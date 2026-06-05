Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.123, améliorant l'expérience d'utilisation des agents avec la fenêtre Agents, et le navigateur intégré avec les pages favorites pour un accès rapide

Agents

chat.sessionSync.enabled

/chronicle

chat.sessionSync.enabled

chat.agent.sandbox.retryWithAllowNetworkRequests

git fetch

/research

Modèles de langage

Navigateur intégré

workbench.browser.experimentalUserTools.enabled

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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Microsoft annonce la version 1.123 de Visual Studio Code. Cette version améliore votre expérience d'utilisation des agents et du navigateur intégré. Cette version apporte une fenêtre de contexte plus grandes, d'une taille maximale de 1 Mo pour les modèles Anthropic et OpenAI, la synchronisation automatiquement des sessions de chat entre les appareils, permettant d'effectuer des recherches dans l'historique de codage. Visual Studio Code 1.123 intègre une fenêtre Agents pour ouvrir plusieurs sessions d'agents côte à côte pour comparer ou réviser votre travail en parallèle, un agent de recherche permettant d'effectuer des recherches approfondies sur un sujet et obtenir un rapport Markdown complet et bien référencé. En outre, cette version met à jour le navigateur intégré avec les pages favorites pour un accès rapide et davantage d'options pour capturer des captures d'écran du navigateur.Voici les principales améliorations de Visual Studio Code 1.123 selon Microsoft :Paramètre :Vos sessions de chat se synchronisent désormais automatiquement avec votre compte GitHub, vous offrant ainsi un historique personnel et consultable de votre travail sur tous vos appareils et espaces de travail.Chaque session capture la conversation, les fichiers sur lesquels vous avez travaillé, le contexte du dépôt (dépôt, branche, horodatages) et toutes les pull requests, les tickets ou les commits référencés en cours de route.Grâce aux nouvelles commandes de chronique () dans le chat, vous pouvez exploiter cet historique :- Posez des questions en langage naturel sur les sessions passées- Générez des rapports de stand-up- Obtenez des conseils de productivité personnalisés- Recherchez dans votre historique de codage par sujet, fichier ou PRPour activer la synchronisation des sessions, activez. Vous pouvez consulter l'état de la synchronisation des sessions dans le tableau de bord d'état de Copilot dans la barre d'état de VS Code.Paramètre :Lorsqu'une commande de terminal exécutée par un agent local nécessite l'accès à des domaines qui ne sont pas configurés comme domaines autorisés, la commande est automatiquement réessayée dans le bac à sable avec un accès réseau illimité. Si l'échec persiste, l'exécution revient en mode non sandboxé. Cela permet de mener à bien des opérations dépendantes du réseau telles que, tout en maintenant les protections du système de fichiers.La fenêtre Agents est une fenêtre compagnon dédiée, optimisée pour explorer, itérer et examiner les sessions d'agents à travers les projets et les machines. Dans cette version, nous nous sommes concentrés sur la possibilité de travailler avec plusieurs sessions côte à côte.Vous pouvez désormais avoir plusieurs sessions ouvertes en même temps dans la fenêtre Agents. En plus de la session active, ouvrez une autre session à côté de celle-ci en :- Sélectionnant « Ouvrir à côté » dans le menu contextuel d'une session de la liste des sessions.- Glissant-déposant une session de la liste des sessions dans la zone d'affichage des sessions.- Maintenant la touche Alt enfoncée et en sélectionnant une session dans la liste des sessions.Même si plusieurs sessions peuvent être visibles à la fois, une seule est active à un moment donné. Les vues Terminal, Fichiers et Modifications s'appliquent toutes à la session actuellement active ; ainsi, le fait de changer de session active met à jour ces vues pour refléter son état.Par défaut, la sélection dune session dans la liste des sessions remplace la vue de la session active par celle sélectionnée. Pour empêcher le remplacement dune vue de session, épinglez-la à laide de laction dépinglage située en haut à droite de la vue. Les vues de session épinglées ne