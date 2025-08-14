La mise à jour Juillet 2025 de Visual Studio Code 1.103 est désormais disponible, avec la prise en charge des points de contrôle du chat, de GPT-5 dans GitHub Copilot et des améliorations de l'outil MCP

Visual Studio Code, communément appelé VS Code, est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs web. Il offre notamment des fonctionnalités telles que le débogage, la coloration syntaxique, la complétion intelligente de code, les extraits de code, le code refactoring et le contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités.La version 1.103 de Visual Studio Code comporte de nombreuses mises à jour, dont voici quelques-unes des principales :Microsoft a totalement remanié le sélecteur d'outils cette année et a adopté un nouveau composant appelé Quick Tree pour afficher tous les outils.Caractéristiques notables :Le nombre maximum d'outils qu'un utilisateur peut utiliser pour une seule demande de chat est actuellement de 128. Auparavant, cette limite pouvait être rapidement atteinte en installant des serveurs MCP avec de nombreux outils, ce qui obligeait à désélectionner certains outils pour pouvoir continuer.Dans cette version de VS Code, Microsoft a activé un mode expérimental d'appel d'outils lorsque le nombre d'outils dépasse la limite maximale. Les outils sont automatiquement regroupés et le modèle a la possibilité d'activer et d'appeler des groupes d'outils.Ce comportement, y compris le seuil, est configurable via le paramètreÀ partir de cette version, GPT-5 est déployé dans tous les plans GitHub Copilot payants. GPT-5 est le modèle le plus performant d'OpenAI à ce jour, apportant de nouvelles avancées en matière de raisonnement, de codage et de chat.L'utilisateur peut ouvrir la vue Chat et choisir GPT-5 dans le sélecteur de modèle pour commencer à l'utiliser dans ses conversations de chat dans VS Code.Cette mise à jour ajoute des améliorations significatives pour améliorer la qualité et la performance du modèle. À partir de cette version, GPT-5 mini est également déployé sur tous les plans GitHub Copilot. GPT-5 mini est la variante plus rapide et plus économique de GPT-5 d'OpenAI.Microsoft a introduit des points de contrôle qui permettent à l'utilisateur de restaurer différents états de ses conversations. Il est ainsi possible d'annuler des modifications et de revenir à certains points de la conversation. Cela peut s'avérer particulièrement utile si plusieurs fichiers ont été modifiés au cours d'une session de chat.Lorsqu'un utilisateur sélectionne un point de contrôle, VS Code rétablit les modifications de l'espace de travail et l'historique des discussions jusqu'à ce point. Après avoir restauré un point de contrôle, il est également possible de refaire cette action.Les points de contrôle sont activés par défaut et peuvent être contrôlés avecPour répondre à une demande de longue date, Microsoft a ajouté la prise en charge Git worktree. Les arbres de travail permettent aux utilisateurs de consulter plusieurs branches à la fois, ce qui facilite le test des modifications ou le travail en parallèle sans changer de contexte.Lors de l'ouverture d'un dossier ou d'un espace de travail contenant un dépôt Git, VS Code détecte désormais automatiquement les arbres de travail et les affiche dans la vue des dépôts du contrôle de la source. Un utilisateur peut maintenant voir, créer, supprimer et ouvrir des arbres de travail dans une nouvelle fenêtre ou dans la fenêtre courante en utilisant des commandes disponibles dans la palette de commandes ou dans la vue Référentiels du contrôle de la source.Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en désactivant le paramètreEn s'appuyant sur l'intégration de l'agent de codage Copilot de la dernière itération, les utilisateurs peuvent désormais gérer une session d'agent de codage à partir d'un éditeur de chat dédié. Ils peuvent ainsi suivre la progression de l'agent de codage, fournir des instructions de suivi et voir les réponses de l'agent dans un éditeur de chat dédié.Démarrer une session d'agent de codage depuis VS Code avec l'outilou via les contrôles de l'interface utilisateur.Suivre la progression de l'agent de codage dans un éditeur de chat attaché.Fournir des instructions de suivi directement depuis le chat.Pour essayer cette fonctionnalité expérimentale, l'utilisateur doit activer le paramètreLorsqu'elle est définie sur, une nouvelle vues'affiche dans la barre latérale de VS Code. Cette vue permet de gérer et d'interagir avec les sessions de chat locales, ainsi qu'avec les sessions de l'agent de codage.Lorsque l'optionest sélectionnée, les sessions de chat de l'agent de codage sont affichées à côté de l'historique du chat local.Cette intégration nécessite la dernière extension GitHub Pull Request et un dépôt ouvert qui prend en charge l'agent de codage Copilot. Pour plus d'informations, consultez la nouvelle documentation sur l'utilisation de l'agent de codage dans VS Code.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces mises à jour de Microsoft Visual Studio Code crédibles ou pertinentes ?