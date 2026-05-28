Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.122, permettant d'utiliser BYOK sans vous connecter à GitHub, l'émulation d'appareils dans le navigateur, et présentant en aperçu la fenêtre Agents

Agents

github.copilot.*

chat.agent.sandbox.enabled

Modèles de langage

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Microsoft annonce la version 1.122 de Visual Studio Code. Cette version améliore encore l'expérience des agents et rend BYOK plus flexible, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour tester les applications web sur différents appareils. Avec BYOK en mode air-gapped, vous pouvez utiliser vos propres modèles de langage, même lorsque vous n'êtes pas connecté. Cette version intègre l'émulation d'appareils dans le navigateur, permettant de tester la réactivité de votre site web sur différents appareils directement dans le navigateur intégré. Cette version permet également de créer des rapports d'incidents VS Code détaillés, incluant des captures d'écran et des enregistrements vidéo.Voici la présentation des amélioraitons de Visual Studio Code 1.122 par l'équipe de Microsoft :La fenêtre Agents est une fenêtre compagnon dédiée, optimisée pour explorer, itérer et examiner les sessions d'agents à travers les projets, les harnais et les machines. Nous continuons à l'améliorer et les mises à jour de cette version incluent :: survolez une session dans la liste des sessions pour en voir les détails en un coup d'il. Le survol affiche le titre de la session avec une icône indiquant le harnais utilisé, ainsi que le projet, l'arborescence de travail et les fichiers modifiés.: nous continuons à améliorer la possibilité d'utiliser le harnais local dans la fenêtre Agents, notamment en apportant des améliorations au sélecteur d'agent personnalisé. La disponibilité du harnais local est une fonctionnalité précoce et expérimentale, accessible uniquement aux Insiders de VS Code. Pour l'essayer, vous pouvez activer le paramètre sessions.chat.localAgent.enabled dans Insiders.Vous pouvez ouvrir la fenêtre Agents de plusieurs façons, notamment via le bouton « Ouvrir dans Agents » dans la barre de titre de VS Code.Les sessions d'agent locales émettent désormais un espace de noms d'attributs canoniquevers OpenTelemetry, conforme aux conventions OpenTelemetry de la CLI GitHub Copilot. De nouveaux signaux ajoutent le contexte du dépôt, le type d'agent, les paramètres structurés de l'outil et les résultats des hooks à chaque session.Paramètre :Auparavant, lorsque vous exécutiez des commandes en mode « Bypass Approvals » (Contourner les approbations) ou « Autopilot », celles-ci étaient d'abord testées dans le bac à sable. Si la commande échouait avec un code de sortie différent de zéro, elle était automatiquement réessayée en dehors du bac à sable. Comme les approbations étaient de toute façon contournées, cela n'apportait pas d'avantage significatif en matière de sécurité et pouvait rendre le comportement plus difficile à comprendre.Sur la base des commentaires des utilisateurs Insiders, le sandboxing du terminal ne s'applique désormais que lorsque vous utilisez les approbations par défaut, où il offre un meilleur équilibre entre sécurité et utilité.Auparavant, l'utilisation de votre propre clé API de modèle de langage dans VS Code nécessitait de se connecter à GitHub. Désormais, Bring Your Own Key (BYOK) fonctionne sans connexion, ce qui vous permet d'utiliser le chat, les outils et les serveurs MCP dans des environnements isolés ou restreints où la connexion à GitHub n'est pas possible. Cela permet également des workflows entièrement hors ligne avec des modèles locaux tels qu'Ollama.Pour commencer, exécutez « Manage Language Models » (Gérer les modèles de langage) depuis la palette de commandes et ajoutez...