Microsoft publie Visual Studio Code 1.116, incluant les journaux de débogage pour les sessions d'agent précédentes, le réglage de l'effort de raisonnement dans Copilot CLI et l'intégration de GitHub Copilot

Expérience agent

Déboguage des sessions d'agent précédentes

github.copilot.chat.agentDebugLog.fileLogging.enabled

Configuration de l'effort de raisonnement dans Copilot CLI

Outils du terminal

Prise en charge des terminaux en avant-plan pour les outils d'agent

send_to_terminal

get_terminal_output

Améliorations apportées aux entrées du terminal

Détection des entrées du terminal : la détection des prompts basée sur un grand modèle de langage (LLM) a été supprimée. Auparavant, chaque bloc de sortie du terminal déclenchait un appel supplémentaire au LLM afin de déterminer si le terminal attendait une entrée, ce qui augmentait la latence et consommait des jetons supplémentaires. L'agent gère désormais directement les entrées du terminal via la fonction send_to_terminal et utilise le carrousel de questions pour s'en remettre à l'utilisateur lorsque cela est nécessaire.

et utilise le carrousel de questions pour s'en remettre à l'utilisateur lorsque cela est nécessaire. Messages d'avancement : lorsque l'agent envoie des réponses au terminal, le message d'avancement indique désormais à quelle question il répond, par exemple : Envoi de "my-project" vers le terminal (en réponse à : Quel est le nom de votre projet ?) .

. Terminal actif : lorsque l'agent a besoin d'une saisie dans le terminal, par exemple pour demander un mot de passe ou dans le cadre d'un programme d'installation interactif comme npm init , le carrousel de questions comprend désormais un bouton « Terminal actif ». Les utilisateurs peuvent le sélectionner pour activer le terminal concerné et saisir leur réponse directement. Si l'utilisateur commence à taper dans le terminal alors que le carrousel est ouvert, celui-ci se ferme automatiquement et informe l'agent que l'utilisateur gère la saisie directement.

Les notifications en arrière-plan du terminal sont activées par défaut

GitHub Copilot est désormais intégré

chat.disableAIFeatures

Expérience utilisateur du chat



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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Le panneau « Journal de débogage de l'agent » (Agent Debug Logs) affiche un journal chronologique des interactions de l'agent au cours d'une session de chat, ce qui est utile pour comprendre ce qui se passe lorsque l'utilisateur envoie un propmpt et pour déboguer les personnalisations du chat.Les utilisateurs peuvent désormais consulter le journal de la session en cours ainsi que celui des sessions précédentes, ces journaux étant enregistrés localement sur le disque. Cela permet de passer en revue et de déboguer les interactions passées de l'agent, même une fois la session terminée.Le paramètre permettant d'activer le panneau « Agent Debug Logs » a désormais été intégré au paramètre de dépannageTout comme pour les sessions avec agent local, les utilisateurs peuvent désormais configurer l'effort de réflexion pour les modèles de raisonnement dans les sessions Copilot CLI à l'aide du sélecteur de modèle de langage. L'effort de réflexion/raisonnement détermine l'intensité du raisonnement appliqué par le modèle à chaque requête, ce qui permet de trouver un équilibre entre la qualité de la réponse et la latence en fonction des besoins de l'utilisateur.Les utilisateurs peuvent choisir un modèle de raisonnement dans la liste déroulante, puis cliquer sur la flèche pour afficher les niveaux d'effort disponibles. Ces niveaux peuvent varier selon le modèle. Les modèles sans raisonnement n'affichent pas ce sous-menu.Les outils d'agentetfonctionnent désormais également avec les terminaux en avant-plan, et non plus uniquement avec les terminaux en arrière-plan créés par l'agent. Cela signifie que l'agent peut lire les sorties et envoyer des entrées vers n'importe quel terminal visible dans le panneau des terminaux, comme un REPL en cours d'exécution ou un script interactif.Cette version comprend plusieurs améliorations concernant l'expérience d'utilisation des entrées du terminal dans les sessions d'agent :Les notifications du terminal en arrière-plan sont désormais activées par défaut. Lorsque l'agent exécute une commande dans un terminal en arrière-plan, il reçoit automatiquement des notifications dès que la commande est terminée, qu'elle expire ou qu'elle nécessite une intervention de l'utilisateur. Cela permet à l'agent de réagir plus rapidement et avec plus de précision, sans avoir à interroger le terminal pour en récupérer la sortie.GitHub Copilot Chat est désormais une extension intégrée à VS Code. Les nouveaux utilisateurs n'ont plus besoin d'installer d'extension pour commencer à utiliser les fonctionnalités de Copilot, telles que le chat, les suggestions en ligne et les agents. Copilot est disponible dès l'installation standard de VS Code.Ce changement s'inscrit dans le cadre des efforts continus de Microsoft pour faire de VS Code l'éditeur de code open source basé sur l'IA. En intégrant Copilot en tant qu'extension native, Microsoft facilite la prise en main pour les nouveaux utilisateurs et garantit une intégration transparente des fonctionnalités basées sur l'IA dès le premier lancement.Les utilisateurs actuels ne sont pas concernés par ce changement. Si un utilisateur a déjà installé l'extension Copilot, celle-ci continue de fonctionner comme auparavant.Tout comme auparavant, si un utilisateur préfère ne pas utiliser les fonctionnalités d'IA, il peut les désactiver à l'aide du paramètreCette version comprend quelques améliorations de l'expérience utilisateur du chat :les différences de code s'affichent désormais directement dans la conversation, ce qui permet aux utilisateurs d'examiner les modifications proposées sans avoir à basculer vers une vue distincte dédiée aux différences.les réponses du chat devraient désormais s'afficher plus rapidement, grâce à des améliorations telles que la réduction des fluctuations de mise en page et des mises à jour incrémentielles plus efficaces pendant la diffusion en continu. Cela corrige également un problème où des rafales rapides de mises à jour liées à l'appel d'outils provoquaient de brefs blocages dans l'hôte de l'extension.correction d'un problème qui empêchait l'envoi de messages de chat pendant le chargement des personnalisations du chat. Le message s'affiche désormais immédiatement dans la conversation, même si les prompts sont encore en cours de chargement.l'affichage détaillé de la progression des sous-agents est désormais plus clair, ce qui permet de suivre plus facilement l'activité d'un sous-agent en cours d'exécution.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?