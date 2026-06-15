Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.124, accélérant le travail entre les sessions d'agents IA avec la fonctionnalité Autopilot et plusieurs méthodes de navigation au clavier

Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.124, accélérant le travail entre les sessions d'agents avec la fonctionnalité Autopilot et plusieurs méthodes de navigation au clavier

Fenêtre Agents (Aperçu)

Autopilot (Aperçu)

Expérience de l'éditeur

Entreprise



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 1 134 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Microsoft annonce la version 1.124 de Visual Studio Code. Cette version accélère le travail entre les sessions d'agents et offre à ces derniers davantage d'autonomie pour mener à bien vos tâches. Parmi les améliorations, on peut citer:- Autopilot : Autopilot, activé par défaut, est désormais plus intelligent pour déterminer quand une tâche est réellement terminée.- Sessions en arrière-plan : envoyez rapidement une requête en arrière-plan tout en continuant à rédiger la session suivante.- Navigation entre les sessions : recherchez, passez d'une session d'agent à l'autre et parcourez-les à l'aide du clavier.- Historique du navigateur : revisitez et recherchez les pages que vous avez déjà ouvertes dans le navigateur intégré.Voici la présentation de cette version par Microsoft :La fenêtre Agents est une fenêtre compagnon dédiée, optimisée pour explorer, itérer et examiner les sessions d'agent à travers les projets et les machines. Cette version vise à accélérer les déplacements entre les sessions et à préserver votre contexte lors des rechargements.Auparavant, démarrer une nouvelle session impliquait dattendre son chargement avant de pouvoir rédiger la suivante. Vous pouvez désormais envoyer une requête en arrière-plan : appuyez sur(ou maintenez la toucheenfoncée et sélectionnez Envoyer) dans la vue de la nouvelle session.La vue se réinitialise immédiatement et conserve son état, tel que le modèle et le contexte sélectionnés, en effaçant uniquement le texte de la requête, ce qui vous permet de continuer à mettre des requêtes en file d'attente. Chaque session lancée apparaît dans la liste des sessions une fois qu'elle est validée.L'envoi d'une invite avecpermet toujours d'accéder à la nouvelle session comme auparavant.Lorsque vous travaillez sur plusieurs sessions d'agent, il est important de pouvoir les trouver et passer de l'une à l'autre rapidement. Cette version ajoute plusieurs méthodes de navigation au clavier pour parcourir vos sessions, allant d'un sélecteur avec fonction de recherche à la navigation avant et arrière, en passant par des sauts directs par position.: appuyez sursur macOS) pour ouvrir un sélecteur rapide qui répertorie vos sessions en deux groupes, les sessions récemment ouvertes et les autres sessions, la session active étant présélectionnée. Effectuez une recherche dans le titre de la session et son dossier, puis :- Appuyez surpour ouvrir la session sélectionnée.- Appuyez surpour l'ouvrir à côté.- Appuyez surpour l'ouvrir en arrière-plan tout en gardant le sélecteur ouvert.: Appuyez surpour revenir en arrière et surpour avancer parmi les sessions que vous avez consultées, par ordre de date.: Les commandes Aller à la session précédente et Aller à la session suivante parcourent la liste des sessions visibles dans l'ordre d'affichage, en respectant les regroupements, les filtres et les sections réduites, et s'arrêtent aux extrémités de la liste. Utilisez(ou).: appuyez sursur macOS) pour mettre en avant la N-ième session visible dans la grille, de gauche à droite.Le rechargement ou la réouverture de la fenêtre Agents ne fait plus perdre votre mise en page. Les sessions précédemment visibles et leur état sont restaurés automatiquement, vous permettant ainsi de reprendre là où vous vous étiez arrêté. Cela inclut :- La grille des sessions visibles : les sessions qui étaient ouvertes, leur ordre de gauche à droite, la session active et toutes les sessions épinglées.- La mise en page par session, y compris la visibilité de la barre auxiliaire, le conteneur de vue actif et les éditeurs ouverts dans chaque session.- L'état de la liste des sessions, y compris le statut d'épinglage et de lecture de chaque session.