la commande d'être exécutée sans approbation explicite. Par exemple, la liste suivante autorisera l'exécution de toute commande commençant par, ainsi queouCes paramètres sont fusionnés à travers les portées de paramètres, de sorte que l'utilisateur peut avoir un ensemble de commandes qu'il a approuvées, ainsi que des commandes approuvées spécifiques à l'espace de travail.En ce qui concerne les commandes chaînées, VS Code essaie de détecter ces cas en se basant sur le shell et exige que toutes les sous-commandes soient approuvées. Ainsi, pour, on vérifie queetsont tous deux autorisés, ce n'est qu'à ce moment-là que la commande s'exécutera sans approbation. Le système tente également de détecter les commandes en ligne telles que, qui vérifie à la foisetLa liste de refus a le même format que la liste d'autorisation, mais l'emporte sur elle et force l'approbation. Pour l'instant, elle est surtout utile si vous avez une entrée large dans la liste allow et que vous souhaitez bloquer certaines commandes qu'elle peut inclure. Par exemple, la commande suivante autorisera toutes les commandes commençant par, sauf si elle commence parGrâce aux protections que VS Code obtient contre l'injection d'invite à partir de l'espace de travail, la philosophie adoptée lors de l'implémentation de cette fonctionnalité en ce qui concerne la sécurité est d'inclure un petit ensemble de commandes inoffensives dans la liste d'autorisation, et un ensemble de commandes particulièrement dangereuses dans la liste de refus, juste au cas où elles parviendraient à se faufiler. La liste d'autorisation est vide par défaut, car l'équipe de VS Code est encore en train de réfléchir à ce que devraient être les valeurs par défaut, mais voici ce à quoi ils pensent :Les deux parties principales que l'équipe veut ajouter à cette fonctionnalité sont un point d'entrée UI pour ajouter plus facilement de nouvelles commandes à la liste et une option opt-in pour permettre à un LLM d'évaluer la sécurité de la (des) commande(s). L'équipe de VS Code prévoit également de supprimer le préfixe. de ces paramètres et de les fusionner dans la prochaine version avant qu'ils ne deviennent des paramètres de prévisualisation.Les utilisateurs peuvent désormais cliquer sur les requêtes précédentes pour modifier le contenu du texte, le contexte attaché, le mode et le modèle. Lors de la soumission de cette modification, toutes les demandes ultérieures seront supprimées, toutes les modifications effectuées seront annulées et la nouvelle requête sera envoyée dans le chat.Il y aura un déploiement contrôlé de différents points d'entrée pour les demandes d'édition, ce qui aidera l'équipe de VS Code à recueillir des commentaires sur les flux préférentiels d'édition et d'annulation. Cependant, les utilisateurs peuvent définir leur mode préféré avec le paramètre expérimental chat.editRequests :Microsoft a travaillé sur l'extension du support MCP dans VS Code au cours des derniers mois, et supporte la gamme complète des fonctionnalités MCP dans la spécification. À partir de cette version, la prise en charge de MCP est désormais disponible dans VS Code.En outre, les organisations peuvent désormais contrôler la disponibilité des serveurs MCP avec une politique GitHub Copilot.Les utilisateurs peuvent commencer par installer certains des serveurs MCP les plus populaires à partir de la liste établie par Microsoft.La nouvelle sectionde la vue Extensions comprend un contenu de bienvenue qui renvoie directement aux serveurs MCP les plus populaires de la liste établie par Microsoft. Visitez le site web pour découvrir les serveurs MCP disponibles et sélectionnezsur n'importe quel serveur MCP. Cela lance automatiquement VS Code et ouvre l'éditeur du serveur MCP qui affiche les informations readme et manifest du serveur. Vous pouvez consulter les détails du serveur et sélectionnerpour ajouter le serveur à votre instance VS Code.Une fois installés, les serveurs MCP apparaissent automatiquement dans la vue Extensions, dans la section, et leurs outils sont disponibles dans la vue Chat, dans la sélection Quick Pick des outils. Il est ainsi facile de vérifier que votre serveur MCP fonctionne correctement et d'accéder immédiatement à ses capacités.Les serveurs MCP sont désormais traités comme des ressources de première classe dans VS Code, de la même manière que les tâches de l'utilisateur et d'autres configurations spécifiques au profil. Cela représente une amélioration architecturale significative par rapport à l'approche précédente où les serveurs MCP étaient stockés dans les paramètres de l'utilisateur. Ce changement rend la gestion des serveurs MCP plus robuste et permet une meilleure séparation des préoccupations entre les paramètres généraux de VS Code de l'utilisateur et les configurations des serveurs MCP. Lorsqu'un utilisateur installe ou configure des serveurs MCP, ils sont automatiquement stockés dans l'emplacement approprié spécifique au profil afin de s'assurer que le fichier de paramètres principal reste propre et ciblé.Les serveurs MCP étant des ressources de premier ordre et les changements associés à leur configuration, VS Code fournit un support de migration complet pour les utilisateurs qui mettent à niveau le format de configuration du serveur MCP précédent :Cette migration garantit que les configurations existantes des serveurs MCP de l'utilisateur continuent de fonctionner sans aucune intervention manuelle, tout en offrant les capacités de gestion améliorées de la nouvelle architecture.La configuration du Dev Containeret la configuration du Dev Container Featureprennent en charge les configurations de serveur MCP dans le chemin. Lorsqu'un conteneur de développement est créé, les configurations de serveur MCP collectées sont écrites dans le fichier de configuration MCP distantExemple deconfigurant le serveur MCP Playwright :Pour rendre le travail avec les serveurs MCP plus accessible, des commandes ont été ajoutées pour vous aider à gérer et à accéder à vos fichiers de configuration MCP :Ces commandes permettent d'accéder rapidement aux fichiers de configuration MCP de l'utilisateur, ce qui facilite la visualisation et la gestion directe des configurations du serveur.L'utilisateur peut déléguer le reste d'un changement local à l'agent de codage en invoquant l'outildans le chat.Cet outil transfère automatiquement les modifications en attente vers une branche distante et lance une session d'agent de codage à partir de cette branche avec les instructions de l'utilisateur.Expérimental : Une intégration plus profonde de l'interface utilisateur peut être activée avec le paramètre.uiIntegration. Une fois activé, un nouveau bouton Déléguer à l'agent de codage apparaît dans la vue Chat pour les dépôts pour lesquels l'agent de codage est activé.Pour faire défiler l'éditeur, il suffit de cliquer ou de maintenir enfoncé le bouton du milieu de la souris (la molette de défilement) et de se déplacer.Une fois activé, le curseur se transforme en icône panoramique et le fait de déplacer la souris vers le haut ou vers le bas fait défiler l'éditeur dans cette direction. La vitesse de défilement est déterminée par la distance à laquelle l'utilisateur déplace la souris à partir du point de clic initial. Relâchez le bouton du milieu de la souris ou cliquez à nouveau pour arrêter le défilement et revenir au curseur standard.Conflits connus : L'activation de cette fonctionnalité peut interférer avec d'autres actions liées au bouton du milieu de la souris. Par exemple, si la sélection de colonnes () est activée, le fait de maintenir le bouton du milieu de la souris enfoncé permet de sélectionner du texte. De même, sous Linux, la sélection du presse-papiers () colle le contenu du presse-papiers lorsque vous cliquez sur le bouton du milieu de la souris. Pour éviter ces conflits, il est recommandé de n'activer qu'un seul de ces paramètres à la fois.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces mises à jour de Microsoft Visual Studio Code crédibles ou pertinentes ?