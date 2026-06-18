Microsoft publie Visual Studio Code 1.125, avec une installation simplifiée des fournisseurs de modèles, un meilleur contrôle des mises à jour des extensions et une gestion renforcée de Copilot en entreprise

Microsoft a publié la dernière version de son éditeur de code, Visual Studio Code 1.125. Cette version intègre un navigateur plus intelligent, des délais configurables pour la mise à jour automatique des extensions, ainsi que de nouvelles options d'installation des fournisseurs de modèles d'intelligence artificielle (IA) via le Marketplace. Elle renforce également ladministration en entreprise en permettant aux administrateurs de déployer des paramètres de GitHub Copilot via les canaux de gestion native des appareils (MDM) sous Windows et macOS.
Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.
Visual Studio Code 1.125 apporte plusieurs améliorations visant à optimiser la productivité des développeurs. Cette version permet désormais la recherche et l'installation des fournisseurs de modèles dIA supplémentaires directement via le Marketplace. Le nouveau navigateur intégré a été amélioré pour permettre aux utilisateurs deffectuer des recherches sur le Web et de naviguer en toute sécurité via des connexions à distance sans quitter léditeur.
Microsoft a également introduit un délai d'attente configurable pour les mises à jour automatiques des extensions, permettant ainsi aux développeurs de contrôler le moment où celles-ci sont installées. Pour les environnements dentreprise, de nouvelles politiques Copilot permettent aux organisations de déployer les paramètres Copilot gérés via leurs outils de gestion des appareils existants.
Installer des fournisseurs de modèles à partir de l'éditeur de modèles de langage
Au-delà des modèles « Bring Your Own Key » (BYOK), les extensions peuvent proposer leurs propres fournisseurs de modèles. Auparavant, pour trouver une telle extension, il fallait connaître la balise appropriée (language-models) à rechercher dans la vue « Extensions ».
Désormais, l'éditeur de modèles de langage dispose d'un bouton « Installer des fournisseurs de modèles » qui ouvre la vue « Extensions » filtrée sur les extensions proposant des fournisseurs de modèles, ce qui facilite leur découverte et leur installation. Unefois qu'un fournisseur a été installé, ses modèles apparaissent dans le sélecteur de modèles, aux côtés de ceux que l'utilisateur a configurés.
Navigateur intégré
Recherche sur le Web depuis la barre d'adresse
Le navigateur intégré permet désormais aux utilisateurs de rechercher des informations sans quitter VS Code. Pour ce faire, saisissez une requête dans la barre d'adresse du navigateur intégré et celle-ci sera traitée par le moteur de recherche que vous avez configuré, exactement comme dans un navigateur autonome. Utilisez le paramètre workbench.browser.searchEngine pour choisir le moteur de recherche à utiliser.
Navigation via des connexions à distance (Aperçu)
Lorsque le navigateur intégré est ouvert dans un espace de travail distant, le trafic Web via HTTP(S) peut désormais être acheminé via la connexion à distance. Cela permet de se connecter en toute sécurité à n'importe quel port ou service accessible uniquement depuis la machine distante.
Il s'agit d'une fonctionnalité en avant-première ; des bogues peuvent donc survenir. Activez le paramètre workbench.browser.enableRemoteProxy pour la tester.
Meilleure interaction des agents avec les ports redirigés
Si vous aviez redirigé un port dans un espace de travail distant, les agents pouvaient auparavant rencontrer des difficultés pour ouvrir le navigateur en raison d'un numéro de port potentiellement différent.
Désormais, si un agent demande un port qui a été redirigé (et que le proxy distant n'est pas activé), l'URL est réécrite et l'agent est informé de cette modification.
Délai configurable pour la mise à jour automatique des extensions
Pour permettre aux développeurs de mieux contrôler le moment où les mises à jour des extensions sont installées, Visual Studio Code autorise désormais la configuration d'un délai pour les mises à jour automatiques des extensions. Cette fonctionnalité s'appuie sur celle des mises à jour automatiques différées des extensions, introduite dans la version précédente.
Utilisez le paramètre extensions.autoUpdateDelay pour définir le délai en heures. Par défaut, VS Code attend deux heures avant d'installer les mises à jour des extensions. Ce délai ne s'applique que lorsque la mise à jour automatique est activée.
Déploiement MDM natif pour les paramètres Copilot gérés
Les administrateurs peuvent désormais déployer des paramètres GitHub Copilot gérés via les canaux de gestion native des appareils (MDM) sous Windows et macOS, en plus du fichier de paramètres d'entreprise lié au compte. Cette fonctionnalité s'appuie sur les politiques de gestion du plugin Copilot gérées par l'entreprise et permet aux organisations d'appliquer la configuration de Copilot à l'aide de leurs outils de gestion des appareils existants, sans avoir à recourir à une connexion individuelle de chaque utilisateur pour appliquer la politique.
Pour les développeurs, les paramètres fournis via MDM apparaissent dans VS Code comme étant imposés par une politique et ne peuvent pas être modifiés localement. Les prochaines mises à jour élargiront l'ensemble des clés de politique prises en charge dans les différentes interfaces de Copilot.
Source : Microsoft
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