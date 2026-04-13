Microsoft publie la version 1.115 de Visual Studio Code, améliorant davantage l'expérience de développement natif pour agents grâce à l'introduction de la nouvelle application compagnon VS Code Agents

Visual Studio Code Agents (Preview)

Navigateur intégré

workbench.browser.enableChatTools

Améliorations des outils de terminal

chat.tools.terminal.backgroundNotifications

chat.tools.terminal.backgroundNotifications

GitHub Copilot



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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Visual Studio Code est un logiciel propriétaire publié sous la « Licence logicielle Microsoft », mais basé sur le programme sous licence MIT nommé « Visual Studio Code  Open Source » (également connu sous le nom de « Code  OSS »), également créé par Microsoft et disponible via GitHub. Dans l'enquête Stack Overflow Developer Survey 2025, sur plus de 49 000 réponses, 75,9 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser Visual Studio Code, soit plus du double du pourcentage de celles ayant déclaré utiliser son alternative la plus proche, Visual Studio.Microsoft publie la version 1.115 de Visual Studio Code. Voici les prinicipales améliorations dans cette version :: une nouvelle application compagnon optimisée pour le développement natif pour agents, fonctionnant en parallèle avec VS Code Insiders.: plusieurs améliorations visant à rendre l'utilisation du navigateur intégré plus fluide pour les agents.: de nouvelles fonctionnalités permettant aux agents d'interagir avec les terminaux en arrière-plan.: la clé « Apportez votre propre modèle de langage (BYOK - bring your own language model key)» est désormais disponible pour les utilisateurs de Copilot Business et Enterprise.Visual Studio Code Agents est une nouvelle application compagnon en préversion fournie avec VS Code Insiders, conçue pour le développement natif d'agents.: lancez des sessions d'agents sur plusieurs dépôts en parallèle (chacun isolé dans son propre arborescence de travail), changez rapidement de contexte (grâce à une interface utilisateur qui s'adapte à votre sélection) et itérez sur les révisions humaines et celles des agents.: suivez la progression des sessions, affichez les différences en ligne, laissez des commentaires aux agents et créez des pull requests sans quitter l'application.: les instructions personnalisées, les fichiers de prompt, les agents personnalisés, les serveurs MCP, les hooks et les plugins fonctionnent tous dans l'application Agents, tout comme vos autres personnalisations de VS Code, telles que les thèmes, par exemple.: l'application est fournie avec VS Code Insiders. Lancez-la depuis votre menu Démarrer ou le dossier Applications de votre système d'exploitation, ou exécutez « Chat : Ouvrir l'application Agents » depuis la palette de commandes.Dans cette version, l'équipe VS Code continue à améliorer l'expérience du navigateur intégré et ses fonctionnalités pour les agents.Paramètre :Lorsqu'un agent invoque l'outil de navigateur, les appels d'outils ont désormais une étiquette plus descriptive et un lien permettant d'accéder directement à l'onglet cible du navigateur.L'outil « Exécuter le code Playwright » offre une meilleure prise en charge des scripts à exécution longue. Les scripts dont l'exécution prend plus de cinq secondes (par défaut) renvoient désormais un résultat différé que l'agent peut interroger.Les agents sont désormais fortement dissuadés douvrir de manière répétitive des onglets de navigateur. Désormais, lorsquun agent tente douvrir un nouvel onglet et quun onglet disponible est déjà ouvert vers le même hôte, aucun nouvel onglet nest ouvert à moins quun indicateur explicite ne soit transmis par lagent.Le navigateur intégré prend désormais en charge le zoom par pincement sur macOS. Utilisez le geste de pincement du trackpad pour agrandir le contenu d'une page web jusqu'à 3 fois.Contrairement au zoom standard du navigateur (Ctrl+= / Ctrl+-), le zoom par pincement est un agrandissement purement visuel et ne modifie pas la mise en page.Cette version améliore l'expérience de l'agent lors de l'exécution de commandes de terminal en arrière-plan.Auparavant, les terminaux en arrière-plan étaient en lecture seule, et seule la fonction get_terminal_output était disponible. Cela constituait une limitation importante lorsqu'un terminal au premier plan expirait et passait en arrière-plan, car l'agent ne pouvait plus interagir avec lui.Grâce au nouvel outil send_to_terminal, l'agent peut continuer à interagir avec les terminaux en arrière-plan. Par exemple, si une session SSH expire alors qu'elle attend une invite de mot de passe, l'agent peut toujours envoyer les données requises pour établir la connexion.Paramètre :Auparavant, lorsqu'une commande de terminal s'exécutait en arrière-plan, l'agent devait appeler manuellement get_terminal_output pour vérifier son état. Il n'y avait aucun moyen de savoir quand la commande était terminée ou nécessitait une saisie.Grâce au nouveau paramètre expérimental, l'agent est automatiquement averti lorsqu'une commande de terminal en arrière-plan se termine ou nécessite une saisie de l'utilisateur. Cela s'applique également aux terminaux au premier plan qui expirent et sont déplacés en arrière-plan. L'agent peut alors prendre les mesures appropriées, telles que consulter la sortie ou fournir une saisie via l'outil send_to_terminal.La fonctionnalité « Apportez votre propre clé de modèle linguistique » (BYOK) est désormais disponible pour les utilisateurs de Copilot Business et Enterprise. Avec BYOK, vous pouvez utiliser vos propres clés API pour accéder à des modèles provenant de fournisseurs tels que OpenRouter, Ollama, Google, OpenAI et bien d'autres dans le chat.Pour activer BYOK pour votre organisation, un administrateur doit activer la règle « Bring Your Own Language Model Key in VS Code » dans les paramètres de politique Copilot sur GitHub.com. Une fois cette règle activée, les membres de l'organisation peuvent ajouter des modèles provenant de fournisseurs intégrés ou installer des extensions de fournisseurs de modèles de langage.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?