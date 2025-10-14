La mise à jour Septembre 2025 de Visual Studio Code 1.105 est disponible, avec la résolution des conflits de fusion à l'aide de l'IA, des sessions de chat améliorées et un aperçu du MCP Marketplace

Visual Studio Code, communément appelé VS Code, est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs web. Il offre notamment des fonctionnalités telles que le débogage, la coloration syntaxique, la complétion intelligente de code, les extraits de code, le code refactoring et le contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités.La version 1.105 de Visual Studio Code comporte de nombreuses mises à jour, dont voici quelques-unes des principales :Dans VS Code 1.103, Microsoft a introduit des notifications du système d'exploitation pour les sessions de chat qui nécessitaient une confirmation de l'utilisateur lorsque la fenêtre VS Code n'était pas active. Dans cette version, cette fonctionnalité est étendue afin d'afficher un badge du système d'exploitation et une notification toast lorsqu'une réponse du chat est reçue. La notification comprend un aperçu de la réponse, et le fait de la sélectionner active le champ de saisie du chat.Vous pouvez contrôler le comportement des notifications à l'aide du paramètreDans cette mise à jour, Microsoft a adopté les dernières bibliothèques MSAL, ce qui vous permet désormais de vous connecter via une expérience native sur macOS (en plus de Windows) :L'authentification native du courtier n'est disponible que pour :Cela permet d'obtenir des flux d'authentification unique fluides et constitue la méthode recommandée pour obtenir une session d'authentification Microsoft. L'équipe MSAL activera cette fonctionnalité pour les autres plateformes (Linux, Windows ARM, macOS Intel/x64) au fil du temps.REMARQUE : si vous rencontrez des difficultés pour vous authentifier via le courtier, vous pouvez remplacerpar, ce qui permettra à votre navigateur de prendre en charge l'authentification.Lorsque vous ouvrez un fichier comportant des marqueurs de conflit git merge, vous pouvez désormais résoudre les conflits de fusion à l'aide de l'IA. Microsoft a ajouté une nouvelle action dans le coin inférieur droit de l'éditeur. Sélectionnez cette nouvelle action pour ouvrir la vue Chat et lancer un flux agentique avec la base de fusion et les modifications de chaque branche comme contexte.Vous pouvez examiner la résolution de conflit de fusion proposée dans l'éditeur et ajouter des informations supplémentaires si nécessaire. Vous pouvez personnaliser la résolution de conflit de fusion à l'aide d'un fichier AGENTS.md.Lors de la précédente étape, Microsoft a introduit des suggestions de fichiers pour vous aider à démarrer lorsque vous créez une nouvelle session de chat (Ctrl+N). Dans cette version, cela va plus loin en affichant vos conversations de chat locales récentes. Cela vous aide à reprendre rapidement là où vous vous êtes arrêté ou à revoir des conversations passées.Par défaut, cette fonctionnalité est désactivée, mais vous pouvez l'activer à l'aide du paramètreVS Code inclut désormais une MCP Marketplace intégrée qui permet aux utilisateurs de parcourir et d'installer des serveurs MCP directement à partir de la vue Extensions. Cette fonctionnalité est optimisée par le registre GitHub MCP et offre une expérience fluide pour découvrir et gérer les serveurs MCP directement dans l'éditeur.Remarque : cette fonctionnalité est actuellement en préversion. Toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles et l'expérience peut encore présenter quelques imperfections.Le MCP Marketplace est désactivé par défaut. Lorsqu'aucun serveur MCP n'est installé, une vue d'accueil s'affiche dans la vue Extensions, qui permet d'accéder facilement à l'activation du Marketplace. Vous pouvez également activer manuellement le MCP Marketplace à l'aide du paramètrePour parcourir les serveurs MCP à partir de la vue Extensions :Les fichiers d'invite et les modes de chat personnalisés vous permettent de spécifier les outils pouvant être utilisés. Pour éviter les conflits de noms entre les outils intégrés et ceux fournis par les serveurs MCP ou les extensions, VS Code prend désormais en charge les noms d'outils entièrement qualifiés pour les fichiers d'invite et les modes de chat. Cela permet également de détecter les extensions ou les serveurs MCP manquants.Les noms d'outils sont désormais qualifiés par le serveur MCP, l'extension ou l'ensemble d'outils dont ils font partie. Par exemple, au lieu de codebase, vous utiliseriez search/codebase ou list_issues serait github/github-mcp-server/list_issues.Vous pouvez toujours utiliser la notation précédente, mais une action de code vous aide à migrer vers les nouveaux noms.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les améliorations apportées par cette version de Visual Studio Code utiles et intéressantes ?