sont jamais remplacées : la sélection dune autre session louvre dans une vue non épinglée. Si toutes les vues de session sont épinglées, la session sélectionnée souvre à côté.Utilisez l'action d'agrandissement en haut à droite d'une vue de session pour l'étendre à toutes les vues de session ouvertes, ce qui vous offre une vue ciblée sur une seule session sans fermer les autres.Remarque : l'agent de recherche est actuellement en aperçu et disponible uniquement dans les sessions Copilot CLI (locales) dans Insiders.Lorsque vous avez besoin de comprendre un code inconnu, de comparer des approches ou d'apprendre le fonctionnement d'une bibliothèque ou d'une API, une réponse rapide dans le chat ne suffit pas toujours. L'agent de recherche effectue une analyse approfondie d'un sujet et génère un rapport Markdown complet et bien référencé en collectant et en synthétisant des informations provenant de votre base de code, des dépôts GitHub pertinents et du Web.L'agent de recherche est optimisé pour la profondeur plutôt que pour la vitesse et dispose d'un accès en lecture seule ; il effectue donc des recherches et génère des rapports sans modifier votre code. Pour l'exécuter, tapezsuivi de votre sujet dans la zone de saisie du chat d'une session Copilot CLI (locale).VS Code prend désormais en charge des fenêtres de contexte de 1 million de tokens pour les modèles Anthropic et OpenAI compatibles. Cette fenêtre de contexte étendue vous permet de travailler avec des bases de code nettement plus volumineuses et des conversations plus longues sans perdre de contexte important. La fenêtre de contexte étendue est disponible lorsque vous utilisez des modèles pris en charge, tels que Claude Opus 4.7 et GPT-5.5.Remarque : des fenêtres de contexte plus grandes peuvent consommer davantage de tokens par interaction, ce qui augmente l'utilisation de crédits IA dans le cadre de la facturation à l'utilisation.Nous avons repensé la barre d'adresse du navigateur intégré pour offrir une expérience plus polyvalente : vous pouvez non seulement saisir des URL, mais aussi ajouter des pages à vos favoris et accéder facilement à vos favoris et aux onglets ouverts.Pour ajouter une page à vos favoris, sélectionnez l'icône en forme d'étoile dans la barre d'adresse du navigateur.Lorsque vous sélectionnez la barre d'adresse, vous pouvez voir votre liste de pages favorites et d'onglets ouverts.Paramètre :La version précédente a introduit la fonctionnalité « Ajouter une capture d'écran au chat », qui vous permet de joindre une capture d'écran de la fenêtre d'affichage actuelle du navigateur au chat en tant que contexte. Cela est particulièrement utile pour les tâches liées à l'interface utilisateur, telles que le débogage d'un problème de mise en page.Dans cette version, nous avons ajouté deux fonctionnalités connexes :- Ajouter une capture d'écran d'une zone au chat : prenez une capture d'écran d'une zone rectangulaire que vous sélectionnez, puis ajoutez cette capture d'écran en tant que contexte de chat.- Ajouter une capture d'écran de la page entière au chat (expérimental) : prenez une capture d'écran de la page Web entière, même au-delà de ce qui est affiché dans la fenêtre d'affichage actuelle, et ajoutez cette capture d'écran comme contexte de chat. Cette fonctionnalité expérimentale nécessite l'activation du paramètreVS Code applique désormais un délai de deux heures avant de mettre à jour automatiquement les extensions vers une version nouvellement publiée. Lorsque les mises à jour automatiques sont activées, les nouvelles versions sont mises à jour automatiquement deux heures après leur publication, ce qui ajoute une couche de protection supplémentaire contre les versions problématiques ou potentiellement compromises.Cela ne vous gêne en rien, car vous pouvez toujours mettre à jour n'importe quelle extension immédiatement à tout moment en utilisant le bouton « Mettre à jour ». Pendant qu'une mise à jour est en attente, la vue des détails de l'extension explique pourquoi elle n'a pas encore été mise à jour et quand la mise à jour automatique aura lieu.Remarque : ce délai ne s'applique pas aux extensions provenant d'éditeurs de confiance tels que Microsoft, GitHub et OpenAI. Ces extensions continuent d'être mises à jour immédiatement.Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?