À l'instar des commandes « Tout fermer... » de l'éditeur, vous pouvez désormais fermer toutes vos sessions en une seule étape grâce à la nouvelle commande « Fermer toutes les sessions ». Cela s'avère particulièrement utile lorsque vous avez de nombreuses sessions ouvertes et que vous souhaitez passer rapidement à une nouvelle session sans avoir à fermer chacune d'entre elles individuellement.Utilisez le raccourci claviersur macOS) lorsqu'une session est active, ou accédez à la commande depuis la palette de commandes.Paramètre :Par défaut, la sélection d'un fichier dans la vue Modifications ouvre l'éditeur de comparaison multi-fichiers. Pour n'ouvrir que les modifications de ce fichier, vous deviez appuyer suret sélectionner le fichier (Ouvrir les modifications).Pour toujours ouvrir un éditeur de comparaison de fichier unique lorsque vous sélectionnez un fichier dans la vue Modifications, activez. Cela vous permet de vous concentrer sur une modification à la fois sans être distrait par les autres fichiers de la comparaison multi-fichiers. Lorsque ce paramètre est activé, l'action en ligne redondante Ouvrir les modifications est masquée.Lorsque vous ouvrez un fichier dans la fenêtre Agents, une flèche de basculement apparaît désormais dans la barre de titre de l'éditeur, à droite des onglets. Sélectionnez-la pour réduire la barre latérale secondaire (barre auxiliaire) et élargir l'éditeur, puis sélectionnez-la à nouveau pour faire réapparaître la barre latérale. Le sens de la flèche indique l'état d'affichage actuel de la barre latérale.Autopilot est l'un des niveaux d'autorisation de chat qui permet aux agents de prendre des initiatives et d'agir de manière autonome, sans avoir besoin de l'approbation explicite de l'utilisateur pour chaque action.Paramètres :Autopilot est désormais activé par défaut dans VS Code. Les organisations peuvent toujours contrôler la visibilité et l'utilisation d'Autopilot via le paramètreVous pouvez configurer votre niveau d'autorisation par défaut pour les nouveaux chats avec chat.permissions.default. Modifiez le niveau d'autorisation actuel à tout moment dans la zone de saisie du chat.Paramètre :Il est difficile de savoir quand un agent a réellement terminé une tâche. Si vous arrêtez trop tôt, le travail est incomplet ; si vous prolongez la boucle trop longtemps, vous perdez du temps et des jetons. Autopilot avancé modifie la façon dont Autopilot (Preview) décide quand continuer à itérer et quand s'arrêter, afin que vous obteniez des résultats plus complets sans avoir à surveiller manuellement la boucle.Au lieu de s'appuyer sur des règles fixes, un petit modèle utilitaire lit la transcription du chat et détermine si la tâche est terminée. L'objectif vers lequel Autopilot tend s'affiche dans une info-bulle au-dessus du chat, ce qui vous permet de toujours voir ce qu'il essaie d'accomplir. Pour limiter les choses, Autopilot effectue au maximum trois itérations avant de s'arrêter.Définissezsurpour essayer cette fonctionnalité.Lorsque vous ouvrez un dossier à partir de la boîte de dialogue de fichier simple (), vous pouvez désormais créer un nouveau dossier directement depuis la boîte de dialogue en saisissant le nom du dossier que vous souhaitez créer et en appuyant surou en sélectionnant OK.Paramètre :Le navigateur intégré conserve désormais l'historique des pages visitées. Les éléments de l'historique s'affichent sous forme de suggestions lorsque vous tapez dans la barre d'adresse et peuvent être gérés à l'aide dedepuis un onglet du navigateur. Le nombre maximal d'éléments de l'historique à mémoriser peut être ajusté viaAuparavant, « Ajouter un élément au chat » et « Basculer vers les outils de développement » étaient les seules actions pouvant être affichées en permanence dans la partie droite de la barre d'outils du navigateur.Désormais, toutes les actions apparaissant dans le menu déroulant peuvent également être affichées en permanence en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la zone de la barre d'outils située à droite du champ de saisie de l'URL :Auparavant, la saisie de texte et l'appui sur la touchenécessitaient deux appels d'outil distincts. Désormais, l'outilprend en charge un paramètre de soumission permettant aux agents de saisir du texte et d'appuyer sur Entrée en un seul appel d'outil.Cela réduit les allers-retours pour les scénarios courants de saisie de texte.VS Code lit désormais la politique à partir du même fichier de configuration qui régit déjà les normes des plugins d'entreprise pour Copilot CLI, de sorte qu'une seule définition de politique s'applique aux deux clients. À l'avenir, VS Code et la CLI s'aligneront davantage sur la gestion des politiques à partir de cette source partagée.Les administrateurs d'entreprise peuvent désormais contrôler de manière centralisée les plugins de chat et les boutiques de plugins disponibles pour les développeurs, au lieu de demander à chaque développeur de les configurer localement.Introduits dans la version 1.123, trois nouveaux paramètres basés sur des politiques peuvent être configurés via le fichier de paramètres Copilot pour les entreprises ou via des solutions MDM existantes :: une liste blanche d'identifiants de plugins que l'organisation active ou désactive explicitement.: places de marché de plugins supplémentaires que l'organisation souhaite rendre disponibles.: lorsqu'il est activé, seules les places de marché fournies par la politique sont considérées comme fiables.Les plugins bloqués par la politique restent visibles mais apparaissent comme désactivés. Les places de marché gérées par la politique sont identifiées comme telles dans le sélecteur de place de marché.Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?